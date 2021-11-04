«Порше» и «Ауди» все ближе к «Ф1»

Консенсус по отказу от MGU-H вероятно будет достигнут. И это откроет дорогу в «Формулу-1» для двух немецких брендов. Впрочем, утрясать все детали их участия еще предстоит. Потенциальные клиенты должны быть уверены, что силовые установки «Порше» и «Ауди» будут конкурентоспособны. Ведь у «Мерседеса», «Феррари» и «Рено» к тому моменту накопится уже 12-летний опыт работы в «Ф1» с гибридными турбомоторами. Да и у новичков есть определенные вопросы к чемпионату.

Разговоры о приходе двух немецких марок в «Формулу-1» идут уже давно. Они могли дебютировать в серии вместе с новым регламентом в 2021 году (введение которого из-за пандемии перенесли на 2022-й). Но на переговорах несколько лет назад нынешние поставщики силовых установок не согласились убрать из конструкции самый дорогостоящий и сложный элемент — тепловой мотор-генератор (MGU-H). Поэтому «Ауди» и «Порше» тогда не согласились приходить в «Формулу-1». Вероятно, двигатели новичков безнадежно бы проигрывали конкурентам с большим опытом разработки сложных компонентов.

Вариант появления «Ауди» или «Порше» в роли самостоятельных команд почти не рассматривается. Только если их вывеска станет названием для одного из уже существующих коллективов. Например под именем «Альфа Ромео» сейчас в «Ф1» «скрывается» «Заубер». И именно над швейцарской командой могли бы взять шефство партнеры из Германии.

Речь идет в первую очередь о поставке силовых установок. Медиа предполагают, что «Ауди» с 2026 года могла бы создавать двигатели для «Ред Булла». Другим претендентом на работу с этой маркой называют «Уильямс». Что касается «Порше», то ее вероятным будущим партнером считается «Макларен».

Новый спортивный директор марки «Порше» Томас Лауденбах подтвердил, что в руководстве компании по-прежнему рассматривают возможность прихода в «Формулу-1». По его словам, «Ф1» в сравнении с другими сериями очень хороша с точки зрения пиара и рекламы, имеет большую базу болельщиков.

Но в «Порше» хотели бы добиться определенного ограничения расходов при создании силовых установок. В частности предлагается стандартизировать некоторые детали в двигателях.

«Не секрет, что мы говорим с ФИА, и не секрет, что мы, скажем так, серьезно рассматриваем вопрос участия в «Ф1». Но решение еще не принято, — приводит слова Лауденбаха Motorsport. — Насколько я знаю, «Формула-1» движется в правильном направлении с электрификацией и электрической частью силовых установок. Мы хотим больше стандартных деталей в двигателе, и больше свободы в электрических деталях».

Спортивный директор «Порше» заметил, что факторы, которые способствуют принятию решения об участии в «Формуле-1», постепенно становятся на свои места. В компании отмечают, что технологии серии могут быть актуальны при производстве дорожных автомобилей.

«Если посмотреть на объявления, которые автопроизводители делают в отношении доли электромобилей в своей продукции, то движение «Формулы-1» к электрификации играет важную роль, — сказал Лауденбах. — Понятно, что полный переход на батареи невозможен. Мы все это знаем. Но электрическая составляющая силовой установки должна иметь гораздо более высокий приоритет. Важно, чтобы автоспорт имел отношение к тому, что происходит на настоящей дороге. Насколько я знаю, сейчас ФИА сделала огромный шаг в этом направлении. Это должно помочь».

По словам Лауденбаха, «Порше» не сможет долго раздумывать по поводу участия в «Формуле-1». На принятие решения осталось не так много времени.

«ФОРМУЛА-1» – ЭТО ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Руководитель «Мерседеса» в «Формуле-1» Тото Вольф также прокомментировал возможное появление новых мотористов в серии. Он подчеркнул: нынешние производители силовых установок готовы идти на уступки, но будущим конкурентам предстоит много работать, чтобы добиться успеха.

«Здорово, что у нас есть сильные производители, которые проявляют интерес, ​​— сказал Вольф. — Очевидно, что ни одна из этих крупных автомобильных компаний не хочет столкнуться с ситуацией, когда окажется крайне неконкурентоспособной. И поэтому нам нужны системы, которые снижают эти большие риски.

Но, с другой стороны, «Ф1» — это Лига чемпионов. Никто не может рассчитывать, что впервые попав в Лигу чемпионов, выйдет прямо в финал и вернется домой с трофеем.

Мы здесь долгое время. Мы потратили много денег, заплатили потом, кровью и ужасными результатами, чтобы добиться того, что у нас есть. Посмотрите на первые три сезона «Мерседеса», на ужасные годы «Хонды» или на «Рено». Всем нам пришлось вести трудную борьбу, чтобы выигрывать гонки и чемпионаты. Нужно найти правильный баланс при привлечении новичков».

Вольф также предостерег новых производителей двигателей от ошибок «Тойоты», «Хонды» и БМВ в прошлом: «Все деньги и ресурсы не имеют значения, если вы не уделяете проекту достаточно времени. Я думаю, что каждый, кто приходит в «Ф1», как команда или как производитель силовых установок, должен это понимать