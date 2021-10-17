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«Формула-1»: пора расчехляться
17 октября 20:03
автор: Дмитрий Афонин
автор фото: autosport.com

«Формула-1»: пора расчехляться

ФИА может ввести запрет на колесные «грелки» в чемпионате мира.

ДОЛГАЯ ИСТОРИЯ

Разговоры о запрете электрических чехлов для колес машин «Формулы-1» ведутся очень давно. «Грелки» не используют ни в одной значимой гоночной серии в мире. Но в Ф1 это практически вечная тема, вокруг которой ведутся горячие споры.

Когда-то ФИА уже отказывалась от термочехлов в «Формуле-1». Федерация объявляла о прекращении их использования, начиная с сезона-2009. Тогда в серию как раз возвращались слики, а поставщиком шин была компания «Бриджстоун». Но проблемы, которые сулил командам отказ от «грелок», заставил ФИА отложить запрет.

СНИЖЕНИЕ РАСХОДОВ

С тех пор реформа так и не получила ход. Но по данным Auto Motor und Sport ситуация может измениться в ближайшее время.

Все последние изменения в «Формуле-1» проходят под лозунгом уменьшения трат. И отказ от «грелок» тоже может стать частью этой модели.

В данный момент команды тратят порядка 280 тысяч евро на один набор из 40 чехлов. Их срок службы составляет два года. Часть команд уже заказали себе «грелки» под новые 18-дюймовые колеса, которые появятся в «Формуле-1» с сезона-2022. И им вряд ли понравится, если деньги пропадут впустую. Потому моментального запрета от ФИА точно не будет.

СОПРОТИВЛЕНИЕ ТОПОВ

Главными противниками изменений остаются ведущие команды «Формулы-1». Они опасаются, что с прогревом покрышек возникнут серьезные проблемы. В некоторых случаях достичь подходящей температуры не удается даже с «грелками». А еще есть трассы, где для прогрева нужно проехать больше одного круга. В итоге круги выезда из боксов окажутся более непредсказуемыми, чего ведущим командам бы не хотелось.

Кроме того, новые низкопрофильные шины по-другому ведут себя при прогреве. Поставщик покрышек компания «Пирелли» считает, что слишком холодная резина в принципе может быть легко разрушена в начальной стадии использования. В «Формуле-2», где 18-дюймовые шины уже введены, таких проблем пока не было, но и нагрузки там гораздо ниже.

Остальные команды не против запрета. Выгода в случае непредсказуемого прогрева шин для них может быть выше, да и фактор экономии играет существенную роль.

«В квалификации машины иногда ждут несколько минут на выезде с пит-лейна, чтобы занять хорошую позицию на трассе, — раскритиковал опасения лидеров руководитель одной из команд. — Шины полностью остывают, но всё равно работают».

ЗАПРЕТ К 2024 ГОДУ

Чтобы удовлетворить все стороны, ФИА предлагает компромиссный вариант. Использование термочехлов будет ограничиваться постепенно, чтобы участники смогли подготовиться к моменту их полного запрета.

Планируется, что с 2022 года командам запретят использовать чехлы на промежуточной и дождевой резине. Для сликов же разрешат только 20 комплектов «грелок» вместо 40. Максимальную температуру нагрева снизят с 90 до 70 градусов.

В 2023 году температуру хотят ограничить 50 градусами, а с сезона-2024 полностью запретить термочехлы. ФИА может принять соответствующие решения в конце этого года.

источник: «Советский спорт»
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