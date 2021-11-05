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Шоу с презентациями. «Ф1» уделит больше внимания техническим новинкам
05 ноября 06:00
автор: Дмитрий Афонин
автор фото: Twitter Max Verstappen

Шоу с презентациями. «Ф1» уделит больше внимания техническим новинкам

Руководство серии хочет, чтобы инженеры команд рассказывали прессе об обновлениях болидов перед стартом каждого Гран-при.

Проходить такие мероприятия будут сразу после технической инспекции ФИА утром в пятницу, до начала первых тренировок. По замыслу менеджмента «Формулы-1», рассказы об обновлениях должны повысить интерес болельщиков к технологиям серии.

«Мы планируем большие презентации для прессы, на которых журналисты смогут детально осмотреть автомобили и поговорить с инженерами, — рассказал спортивный директор «Ф1» Росс Браун Auto Motor und Sport. — Также должна быть открыта информация о последних технических изменениях».

Согласно правилам, которые вступят в силу в сезоне-2022, в пятницу инженеры должны сообщать ФИА, какие детали они хотят использовать на машине в гонке. В тренировочных сессиях будет разрешено тестировать иные спецификации. Но на квалификацию и гонку действует режим закрытого парка, и к определенному моменту в субботу машина должна соответствовать заявленным ранее характеристикам.

При этом все новинки команд должны быть зарегистрированы экспертами Международной автомобильной федерации. Браун считает, что раз уж инженеры дают информацию ФИА, почему бы не предоставлять ее и болельщикам через медиа.

Эта идея вызвала оживленную дискуссию среди представителей технических департаментов команд. Инженеры обычно неохотно делятся информацией о новинках, так как опасаются, что ей воспользуются конкуренты. Вряд ли они отнесутся к предложению «Формулы-1» с большим энтузиазмом.

ТЕСТ-ПОКАЗ

В 2022 году машины «Формулы-1» будут выглядеть совершенно по-другому. Серия презентовала новый внешний вид автомобиля в Сильверстоуне и активно использует его в маркетинговых целях.

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Публикация от FORMULA 1® (@f1)

Но уже сейчас эксперты считают, что машины будут выглядеть лучше и агрессивнее. Более того болиды команд не будут похожи друг на друга, чего опасались ранее. Особенно много различий ожидается в носовых обтекателях.

Поэтому «Формула-1» хочет по-другому презентовать новые автомобили. Сначала, конечно, их покажут сами команды. Но в рендерах и на фотографиях они часто скрывают некоторые моменты.

Впервые на трассе новые машины появятся на тестах в Барселоне с 23 по 25 февраля. «Формула-1» отказалась вести трансляцию этих заездов и допустит на трек только печатную и онлайн-прессу. Но в социальных сетях покажут лучшие моменты каждого дня.

А вот во время второй тестовой сессии в Бахрейне с 11 по 13 марта ожидается мощная презентация новых машин, которая щедро оплачена местными спонсорами. Заезды будут транслировать в прямом эфире. Уже 18 марта на той же трассе пройдут первые тренировки стартового этапа сезона.

Кстати, серьезного падения скорости, которое также прогнозировали с новым регламентом, не ожидается. Вероятно, времена на круге на новых машинах будут ненамного медленнее нынешних.

источник: «Советский спорт»
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