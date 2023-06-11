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Участники ПМЭФ-2023 сыграют со звёздами бадминтона

Бадминтон впервые представлен в программе Спортивных игр Петербургского международного экономического форума.
11 июня 2023 11:47
автор: Сергей Иванов

15 июня на крытых кортах рядом со Смольным участники ПМЭФ и именитые бадминтонисты сыграют на турнире «Энергия первых».

Призер Олимпийских игр Нина Вислова, двукратный чемпион Европы Владимир Иванов, многократный призер чемпионатов Европы Евгения Косецкая и другие титулованные игроки проведут разминку и шоу-матч, а затем станут напарниками для форумчан.

«Бадминтон был и остается одним из самых динамичных и зрелищных видов спорта. В матчах профессионалов скорость летящего волана выше, чем скорость хоккейной шайбы, и может достигать 400 км/ч. Мы постараемся показать, каким эффектным может быть бадминтон, и открыть мир этой увлекательной игры для участников ПМЭФ», – сказал двукратный чемпион Европы Владимир Иванов.

Турнир организован компанией «Газпром нефть» и спортивной платформой Фонда Росконгресс – «РК-Спорт».

Спортивные игры ПМЭФ-2023 объединяет мероприятия по 18 видам спорта. Стратегический партнер Игр – топливный бренд G-Drive. «Советский спорт» является партнёром Спортивных игр ПМЭФ.

источник: «Советский спорт»
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