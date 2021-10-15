«Формула-1» исчезнет, и это правильно». Феттель сделал шокирующий прогноз

Если, конечно, не будут проведены необходимые реформы. Об этом гонщик «Астон Мартин» заявил в интервью motorsport-total.com.

- «Формула-1» не имеет ничего общего с экологией, - заявил Феттель. - Мы живем во время, когда у нас есть и технологии, и интеллектуальные возможности, чтобы сделать «Формулу-1» еще и зеленой, не теряя при этом ни зрелища, ни азарта, ни скорости, ни вызова, ни страсти. У нас так много талантливых инженеров, что мы могли бы найти решения.

Нынешний регламент «Формулы-1» очень интересный, силовой агрегат - невероятно мощный и эффективный. Но проблема в том, что все это не имеет никакого смысла в обычной жизни, ведь эти технологии не используются при создании серийных автомобилей.

В «Формуле-1» должны произойти изменения правил, которые, в свою очередь, приведут к еще более значимым изменениям. Те перемены, о которых я говорю, жизненно важны и это пойдет на пользу нашему виду спорта. Если же изменений не случится, тогда я не могу дать оптимистичный прогноз на будущее «Формулы-1». Тогда, я думаю, «Формула-1» исчезнет. И, вероятно, это правильно.

Сейчас мы находимся на стадии, когда знаем, что совершили и совершаем ошибки, но у нас нет времени и возможности продолжать ошибаться.