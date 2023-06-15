Матыцин заявил, что России важно укреплять спортивное сотрудничество со странами Африки

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о спортивном сотрудничестве с африканскими странами.

Отметим, что с 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге проходит Международный экономический форум.

– Африканские страны были и остаются нашими партнерами. Мы считаем, что надо продолжать укреплять это сотрудничество. Министерство спорта посетило ряд стран Африки, одной из важнейших поездок была встреча с президентом и министром спорта спорта Сенегала. Мы знаем, что в 2026 году там состоятся юношеские игры, – сказал Матыцин корреспонденту «Советского спорта».

Также Матыцин напомнил, что в конце июля этого года в Санкт-Петербурге состоится форум «Россия и Африка», на котором будет представлен стенд министерства спорта.

Добавим, что МОК отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок.