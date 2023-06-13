Около 1500 человек выйдут на старт забега в рамках ПМЭФ-2023

15 июня в 6:30 участники Петербургского международного экономического форума и жители Санкт-Петербурга выйдут на старт традиционного забега «Мы вместе». Маршрут дистанции в 5 км начнётся у Исаакиевского собора и пройдёт по историческому центру города на Неве.

Перед началом забега в 6:10 состоится торжественное открытие Спортивных игр ПМЭФ, которые в этом году объединили соревнования по 18 видам спорта. В церемонии примут участие Министр спорта Олег Матыцин, руководитель Лиги Героев Ксения Шойгу, трёхкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе Александр Карелин, народный артист России Владимир Машков.

После этого олимпийские чемпионы – фигуристка Алина Загитова и гимнаст Артур Далалоян проведут разминку для участников забега.

Утренний забег на ПМЭФ является уникальной возможностью увидеть красоту Санкт-Петербурга в эксклюзивной обстановке без машин. В этом году впервые для участников Форума будет доступен экскурсионный формат забега с познавательными историями о знаковых объектах на дистанции, организованный при поддержке Уралхим Run Factory.

Организаторами забега являются спортивная платформа Фонд Росконгресс «РК-Спорт» и «Лига Героев» при поддержке Министерства спорта России.

Генеральный партнер – бренд Ф+. Торговая марка Ф+ и его аксессуарная линейка бренд Accesstyle — это воплощение российской инженерной мысли. Официальный партнер забега – компания «Лига Ставок», стратегический партнер – топливный бренд G-Drive.

Забег на Спортивных играх ПМЭФ станет вторым этапом серии «Время действовать», которая объединила беговые события на крупнейших форумах страны.

Тайминг мероприятия:

05:00 – 05:40 – Аккредитация прессы

05:50 – Пресс-подход

06:10 – Официальная церемония открытия

06:30 – Старт

07:15 – Церемония награждения