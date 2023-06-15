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На ПМЭФ-2023 состоялась первая церемония премии «Чемпион»

9 наград получили своих обладателей.
15 июня 2023 16:26
автор: Максим Скороходов

На Спортивных играх Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялась первая церемония награждения спортивно-деловой премии «Чемпион».

Премия создана для того, чтобы отметить заслуги бизнес-сообщества в развитии физкультуры и спорта, и призвана стать инструментом для новых коммуникаций спорта и бизнеса.

Лауреатами премии «Чемпион» в 2023 году стали:

– ПАО «Газпром» – «Спортивное ДНК» за глобальную поддержку спорта;
– ПАО «ГМК Норильский никель» – «Реновация в спорте» за развитие спорта в регионах;
– «Лига Ставок» – «Ставка на будущее» за поддержку новых форматов в условиях санкций;
– АО «ОХК «Уралхим» – «Второе дыхание» за перезапуск крупнейшего в России бегового сообщества;
– ОАО «РЖД» – «Команда» за развитие корпоративного спорта;
– ПАО «Лукойл» – «Спортивный клуб» за эффективное управление проектами компании в профессиональном и массовом спорте;
– ПАО «Фосагро» – «Спортивное Шоу» за развитие спортивно-зрелищных форматов;
– ПАО «НК «Роснефть» – «ГТО» за популяризацию комплекса норм ГТО среди сотрудников компании;
– меценат, вице-президент Федерации дзюдо России Михаил Черкасов – «Служение спорту» за многолетнее личное участие в развитии спорта.

На ПМЭФ-2023 состоялась первая церемония премии «Чемпион»
9 наград получили своих обладателей.
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