Олег Матыцин: План нормализации системы спортивной подготовки обсудим с федерациями 29 апреля Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Минспорт разработал проект плана нормализации системы спортивной подготовки.

- На следующей неделе, 29 апреля, мы обсудим этот план со спортивными федерациями, учтем ваши предложения и пожелания. Обеспечим индивидуальный подход к каждой спортивной федерации. С учетом специфики регионов и планов подготовки к конкретным соревнованиям, мы готовы действовать сразу, как только начнется отмена ограничений, - цитирует Матыцина ТАСС.

Ранее министр спорта заявил, что его беспокоит процесс подготовки спортсменов к ОИ-2020 в Токио, отметив, что право участия на Олимпиаде сохранится за спортсменами, которые его завоевали.

В марте глава Матыцин прокомментировал решение МОК о переносе летних Олимпийских игр в Токио на 2021 год.