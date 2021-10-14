Новый эксперимент ФИА: мировой рейтинг автогонщиков

Не совсем понятно, на что будет влиять новый рейтинг. Судя по всему ФИА собирается решить две задачи: это более плотная интеграция с киберспортом и проведение выставочных стартов аналогичных Гонке чемпионов.

Правила начисления очков в рейтинг еще только разрабатываются. В тестовом формате систему собираются опробовать в следующем сезоне, а в 2023-м запустить официально.

«Мы работаем над созданием рейтинговой системы, похожей на ту, которая есть в теннисе или гольфе, — рассказал директор департамента ФИА по Формуле E и инновационным гоночным проектам Фредерик Бертран. — Мы в ФИА хотим, чтобы каждый гонщик имел свой ранг в глобальном рейтинге, и в конце года у нас был тот, кто занимает первое место в мире».

Мировые рейтинги существуют во многих видах спорта, как в личных, так и в командных. Но в автогонках их не было никогда. Сейчас в ФИА решили устранить этот недочет.

«Мы пытаемся сделать систему, которая позволит гармонично взаимодействовать с киберспортом, — сказал Бертран. — И мы могли бы проводить дополнительные соревнования в конце года, в которых будут участвовать только лучшие гонщики в рейтинге».

ФИА также хочет продвигать универсальность подхода к управлению гоночными автомобилями. Так что совмещение пилотами различных соревнований должно только приветствоваться.

«Это будет мультидисциплина автоспорта, — добавил Бертран. — Мы хотим учитывать и ралли и кольцевые гонки, чтобы каждый мог быть интегрирован в систему. Я часто говорил с главой комиссии гонщиков ФИА Томом Кристенсеном. Мы обсуждали продвижение многопрофильности и универсального подхода к пилотажу, чтобы гонщики были более гибкими в нем и лучше адаптировались».

ЗАДАЧА ДЛЯ ФИА

Международная федерация уже имеет опыт сравнения различных чемпионатов и пилотов.

Например, очки для суперлицензии, позволяющей выступать в Ф1, гонщики могут заработать в разных, порой совсем непохожих друг на друга кольцевых сериях. В своих таблицах ФИА учитывает несколько десятков турниров: там есть и Формула 2 и NASCAR и даже континентальные юниорские чемпионаты по картингу. Всё это сведено в единую систему, которая не дает попасть в Формулу 1 совсем уж случайным людям.

А еще у ФИА есть система категоризации гонщиков, которая разделяет их на «платиновых», «золотых», «серебряных» и «бронзовых». Она напрямую влияет на формирование экипажей в некоторых классах гонок на выносливость и часто подвергается критике.

Создать систему начисления очков для всех гоночных чемпионатов, конечно, сложнее, но эта задача не выглядит нерешаемой.

ЧУЖОЙ ОПЫТ

Какой спортивный рейтинг ни взять, всегда найдутся те, кто его ругает.

Например, в марте теннисист Александр Зверев выразил недовольство тем, что находится ниже Роджера Федерера, хотя швейцарец пропустил целый год.

А рейтинг ФИФА среди сборных у мужчин уже три года возглавляет Бельгия. Хотя эта сборная за всю свою историю выиграла только один серьезный турнир — Олимпийские игры, и было это больше 100 лет назад.

Тем не менее, никто от рейтингов отказываться не собирается. Они всегда были и будут субъективны. Но это не значит, что они не нужны.

За обновлениями рейтингов, как официальных, так и составленных журналистами, следят как сами спортсмены, так и болельщики по всему миру. Их обсуждают, о них спорят, они создают трафик и интерес, который так важен спонсорам. Логично, что многие спортивные рейтинги патронируют крупнейшие мировые бренды.

Неудивительно, что в ФИА тоже решили попробовать что-то свое. Больших вложений рейтинг не потребует, а если эксперимент окажется неудачным, его прекратят. Зато у болельщиков и журналистов может появиться дополнительный повод поговорить о гонках.