Алонсо троллит судей «Формулы-1». Он требует большей прозрачности в правилах

Фернандо Алонсо в этом году вернулся в «Формулу-1» после двухлетнего отсутствия. Ему понадобилось всего несколько гонок, чтобы обрести отличную форму и начать опережать напарника по «Альпин» Эстебана Окона. А во второй части сезона 40-летний астуриец решил взяться стюардов.

Все началось на Гран-при Австрии, где возмущение Фернандо вызвали действия Даниэля Риккардо. По мнению Алонсо, австралиец удержался впереди него, проехав за пределами трассы. Но наказания для пилота «Альпин» не последовало.

Затем, по ходу спринт-квалификации в Сильверстоуне, на действия Алонсо пожаловался Ландо Норрис, который счел, что испанец менял траекторию на торможении. Испанца наказали всего лишь предупреждением, но он считает, что ничего не нарушил.

Фернандо заявил: в Австрии он чувствовал себя идиотом, поскольку до того момента пытался соблюдать все предписания судей, а теперь переходит на темную сторону. Чуть позже Алонсо пояснил, что просто будет играть по тем же правилам, что остальные.

Первый яркий эпизод противостояния с судьями случился в Сочи. На старте гонки Алонсо решил не участвовать в сражении в первом повороте, а просто поехал через зону вылета.

Но именно так и предписывали поступать стюарды, если машина окажется за пределами трассы. Алонсо вернулся на трек на прежней позиции, и не получил никакого наказания.

На следующем этап в Турции Фернандо прямо сказал, что сочинский маневр был намеренным. Он хочет привлечь внимание к проблеме судейства.

«В большинстве гонок в этом году я чувствовал себя идиотом, когда меня обгоняли за пределами трассы. Так было на нескольких первых этапах, в Австрии. Я помню, что это случалось в обеих гонках на «Ред Булл Ринге». А после ничего, никому никаких вопросов не задавали. Теперь задали.

Это многое подтверждает. В первую очередь, что для разных людей существуют разные правила, ведь после гонки разным гонщикам задают разные вопросы. Посмотрим, кто следующий пересечет белую черту на въезде на пит-лейн. Посмотрим, какой национальности он будет, и какой штраф получит», — заявил двукратный чемпион мира.

Алонсо сделал отсылку к моменту в конце гонки в Сочи, когда Ландо Норрис не справился с управлением в дождь на сликах при заезде на пит-лейн и выехал за белую линию. Но судьи простили британца, учтя состояние трека.

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Гоночный директор ФИА Майкл Маси отверг претензии Алонсо о фаворитизме стюардов к гонщикам определенной национальности.

Но Фернандо не успокоился, и в США случился новый раунд противостояния испанца с судьями. На трассе Америк двукратный чемпион мира в первом повороте боролся сначала с Кими Райкконеном, а затем дважды с напарником финна по «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци.

В первом эпизоде судьи решили, что Кими действовал в рамках правил, и позволили ему остаться впереди. В двух последующих стюарды увидели нарушения, и потребовали сначала от Алонсо, а затем от Джовинацци вернуть позиции. В «Альпин» были недовольны и требовали объяснений от Майкла Маси по ходу гонки.

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Позже гоночный директор ФИА сказал, что ситуация между Райкконеном и Алонсо была пограничной, и они решили все оставить как есть. А в двух следующих эпизодах нарушения очевидны.

Алонсо с Маси не согласен. «Кими обогнал меня снаружи в повороте. Я прошел Джовинацци за пределами трассы, и мне пришлось вернуть позицию, ведь это логично. Джовинацци сделал то же самое и вернул позицию, разумеется. Три идентичных инцидента, но в двух рассудили по одному, а в третьем — по-другому. Я считаю, что «Формуле-1» не хватает последовательности в применении правил», — сказал Фернандо после гонки.

Эксперт SkySports, чемпион мира 1996 года Деймон Хилл в подкасте F1Nation заметил, что Алонсо веселился, совершая свои маневры.

«Бывает, гонщики проезжают широко, а затем нажимают на газ и немного нагло возвращаются на свою позицию. Это честная борьба? В этом вопрос, и мы пока не получили на него ответ, — считает Хилл. — Думаю, Фернандо проверял, что разрешено, а что нет. Это необычайно интересно. Его попытка обогнать Джовинацци по внутреннему радиусу – фантастика! Его борьба с Райкконеном – тоже. Он развлекался!»

Вероятно, Фернандо добьется своего. Алонсо хочет, чтобы решения в подобных эпизодах были более прозрачными. И пусть каких-то специальных решений ФИА на этот счет нет. Но болельщики, команды и медиа, кажется, начнут обращать на такие моменты больше внимания.