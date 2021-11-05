Шоу с презентациями. «Ф1» уделит больше внимания техническим новинкам

Проходить такие мероприятия будут сразу после технической инспекции ФИА утром в пятницу, до начала первых тренировок. По замыслу менеджмента «Формулы-1», рассказы об обновлениях должны повысить интерес болельщиков к технологиям серии.

«Мы планируем большие презентации для прессы, на которых журналисты смогут детально осмотреть автомобили и поговорить с инженерами, — рассказал спортивный директор «Ф1» Росс Браун Auto Motor und Sport. — Также должна быть открыта информация о последних технических изменениях».

Согласно правилам, которые вступят в силу в сезоне-2022, в пятницу инженеры должны сообщать ФИА, какие детали они хотят использовать на машине в гонке. В тренировочных сессиях будет разрешено тестировать иные спецификации. Но на квалификацию и гонку действует режим закрытого парка, и к определенному моменту в субботу машина должна соответствовать заявленным ранее характеристикам.

При этом все новинки команд должны быть зарегистрированы экспертами Международной автомобильной федерации. Браун считает, что раз уж инженеры дают информацию ФИА, почему бы не предоставлять ее и болельщикам через медиа.

Эта идея вызвала оживленную дискуссию среди представителей технических департаментов команд. Инженеры обычно неохотно делятся информацией о новинках, так как опасаются, что ей воспользуются конкуренты. Вряд ли они отнесутся к предложению «Формулы-1» с большим энтузиазмом.