Путин поручил провести «Игры Дружбы» в 2024 и 2026 годах

Президент России Владимир Путин поручил провести в стране «Игры Дружбы» по зимним и летним видам спорта.

Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал секретарь совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов.

«Владимиром Путиным принято решение о проведении в сентябре 2024 года «Игр Дружбы», подготовка началась. Прорабатывается программа соревнований, планируется участие лучших спортсменов мира.

Планируется проведение раз в четыре года. Первые зимние игры в Сочи пройдут не ранее 2026 года. Это будет один из флагманских турниров в системе мирового спорта. Хочу обратить внимание на то, что это не альтернатива Олимпийским играм. Это коммерческий успешный турнир для звезд мирового спорта», - приводит «Матч ТВ» слова Филиппова.

Напомним, первые «Игры Дружбы» состоялись в 2022 г. в Казани, в них приняли участие спортсмены из 16 стран. Следующие «Игры Дружбы» пройдут в Москве.

Добавим, что на данный момент Международный олимпийский комитет на принял решение об участии российских спортсменов на Олимпиаде в Париже.

Спортивные игры ПМЭФ-2023 объединяет мероприятия по 18 видам спорта. «Советский спорт» является партнёром Спортивных игр ПМЭФ.