Уткин – Соловьеву: Хочу рассмотреть момент твоего инсульта

«Где бы и когда бы я тебя ни встретил, мерзкая карлица, я буду держать руки за спиной, - написал Уткин в своем твиттере. - Я хочу рассмотреть самый момент инсульта, который тебя и так вот-вот хватит. Ни при каких условиях я пальцем тебя не трону. Грози сколько хочешь».

Ранее Соловьев пригрозил врезать Уткину «по кумполу», выступив с очередным выпадом в адрес оппонента во время своего ютуб-шоу. Напомним, что два журналиста выясняют отношения уже почти две недели. Уткин вызывал Соловьева на рэп-баттл, но тот отказался, сославшись на «болезнь» оппонента. Конфликт начался с критики Уткиным действий российских властей во время пандемии.

БОЙКОТ СОЛОВЬЕВУ И УТКИНУ - ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД. ИНАЧЕ ЭТИ ДВОЕ НИКОГДА НЕ ОСТАНОВЯТСЯ