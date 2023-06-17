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Минспорт объявил на ПМЭФ о проведении форума по взаимодействию спорта и букмекеров

17 июня 2023 22:13
автор: Сергей Иванов

Заместитель Министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов, генеральный директор Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ) Алексей Грачев и председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев подписали соглашение о проведении форума о взаимодействии спорта и букмекеров.

Подписание состоялось в павильоне Министерства спорта на Петербургском международном экономическом форуме.

«Форум станет ключевым в решении задач по взаимодействию спорта и букмекеров. Целевые отчисления от букмекерской деятельности стали очень значимым внебюджетного финансирования для спортивных федераций. В то же время остаются задачи развития нормативно-правовой базы и другие вопросы. Нужна понятная открытая площадка, на которую мы пригласим спорт, букмекеров, СМИ. А более надежного оператора, чем Росконгресс не найти», – сказал Одес Байсултанов.

Целевые отчисления от букмекерской деятельности на развитие спорта в 2022 году составили 13,8 млрд рублей, что на 38% больше по сравнению с предыдущим годом. В прошлом году средства от букмекеров получили 123 федерации по олимпийским и неолимпийским видам спорта и 3 профессиональные лиги. В первом квартале 2023 года отчисления составили 4,1 миллиарда.

Прозрачным распределением отчислений занимается Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ). Отметим, что Алексей Грачев рассказал о динамике и развитии механизма целевых отчислений на сессии «Суверенитет в спорте» в деловой программе ПМЭФ.

источник: «Советский спорт»
Минспорт объявил на ПМЭФ о проведении форума по взаимодействию спорта и букмекеров
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