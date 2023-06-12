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Премия «Чемпион» на ПМЭФ: звезды спорта наградят лидеров бизнеса

Событие пройдет 14 июня.
12 июня 2023 15:08

Первая церемония награждения спортивно-деловой премии «Чемпион» пройдет 14 июня в рамках Спортивных игр Петербургского международного экономического форума.

Знаменитые спортсмены вручат награды лидерам бизнеса за вклад в развитие российского спорта. Церемония состоится на сцене театра Юсуповского дворца — уникального памятника истории и культуры. Организаторами премии выступают спортивная платформа Фонда Росконгресс «РК-Спорт» и образовательный бизнес-форум «Репутация».

«Мы видим, что с каждым годом на ПМЭФ не только спорт все активнее заявляет о себе, но и бизнес стал чаще представлять свои спортивные проекты. Уверен, что премия „Чемпион“ станет важным шагом для дальнейшего расширения взаимодействия спорта и бизнеса, реализации новых совместных проектов», — подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

«Ведущие компании принимают деятельное участие в развитии спорта, помогают создавать новую спортивную инфраструктуру в регионах, поддерживают федерации и соревнования, вносят вклад в развитие корпоративного и массового спорта. Церемония на ПМЭФ позволит подчеркнуть роль бизнеса в том, что спорт по-настоящему становится нормой жизни для граждан России», — заявил Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

Награждение пройдет в номинациях: «Реновация в спорте», «Команда», «Второе дыхание», «Спортивный клуб», «Спортивное ДНК», «Спортивное шоу», «ГТО», «Служение спорту», «Репутация».

Стратегическим партнером премии является деловое сообщество RRCC. Мероприятие пройдет при поддержке спортивно-делового клуба «Чемпион».

«Советский спорт» является партнёром Спортивных игр ПМЭФ-2023, которые объединяют соревнования по 18 видам спорта.

источник: «Советский спорт»
Премия «Чемпион» на ПМЭФ: звезды спорта наградят лидеров бизнеса
Событие пройдет 14 июня.
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