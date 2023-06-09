ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Россия и Китай представят кикбоксинг на ПМЭФ-2023

Поединки с участием бойцов состоятся 15 июня.
09 июня 2023 13:06
автор: Сергей Иванов

Поединок звезды российского кикбоксинга Владислава Туйнова и китайца Хаофенга Тана станет главным событием Кубка стран ШОС, который пройдёт 15 июня в рамках Спортивных игр Петербургского международного экономического форума.

«Знаю то, что парни из Китая всегда проявляют характер. Уверен, что это будет трудовой бой, и я намерен продемонстрировать всю красоту кикбоксинга!», – пообещал Владислав Туйнов.

Также на Кубке стран ШОС пройдет супербой между Александром Стецуренко и Максимом Сподаренко из Белоруссии.

«Уверен, что это яркое событие станет стимулом к объединению людей вокруг ценностей честной спортивной конкуренции и взаимопонимания», – заявил председатель Высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России Бату Хасиков.

Отметим, что кикбоксинг дебютирует на Петербургском международном экономическом форуме.

Спортивные игры ПМЭФ-2023 объединяют соревнования по 18 видам спорта. Оператор Игр спортивная платформа Фонда Росконгресс «РК-Спорт». «Советский спорт» является партнёром Игр.

источник: «Советский спорт»
Россия и Китай представят кикбоксинг на ПМЭФ-2023
Поединки с участием бойцов состоятся 15 июня.
09.06.2023 13:06
Хроника
автор: Сергей Иванов
Вратарь «Витязя» Дорожко, Мазепин и Энберт рассказали в проекте «Спорт — это я!» о своих страхах
Вратарь «Витязя» Дорожко, Мазепин и Энберт рассказали в проекте «Спорт — это я!» о своих страхах
Вторая серия специального проекта.
08.06.2023 13:40
Хроника
автор: Максим Скороходов
Слепая паралимпийка с собакой-поводырем помогла найти пропавшую женщину
На поиски потребовалось чуть больше 40 минут.
06.06.2023 23:11
Хроника
автор: Александр Евграфов
Забег на ПМЭФ-2023: разминка со звездами и экскурсионный формат
Событие пройдет 15 июня в Санкт-Петербурге.
06.06.2023 18:06
Хроника
автор: Максим Скороходов
ПСБ вышел на старт «ЗаБег.РФ»
Мероприятие состоялось в воскресенье, 4 июня.
05.06.2023 20:15
Хроника
автор: Сергей Иванов
БК Лига Ставок – лидер в области социальных проектов России
БК Лига Ставок – лидер в области социальных проектов России
05.06.2023 17:14
Хроника
автор: Сергей Иванов
Чемпион мира Баймасханов задержан при перевозке наркотиков в Москве
Уже возбуждено уголовное дело.
02.06.2023 21:25
Хроника
автор: Александр Поволоцкий
Бах назвал популистами противников допуска российских спортсменов на мировую арену
Бах назвал популистами противников допуска российских спортсменов на мировую арену
Легких решений не бывает.
01.06.2023 18:52
Хроника
автор: Максим Скороходов
«С флагом и гимном». Поздняков уверен в возвращении российских спортсменов на мировую арену
Глава ОКР поддержал юных олимпийцев.
01.06.2023 13:09
Хроника
автор: Максим Скороходов
Игроки «Ростова» проведали в больницах пострадавших при обрушении трибуны 
Инцидент произошел в Ростове-на-Дону на Гребном канале.
31.05.2023 21:40
Хроника
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.