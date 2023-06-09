Россия и Китай представят кикбоксинг на ПМЭФ-2023

Поединок звезды российского кикбоксинга Владислава Туйнова и китайца Хаофенга Тана станет главным событием Кубка стран ШОС, который пройдёт 15 июня в рамках Спортивных игр Петербургского международного экономического форума.

«Знаю то, что парни из Китая всегда проявляют характер. Уверен, что это будет трудовой бой, и я намерен продемонстрировать всю красоту кикбоксинга!», – пообещал Владислав Туйнов.

Также на Кубке стран ШОС пройдет супербой между Александром Стецуренко и Максимом Сподаренко из Белоруссии.

«Уверен, что это яркое событие станет стимулом к объединению людей вокруг ценностей честной спортивной конкуренции и взаимопонимания», – заявил председатель Высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России Бату Хасиков.

Отметим, что кикбоксинг дебютирует на Петербургском международном экономическом форуме.

Спортивные игры ПМЭФ-2023 объединяют соревнования по 18 видам спорта. Оператор Игр – спортивная платформа Фонда Росконгресс «РК-Спорт». «Советский спорт» является партнёром Игр.