Ферстаппен набрал чемпионский темп

Блестящий старт открыл Максу Ферстаппену прямую дорогу к победе на Гран-при Мехико. Пилот «Ред Булла» был третьим на решетке и отлично сработал в слипстриме за обладателем поула Валттери Боттасом. В конце стартового разгона нидерландец уверенно вышел в лидеры. Льюис Хэмилтон оказался вторым, а с Боттасом столкнулся Даниэль Риккардо. Австралиец сломал переднее антикрыло своего «Макларена», а финна и вовсе развернуло на трассе.

Пытаясь его объехать, столкнулись Юки Цунода, Эстебан Окон и Мик Шумахер. Машина японца сломалась сразу и осталась в повороте. На трассе появилась машина безопасности. «Хаас» немецкого пилота остановился чуть дальше по ходу круга, а вот француз продолжил заезд. Также вернулись в гонку и Риккардо с Боттасом, но им пришлось побывать в боксах.

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Плотной борьбы за первую позицию в гонке больше не было. «Ред Булл» ехал гораздо быстрее «Мерседеса». К середине дистанции Ферстаппен оторвался от Хэмилтона более чем на 8 секунд. Серхио Перес держался третьим на небольшом отдалении от «Мерседеса».

Британец поехал на пит-стоп на 29-м круге и вернулся на трек пятым. Впрочем, Шарль Леклер и Пьер Гасли тоже вскоре направились в боксы, так что Хэмилтон не застрял за ними надолго. А на 33-м круге на пит-лейн повернул и Ферстаппен. Нидерландец вернулся на трек вторым с заметным отрывом от главного соперника.

Так что в лидеры к радости болельщиков вышел Серхио Перес. Мексиканец сохранял первую позицию до конца 40 круга, когда поехал на пит-стоп. На выезде из боксов Перес уступал Хэмилтону более 9 секунд. Но благодаря темпу «Ред Булла» и более свежим шинам мексиканец быстро сокращал отрыв. Уже на 61-м из 71 кругов гонки Перес был менее чем в секунде позади британца.

Обойти Льюиса оказалось нелегко. Настоящих попыток атаки со стороны мексиканца долго не было. Он даже чуть отстал, но вернулся в зону DRS за два круга до финиша. Хэмилтон все равно удержал вторую позицию, а Перес финишировал третьим. Ферстаппен же пересек черту далеко впереди. На подиум он поднялся вместе с машиной.

Позади тройки лидеров уверенную гонку провел Пьер Гасли. А вот в «Феррари» был небольшой инцидент. В какой-то момент команда попросила Шарля Леклера пропустить Карлоса Сайнса, чтобы испанец поборолся с гонщиком «Альфа Таури» за четвертое место. Монегаск с явной неохотой сделал это несколько кругов спустя. В итоге Сайнс не догнал француза, а затем вернул пятое место напарнику.

Впрочем, в «Феррари» могут быть довольны, ведь их основной соперник в Кубке конструкторов «Макларен» набрал всего лишь одно очко. Ландо Норрис стал 10-м, а перед ним расположились три экс-чемпиона мира Себастьян Феттель, Кими Райкконен и Фернандо Алонсо.

«Мерседес» явно был не в ударе в Мехико. Боттас застрял за Риккардо и почти всю гонку держался близко позади австралийца. Рказаться выше гонщика «Макларена» финн мог за счет пит-стопа. Но во время остановки в боксах возникли проблемы с заменой переднего левого колеса. Пит-стоп длился почти 12 секунд. Заминка разрушила шансы Боттаса набрать очки в гонке.

«Мерседес» сумел использовать Валттери в конце заезда. За несколько кругов до финиша его позвали в боксы, чтобы он отобрал лучшее время круга у Ферстаппена. И при этом они оказались рядом на трассе! Нидерландец даже стал сдерживать пилота «Мерседеса», а финн позже обогнал его, отыграв один круг. В итоге Боттас поехал в боксы еще раз. Он все-таки показал лучшее время на последнем круге, лишив «Ред Булл» дополнительного очка.

В чемпионате пилотов преимущество Ферстаппена над Хэмилтоном возросло до 19 очков. Нидерландца можно смело называть фаворитом чемпионата мира за четыре гонки до финиша.

В Кубке конструкторов тоже обострилась интрига. «Ред Булл» три гонки подряд привозит две машины на подиум. Отставание австрийской команды от «Мерседеса» теперь составляет всего одно очко.

Никита Мазепин на Гран-при Мехико в суматохе на первом круге сработал уверенно и прорвался с 15-й стартовой позиции на 11-ю. После рестарта его обогнал Фернандо Алонсо. Никита еще некоторое время держался 12-м впереди более быстрых соперников. Но вскоре начал терять позиции и поехал на пит-лейн. После выезда из боксов россиянин оказался последним, и больше ни с кем не смог побороться на трассе.