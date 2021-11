Ферстаппен набрал чемпионский темп

Блестящий старт открыл Максу Ферстаппену прямую дорогу к победе на Гран-при Мехико. Пилот «Ред Булла» был третьим на решетке и отлично сработал в слипстриме за обладателем поула Валттери Боттасом. В конце стартового разгона нидерландец уверенно вышел в лидеры. Льюис Хэмилтон оказался вторым, а с Боттасом столкнулся Даниэль Риккардо. Австралиец сломал переднее антикрыло своего «Макларена», а финна и вовсе развернуло на трассе.

Пытаясь его объехать, столкнулись Юки Цунода, Эстебан Окон и Мик Шумахер. Машина японца сломалась сразу и осталась в повороте. На трассе появилась машина безопасности. «Хаас» немецкого пилота остановился чуть дальше по ходу круга, а вот француз продолжил заезд. Также вернулись в гонку и Риккардо с Боттасом, но им пришлось побывать в боксах.

Плотной борьбы за первую позицию в гонке больше не было. «Ред Булл» ехал гораздо быстрее «Мерседеса». К середине дистанции Ферстаппен оторвался от Хэмилтона более чем на 8 секунд. Серхио Перес держался третьим на небольшом отдалении от «Мерседеса».

Британец поехал на пит-стоп на 29-м круге и вернулся на трек пятым. Впрочем, Шарль Леклер и Пьер Гасли тоже вскоре направились в боксы, так что Хэмилтон не застрял за ними надолго. А на 33-м круге на пит-лейн повернул и Ферстаппен. Нидерландец вернулся на трек вторым с заметным отрывом от главного соперника.

Так что в лидеры к радости болельщиков вышел Серхио Перес. Мексиканец сохранял первую позицию до конца 40 круга, когда поехал на пит-стоп. На выезде из боксов Перес уступал Хэмилтону более 9 секунд. Но благодаря темпу «Ред Булла» и более свежим шинам мексиканец быстро сокращал отрыв. Уже на 61-м из 71 кругов гонки Перес был менее чем в секунде позади британца.

Обойти Льюиса оказалось нелегко. Настоящих попыток атаки со стороны мексиканца долго не было. Он даже чуть отстал, но вернулся в зону DRS за два круга до финиша. Хэмилтон все равно удержал вторую позицию, а Перес финишировал третьим. Ферстаппен же пересек черту далеко впереди. На подиум он поднялся вместе с машиной.

Take a bow, @Max33Verstappen 👏



One of the most EPIC podiums of the season 🥰#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/HUt3PHDKf6