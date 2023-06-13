ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Около 1500 человек выйдут на старт забега в рамках ПМЭФ-2023

Забег состоится 15 июня в 6:30 по московскому времени.
13 июня 2023 12:58
автор: Сергей Иванов

15 июня в 6:30 участники Петербургского международного экономического форума и жители Санкт-Петербурга выйдут на старт традиционного забега «Мы вместе». Маршрут дистанции в 5 км начнётся у Исаакиевского собора и пройдёт по историческому центру города на Неве.

Перед началом забега в 6:10 состоится торжественное открытие Спортивных игр ПМЭФ, которые в этом году объединили соревнования по 18 видам спорта. В церемонии примут участие Министр спорта Олег Матыцин, руководитель Лиги Героев Ксения Шойгу, трёхкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе Александр Карелин, народный артист России Владимир Машков.

После этого олимпийские чемпионы – фигуристка Алина Загитова и гимнаст Артур Далалоян проведут разминку для участников забега.

Утренний забег на ПМЭФ является уникальной возможностью увидеть красоту Санкт-Петербурга в эксклюзивной обстановке без машин. В этом году впервые для участников Форума будет доступен экскурсионный формат забега с познавательными историями о знаковых объектах на дистанции, организованный при поддержке Уралхим Run Factory.

Организаторами забега являются спортивная платформа Фонд Росконгресс «РК-Спорт» и «Лига Героев» при поддержке Министерства спорта России.

Генеральный партнер – бренд Ф+. Торговая марка Ф+ и его аксессуарная линейка бренд Accesstyle — это воплощение российской инженерной мысли. Официальный партнер забега – компания «Лига Ставок», стратегический партнер – топливный бренд G-Drive.

Забег на Спортивных играх ПМЭФ станет вторым этапом серии «Время действовать», которая объединила беговые события на крупнейших форумах страны.

Тайминг мероприятия:

05:00 – 05:40 – Аккредитация прессы

05:50 – Пресс-подход

06:10 – Официальная церемония открытия

06:30 – Старт

07:15 – Церемония награждения

источник: «Советский спорт»
Около 1500 человек выйдут на старт забега в рамках ПМЭФ-2023
Забег состоится 15 июня в 6:30 по московскому времени.
13.06.2023 12:58
Хроника
автор: Сергей Иванов
Премия «Чемпион» на ПМЭФ: звезды спорта наградят лидеров бизнеса
Событие пройдет 14 июня.
12.06.2023 15:08
Хроника
Международная федерация скалолазания допустит россиян до соревнований в 2024 году 
Российские атлеты смогут принять участие в соревнованиях при условии нейтрального статуса.
12.06.2023 14:45
Хроника
автор: Глеб Шевяков
Участники ПМЭФ-2023 сыграют со звёздами бадминтона
Бадминтон впервые представлен в программе Спортивных игр Петербургского международного экономического форума.
11.06.2023 11:47
Хроника
автор: Сергей Иванов
Россия и Китай представят кикбоксинг на ПМЭФ-2023
Поединки с участием бойцов состоятся 15 июня.
09.06.2023 13:06
Хроника
автор: Сергей Иванов
Вратарь «Витязя» Дорожко, Мазепин и Энберт рассказали в проекте «Спорт — это я!» о своих страхах
Вратарь «Витязя» Дорожко, Мазепин и Энберт рассказали в проекте «Спорт — это я!» о своих страхах
Вторая серия специального проекта.
08.06.2023 13:40
Хроника
автор: Максим Скороходов
Слепая паралимпийка с собакой-поводырем помогла найти пропавшую женщину
На поиски потребовалось чуть больше 40 минут.
06.06.2023 23:11
Хроника
автор: Александр Евграфов
Забег на ПМЭФ-2023: разминка со звездами и экскурсионный формат
Событие пройдет 15 июня в Санкт-Петербурге.
06.06.2023 18:06
Хроника
автор: Максим Скороходов
ПСБ вышел на старт «ЗаБег.РФ»
Мероприятие состоялось в воскресенье, 4 июня.
05.06.2023 20:15
Хроника
автор: Сергей Иванов
БК Лига Ставок – лидер в области социальных проектов России
БК Лига Ставок – лидер в области социальных проектов России
05.06.2023 17:14
Хроника
автор: Сергей Иванов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.