На ПМЭФ-2023 состоялась первая церемония премии «Чемпион»

На Спортивных играх Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялась первая церемония награждения спортивно-деловой премии «Чемпион».

Премия создана для того, чтобы отметить заслуги бизнес-сообщества в развитии физкультуры и спорта, и призвана стать инструментом для новых коммуникаций спорта и бизнеса.

Лауреатами премии «Чемпион» в 2023 году стали:

– ПАО «Газпром» – «Спортивное ДНК» за глобальную поддержку спорта;

– ПАО «ГМК Норильский никель» – «Реновация в спорте» за развитие спорта в регионах;

– «Лига Ставок» – «Ставка на будущее» за поддержку новых форматов в условиях санкций;

– АО «ОХК «Уралхим» – «Второе дыхание» за перезапуск крупнейшего в России бегового сообщества;

– ОАО «РЖД» – «Команда» за развитие корпоративного спорта;

– ПАО «Лукойл» – «Спортивный клуб» за эффективное управление проектами компании в профессиональном и массовом спорте;

– ПАО «Фосагро» – «Спортивное Шоу» за развитие спортивно-зрелищных форматов;

– ПАО «НК «Роснефть» – «ГТО» за популяризацию комплекса норм ГТО среди сотрудников компании;

– меценат, вице-президент Федерации дзюдо России Михаил Черкасов – «Служение спорту» за многолетнее личное участие в развитии спорта.