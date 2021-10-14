ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Новый эксперимент ФИА: мировой рейтинг автогонщиков
14 октября 19:40
автор: Дмитрий Афонин
автор фото: Formula1

Новый эксперимент ФИА: мировой рейтинг автогонщиков

Международная автомобильная федерация собирается объединить все виды автоспорта в одном рейтинге.

Издание The Race сообщило о плане ФИА ввести сводный мировой рейтинг автогонщиков. Разбираемся зачем это нужно.

ПО ПУТИ ДРУГИХ ВИДОВ

Мировые рейтинги существуют во многих видах спорта, как в личных, так и в командных. Но в автогонках их не было никогда. Сейчас в ФИА решили устранить этот недочет.

«Мы работаем над созданием рейтинговой системы, похожей на ту, которая есть в теннисе или гольфе, — рассказал директор департамента ФИА по Формуле E и инновационным гоночным проектам Фредерик Бертран. — Мы в ФИА хотим, чтобы каждый гонщик имел свой ранг в глобальном рейтинге, и в конце года у нас был тот, кто занимает первое место в мире».

Правила начисления очков в рейтинг еще только разрабатываются. В тестовом формате систему собираются опробовать в следующем сезоне, а в 2023-м запустить официально.

КИБЕРСПОРТ — ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ?

Не совсем понятно, на что будет влиять новый рейтинг. Судя по всему ФИА собирается решить две задачи: это более плотная интеграция с киберспортом и проведение выставочных стартов аналогичных Гонке чемпионов.

«Мы пытаемся сделать систему, которая позволит гармонично взаимодействовать с киберспортом, — сказал Бертран. — И мы могли бы проводить дополнительные соревнования в конце года, в которых будут участвовать только лучшие гонщики в рейтинге».

ФИА также хочет продвигать универсальность подхода к управлению гоночными автомобилями. Так что совмещение пилотами различных соревнований должно только приветствоваться.

«Это будет мультидисциплина автоспорта, — добавил Бертран. — Мы хотим учитывать и ралли и кольцевые гонки, чтобы каждый мог быть интегрирован в систему. Я часто говорил с главой комиссии гонщиков ФИА Томом Кристенсеном. Мы обсуждали продвижение многопрофильности и универсального подхода к пилотажу, чтобы гонщики были более гибкими в нем и лучше адаптировались».

ЗАДАЧА ДЛЯ ФИА

Международная федерация уже имеет опыт сравнения различных чемпионатов и пилотов.

Например, очки для суперлицензии, позволяющей выступать в Ф1, гонщики могут заработать в разных, порой совсем непохожих друг на друга кольцевых сериях. В своих таблицах ФИА учитывает несколько десятков турниров: там есть и Формула 2 и NASCAR и даже континентальные юниорские чемпионаты по картингу. Всё это сведено в единую систему, которая не дает попасть в Формулу 1 совсем уж случайным людям.

А еще у ФИА есть система категоризации гонщиков, которая разделяет их на «платиновых», «золотых», «серебряных» и «бронзовых». Она напрямую влияет на формирование экипажей в некоторых классах гонок на выносливость и часто подвергается критике.

Создать систему начисления очков для всех гоночных чемпионатов, конечно, сложнее, но эта задача не выглядит нерешаемой.

ЧУЖОЙ ОПЫТ

Какой спортивный рейтинг ни взять, всегда найдутся те, кто его ругает.

Например, в марте теннисист Александр Зверев выразил недовольство тем, что находится ниже Роджера Федерера, хотя швейцарец пропустил целый год.

А рейтинг ФИФА среди сборных у мужчин уже три года возглавляет Бельгия. Хотя эта сборная за всю свою историю выиграла только один серьезный турнир — Олимпийские игры, и было это больше 100 лет назад.

Тем не менее, никто от рейтингов отказываться не собирается. Они всегда были и будут субъективны. Но это не значит, что они не нужны.

За обновлениями рейтингов, как официальных, так и составленных журналистами, следят как сами спортсмены, так и болельщики по всему миру. Их обсуждают, о них спорят, они создают трафик и интерес, который так важен спонсорам. Логично, что многие спортивные рейтинги патронируют крупнейшие мировые бренды.

Неудивительно, что в ФИА тоже решили попробовать что-то свое. Больших вложений рейтинг не потребует, а если эксперимент окажется неудачным, его прекратят. Зато у болельщиков и журналистов может появиться дополнительный повод поговорить о гонках.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Российский дуэт пропустит Гран-при в СШАAcer представила ноутбук ConceptD 7 SpatialLabs Edition с производительным процессором Intel Core i7 11-го поколения и графикой NVIDIA GeForce RTX"Амур" в Москве выиграл у ЦСКАВосхитительная телеведущая сводит с ума поклонников футболаИлья Варламов ответил Хабибу Нурмагомедову на его слова о России"Легко объяснить": куда исчезла Кабаева?
«Арсенал» — «Кристал Пэлас»: прямая трансляция матча АПЛ 18.10.2021
18 октября 2021 года состоится матч 8-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Арсенал» и «Кристал Пэлас». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«Ньюкасл» — «Тоттенхэм»: прямая трансляция матча АПЛ 16.10.2021
17 октября 2021 года состоится матч 8-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«Эвертон» — «Вест Хэм»: прямая трансляция матча АПЛ 17.10.2021
17 октября 2021 года состоится матч 8-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Эвертон» и «Вест Хэм». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«Брентфорд» — «Челси»: прямая трансляция матча АПЛ 16.10.2021
16 октября 2021 года состоится матч 8-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Брентфорд» и «Челси». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«Манчестер Сити» — «Бернли»: прямая трансляция матча АПЛ 16.10.2021
16 октября 2021 года состоится матч 8-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Манчестер Сити» и «Бернли». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«Норвич» — «Брайтон»: прямая трансляция матча АПЛ 16.10.2021
16 октября 2021 года состоится матч 8-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Норвич» и «Брайтон». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«Лестер» — «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция матча АПЛ 16.10.2021
16 октября 2021 года состоится матч 8-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Лестер» и «Манчестер Юнайтед». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«Астон Вилла» — «Вулверхэмптон»: прямая трансляция матча АПЛ 16.10.2021
16 октября 2021 года состоится матч 8-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Астон Вилла» и «Вулверхэмптон». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
«Лига Ставок» стала беттинг-партнером клуба «Монако», за который выступает лидер футбольной сборной России
Букмекерская компания «Лига Ставок» и футбольный клуб «Монако» объявили о начале партнерства.
«Саутгемптон» — «Лидс»: прямая трансляция матча АПЛ 16.10.2021
16 октября 2021 года состоится матч 8-го тура Английской Премьер-Лиги между клубами «Саутгемптон» и «Лидс». «Плеймейкер» будет вести прямую трансляцию игры.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика