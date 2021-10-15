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«Формула-1» исчезнет, и это правильно». Феттель сделал шокирующий прогноз
15 октября 15:10
автор: Олег Чикирис
автор фото: Twitter Себастьяна Феттеля

«Формула-1» исчезнет, и это правильно». Феттель сделал шокирующий прогноз

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель считает, что часы «Королевы автоспорта» сочтены.

Если, конечно, не будут проведены необходимые реформы. Об этом гонщик «Астон Мартин» заявил в интервью motorsport-total.com.

- «Формула-1» не имеет ничего общего с экологией, - заявил Феттель. - Мы живем во время, когда у нас есть и технологии, и интеллектуальные возможности, чтобы сделать «Формулу-1» еще и зеленой, не теряя при этом ни зрелища, ни азарта, ни скорости, ни вызова, ни страсти. У нас так много талантливых инженеров, что мы могли бы найти решения.

Нынешний регламент «Формулы-1» очень интересный, силовой агрегат - невероятно мощный и эффективный. Но проблема в том, что все это не имеет никакого смысла в обычной жизни, ведь эти технологии не используются при создании серийных автомобилей.

В «Формуле-1» должны произойти изменения правил, которые, в свою очередь, приведут к еще более значимым изменениям. Те перемены, о которых я говорю, жизненно важны и это пойдет на пользу нашему виду спорта. Если же изменений не случится, тогда я не могу дать оптимистичный прогноз на будущее «Формулы-1». Тогда, я думаю, «Формула-1» исчезнет. И, вероятно, это правильно.

Сейчас мы находимся на стадии, когда знаем, что совершили и совершаем ошибки, но у нас нет времени и возможности продолжать ошибаться.

Надо напомнить, что в прошлом Феттель активно призывал отказаться от гибридных турбомоторов и вернуться к моторам V10. Но в последнее время четырехкратный чемпион мира изменил свою позицию.

Теперь Себастьян ставит экологию во главу угла. При этом не только на словах, но и на деле. После «Гран-при Великобритании» он задержался в Сильверстоуне, чтобы лично помочь убрать мусор, оставленный 140 тысячами болельщиков. Он был вдохновителем марафона во время «Гран-при Бахрейна» на автомобилях, работающих на экологически чистых видах топлива.

Надо признать, что руководство «Королевы автоспорта» прислушивается к мнению немца. На днях было объявлено, что «Формула-1» перейдет на экологически чистые виды топлива к 2030 году. Планируется, что уже в следующем сезоне начнут использовать бензин E10, который на 90% будет состоять из ископаемого топлива и на 10% – из этанола. Конечной целью является переход на полностью экологически чистое топливо, которое можно будет использовать и на серийных двигателях без их модификации. При этом потери в мощности по сравнению с ископаемым топливом не будет.

источник: «Советский спорт»
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