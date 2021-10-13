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13 октября 20:13

Team Spirit обыграла Fnatic и вышла в следующий раунд на The International 10

Российская команда Team Spirit со счетом 2:0 обыграла Fnatic во втором раунде нижней сетки плей-офф The International 2021 по Dota 2.

Следующим соперником Team Spirit на турнире станет победитель пары OG – Quincy Crew. Fnatic завершила свое выступление на турнире.

Добавим, в первый день плей-офф российская команда в верхней сетке плей-офф уступила Invictus Gaming и вылетела в нижнюю сетку турнира.

Напомним, что еще один российский клуб Virtus.pro одержал победу над китайским клубом Vici Gaming (2:1) в четвертьфинале верхней сетки плей-офф и в следующем раунде турнира 14 октября (19:00 Мск) сыграет против китайской PSG.LGD.

The International 10 проходит с 7 по 17 октября в Бухаресте (Румыния). Участники разыгрывают более 40 миллионов долларов.

источник: «Советский спорт»
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