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Турнир по бадминтону на ПМЭФ выиграла команда, названная в честь космодрома Восточный

Всего в соревнованиях приняли участие четыре команды.
17 июня 2023 08:47
автор: Сергей Иванов

Турнир по бадминтону впервые прошел в рамках Спортивных игр ПМЭФ. Участники Форума были разбиты на команды, названные в честь космодромов: Байконур, Плесецк, Восточный и Ясный.

Каждую из них усилили лидеры сборной России по бадминтону: призер Олимпийских игр Нина Вислова, двукратный чемпион Европы Владимир Иванов, чемпион Европы Родион Алимов и призер чемпионата Европы Евгения Косецкая.

Участниками турнира стали представители правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также компаний «Газпром», «Билайн», АФК «Система» и других структур.

В упорной борьбе победила команда «Восточный» в главе с Евгенией Косецкой.

Организаторами турнира выступили «Газпром нефть» и спортивная платформа Фонда Росконгресс.

Спортивные игры ПМЭФ объединили более 30 мероприятий по 18 видам спорта. «Советский спорт» является партнёром Игр.

источник: «Советский спорт»
Турнир по бадминтону на ПМЭФ выиграла команда, названная в честь космодрома Восточный
Всего в соревнованиях приняли участие четыре команды.
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