Уткин провел неожиданную параллель между Соловьевым и героем «Криминального чтива» Журналист Василий Уткин признался, кого ему напоминает его соперник по заочному противостоянию последних дней Владимир Соловьев.

«В чем-то Соловьев - это Марселлас Уоллес, - заявил Уткин во время стрима на своем ютуб-канале. - Только у Уоллеса случился лишь один такой неприятный эпизод, а у Владимира Рудольфовича вся жизнь такая».

Имеется в виду герой культовой картины Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» Марселлас Уоллес, сыгранный темнокожим актером Вингом Реймсом. В одном из эпизодов Уоллес подвергся сексуальному насилию, оказавшись в руках садомазахистов вместе с персонажем Брюса Уиллиса и взяв с того обещание никогда и никому не рассказывать о его позоре.

В рамках того же стрима Уткин заявил, что, по его мнению, Соловьев, назвавший его «больным человеком», сам страдает «непроизвольным мочеиспусканием». Также журналист ответил на вопрос, не было ли основной целью конфликта желание «словить хайп».

Напомним, что словесное противостояние Уткина и Соловьева продолжается всю неделю. Уткин вызвал оппонента на батл по правилам Versus, но тот отказался.

БОЙКОТ СОЛОВЬЕВУ И УТКИНУ - ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД. ИНАЧЕ ЭТИ ДВОЕ НИКОГДА НЕ ОСТАНОВЯТСЯ