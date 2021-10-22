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«Формула-1» возвращается на остинский кочкодром
22 октября 17:39
автор: Дмитрий Афонин
автор фото: Mercedes-AMG Motorsport

«Формула-1» возвращается на остинский кочкодром

Неровности трассы в Техасе стали главной темой для разговоров перед началом Гран-при США.

«Волнистый» асфальт

Проблемы с асфальтом в Остине начались еще в 2015 году. Выяснилось, что зимой и весной после ливней нестабильный грунт под поверхностью трека может подниматься или проседать. Из-за этого на асфальте появляются своеобразные волны.

Покрытие трассы Америк с тех пор перестилали несколько раз, но полностью решить проблему так и не удалось. В этом году ситуация только ухудшилась. В начале октября здесь прошел этап MotoGP, участники которого постоянно жаловались на асфальт. По ходу Гран-при они объявили о готовности бойкотировать Гран-при в 2022 году, если покрытие не будет приведено в порядок.

Для пилотов болидов «Формулы-1», конечно, неровности трека не несут такой опасности как для мотогонщиков. Но перед началом этапа многие из них не исключили, что из-за кочек в настройки машин придется вносить изменения.

Перед началом Гран-при ФИА традиционно напомнила гонщикам о необходимости соблюдать границы трассы, и особо отметила в этой связи 9-й и 19-й повороты. На трассе Америк используется две зоны DRS.

Источник фото: Formula1

В США ждут своего гонщика

Еще одна тема для разговоров — увеличение американского присутствия в «Формуле-1». Со следующего года в календаре появится Гран-при Майами. Теперь в США будет проходить уже две гонки. А на пресс-конференции перед нынешним этапом Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер сказали, что не возражали бы и против третьего этапа в Соединенных Штатах.

На повестке дня и слухи о покупке «Альфа Ромео» компанией Майкла Андретти с возможностью перехода в команду в качестве боевого пилота Колтона Херты из IndyCar. Его поддержал Фернандо Алонсо, сам выступавший на «500 милях Индианаполиса».

«Я считаю Колтона очень талантливым гонщиком, к тому же он еще молод. Если я не ошибаюсь, то он — самый молодой победитель гонки в истории IndyCar. Если он окажется вместе с «Андретти» в «Формуле-1», то вместе они отлично справятся, в этом нет сомнений», — сказал Алонсо на пресс-конференции.

Американские гонщики постоянно присутствовали в пелотоне в первые 40 лет существования «Формулы-1». Но с 1990 года в серии выступали лишь три пилота из США, в том числе сам Майкл Андретти. Из них только один Скотт Спид имеет на счету полноценный сезон. Последним же участником Ф1 от страны был Александр Росси, который «вышел на замену» на несколько гонок в 2015-м.

Шесть очков и шесть этапов

За шесть этапов до завершения сезона Макс Ферстаппен опережает Льюиса Хэмилтона в чемпионате мира на шесть очков. Считается, что трасса в Остине лучше подходит «Мерседесу», чем «Ред Буллу», но преимущество немецкой команды совсем невелико. По ходу сезона смена лидера происходила уже пять раз и возможно случиться еще не раз.

Осадков по ходу уикенда не ожидается. Наибольшая вероятность дождя утром в день гонки.

На этом этапе также впервые за 14 лет на машинах «Формулы-1» появится символика марки «Акура» — местного премиального бренда компании «Хонда». Логотипы разместят «Ред Булл» и «Альфа Таури», которые используют моторы японской компании.

Также «Астон Мартин» объявил, что Себастьяну Феттелю поменяют элементы силовой установки. Немецкий гонщик получит штраф на стартовой решетке.

Предстоящий Гран-при станет первым за почти два года в этой части света. В Остине квалификация обычно начинается позже, чем на других этапах. По московскому времени она стартует ровно в полночь в воскресенье, то есть для жителей этого часового пояса пройдет в один день с гонкой, которая начнется в 22:00.

источник: «Советский спорт»
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