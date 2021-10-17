«Формула-1»: пора расчехляться

ДОЛГАЯ ИСТОРИЯ

Разговоры о запрете электрических чехлов для колес машин «Формулы-1» ведутся очень давно. «Грелки» не используют ни в одной значимой гоночной серии в мире. Но в Ф1 это практически вечная тема, вокруг которой ведутся горячие споры.

Когда-то ФИА уже отказывалась от термочехлов в «Формуле-1». Федерация объявляла о прекращении их использования, начиная с сезона-2009. Тогда в серию как раз возвращались слики, а поставщиком шин была компания «Бриджстоун». Но проблемы, которые сулил командам отказ от «грелок», заставил ФИА отложить запрет.

СНИЖЕНИЕ РАСХОДОВ

С тех пор реформа так и не получила ход. Но по данным Auto Motor und Sport ситуация может измениться в ближайшее время.

Все последние изменения в «Формуле-1» проходят под лозунгом уменьшения трат. И отказ от «грелок» тоже может стать частью этой модели.

В данный момент команды тратят порядка 280 тысяч евро на один набор из 40 чехлов. Их срок службы составляет два года. Часть команд уже заказали себе «грелки» под новые 18-дюймовые колеса, которые появятся в «Формуле-1» с сезона-2022. И им вряд ли понравится, если деньги пропадут впустую. Потому моментального запрета от ФИА точно не будет.