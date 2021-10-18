Сезон отложенных трансферов

Чжоу Гуаньюй проводит третий сезон в Формуле 2 и сейчас занимает второе место в чемпионате с отставанием в 36 очков от лидера и преимуществом в 7 очков над ближайшим преследователем. Китаец не собирается больше выступать в молодежной серии. Если не получится попасть в Ф1 сейчас, то он будет ждать такой возможности через сезон.

Чжоу считается главным претендентом на место в «Альфа Ромео». Спонсоры готовы инвестировать в первого в истории Китая гонщика Формулы 1, но проблемы вызывает срок контракта. Команда пока предлагает соглашение лишь на один сезон, поскольку не исключена ее продажа в ближайшем будущем. Китайские же спонсоры рассчитывают на более длительный договор.

Еще 16 пилотов точно остаются на своих местах. И их число возрастет до 17, если «Альфа Ромео» сохранит Антонио Джовинацци. Но не исключено, что швейцарско-итальянская команда возьмет дебютанта. Рассмотрим имеющихся кандидатов.

Цепочка переходов в Формуле 1 по окончании нынешнего сезона получится не очень длинной. Кими Райкконен объявил о завершении карьеры в серии, и его место в «Альфа Ромео» займет Валттери Боттас. Того в «Мерседесе» в свою очередь сменит Джордж Расселл, а место британца в «Уильямсе» достанется обладателю двух подиумов в Ф1 Александру Албону, который пропускает 2021 год.

Антонио Джовинацци

Главный козырь итальянца поддержка «Феррари», чье влияние на решения «Альфа Ромео» велико. А опыт Антонио тем более важен в связи с кардинальными изменениями регламента.

На руку Джовинацци и новость об отсутствии в календаре Гран-при Китая в следующем сезоне. Все-таки для спонсоров Чжоу выступление на домашнем этапе имеет важное значение. Без гонки в Шанхае получить место в Ф1 в 2022 году китайцу сложнее. И если выбор «Альфа Ромео» падет на Джовинацци, то следующий чемпионат начнется без новых гонщиков.

Стартовые Гран-при сезона Формулы 1 без дебютантов уже случались, но в последний раз такое было в 1969 году. Вообще же каждый год в чемпионате мира за рулем болидов оказывались как минимум два новичка. Но в некоторых случаях они впервые сажались в машину по ходу сезона.

Оскар Пиастри

Лидер Формулы 2 считает, что у него практически нет шансов попасть в Ф1 на следующий сезон. Австралиец, как и Чжоу, входит в программу поддержки молодых пилотов «Альпин». Но вряд ли спонсоры Пиастри способны перебить предложение из Китая. Оскар в случае завоевания титула Ф2 готов пропустить сезон и побыть резервистом в Ф1, чтобы через год полноценно дебютировать в серии.

Остальные

Из других претендентов на место в «Альфа Ромео» стоит выделить Тео Пуршера. 18-летний француз входит в программу подготовки молодых пилотов «Заубера», на базе которого и работает команда Ф1. В этом году Пуршер выиграл две гонки в Формуле 2 и занимает пятое место в чемпионате. Но его продвижение в «Альфа Ромео» сейчас маловероятно. От Тео ждут сражения за титул Ф2 в 2022-м. Ему предстоит заслужить повышение высокими результатами.

Недавно появились слухи о переходе в «Альфа Ромео» американца Колтона Херты, выступающего в IndyCar. Такое развитие событий возможно в случае внезапной продажи команды Майклу Андретти. Сын чемпиона мира 1978 года Марио Андретти уже некоторое время присматривается к покупке актива в Ф1, но пока все остается на уровне неподтвержденной информации в СМИ.

Практически нет шансов сейчас попасть в «Альфа Ромео» у россиянина Роберта Шварцмана. Он занимает третье место в Формуле 2, но не собирается оставаться в молодежном чемпионате на сезон-2022. Как и Пиастри, Шварцман может оказаться в одной из команд Ф1, чтобы получить место через год.

Отложенные трансферы

Каким бы ни было решение «Альфа Ромео», получается, что целый ряд гонщиков будет ждать своего продвижения в Формулу 1 через сезон.

К уже упомянутым пилотам стоит добавить еще несколько фамилий. Например, победитель Формулы 2 2019 года и действующий чемпион Формулы E в составе «Мерседеса» Ник де Врис претендовал на место в «Уильямсе» в сезоне-2022. В этой борьбе его опередил Албон, но немецкий концерн вполне может вернуться к вопросу через год. Появятся новые герои в Формуле 2, и не стоит сбрасывать со счетов также Даниила Квята и прошлогоднего вице-чемпиона Ф2 Каллума Айлотта.

Чьи места они смогут занять в 2023 году не ясно, многое будет зависеть от расклада сил в Ф1 при новом регламенте. Но не стоит удивляться, если состав пилотов в чемпионате мира через год существенно обновиться.