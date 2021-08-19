На Форуме «Россия – спортивная держава» откроется большой спортивный парк

Обширная деловая программа Форума включает в себя большое количество мероприятий по самым актуальным вопросам развития спорта в России и в мире. Запланировано проведение пленарного заседания «Спорт-2030. Путь к устойчивому развитию в новых условиях». Ключевыми темами форума станут: «Национальные цели развития. 70% спортивного населения к 2030 году», «Модернизация системы управления в области физической культуры и спорта», «Спорт будущего» и другие.

Девиз Форума в этом году – «Территория спорта. Территория побед». И, следуя девизу, организаторы подготовили для участников и гостей Форума много спортивных активностей.

Спортивный парк развернется на территории в 10 000 квадратных метров. Здесь можно будет посетить интерактивные площадки, записать детей в спортивные школы и секции, испытать интересные спортивные аттракционы, принять участие в соревнованиях. А также: мастер-классы, автограф-сессии от известных спортсменов и олимпийских чемпионов. Участие подтвердили Владислав Третьяк, Леонид Слуцкий, Светлана Журова, а также Олимпийские чемпионы Игр в Токио. Гостей ждут целыми семьями, возраст посетителей не ограничен. Спортивный парк готов принять более 3 000 участников.

Кроме того, на территории Спортивного парка пройдет масштабный национальный фестиваль «Мир спорта – 2021» в рамках большого роуд-шоу. Он проводится в десяти городах России, Казань принимает фестиваль именно в дни Форума «Россия – спортивная держава».

Программа фестиваля заявлена обширная и интересная. Участники смогут принять участие в соревнованиях как по популярным, так и необычным видам спорта. Некоторые из них появились недавно, но уже нашли своих фанатов: футбольная панна, текбол, стритбол. Организаторы подготовили квесты и квизы, посвященные спорту, и приглашают зарегистрироваться на фестиваль заранее, проходить задания и выигрывать гарантированные призы.