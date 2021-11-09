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«Нас можно обогнать, но не сломать!» Хэмилтон пояснил высказывания в адрес Боттаса и Переса

В понедельник Льюису Хэмилтону пришлось дважды объясняться за то, что он сказал сразу после финиша Гран-при Мехико.
«Нас можно обогнать, но не сломать!» Хэмилтон пояснил высказывания в адрес Боттаса и Переса
09 ноября 2021 00:59
автор: Дмитрий Афонин
автор фото: Formula1

БОТТАСУ ДОСТАЛОСЬ ЗА ПОЗИЦИОННЫЙ ПРОВАЛ

Старт гонки на автодроме братьев Родригес был единственным острым моментом в борьбе за победу. Макс Ферстаппен, уступивший «Мерседесам» в квалификации, вышел в лидеры уже в первом повороте, и больше не дал усомниться в своем превосходстве.

Не факт, что Льюис Хэмилтон смог бы удержать нидерландца по ходу гонки. Но в итоге британец оказался позади Макса уже на старте, и у него не было никаких шансов побороться за первое место в Мехико.

Ферстаппен стартовал с третьей позиции, воспользовался слипстримом от обладателя поула Валттери Боттаса, сместился левее и получил шанс затормозить позже всех перед первым поворотом, что и вывело его в лидеры.

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Публикация от FORMULA 1® (@f1)

Боттас, как показалось, пытался сдержать на старте Серхио Переса, не давая ему протиснуться между «Мерседесами». В итоге финн столкнулся с Даниэлем Риккардо и откатился далеко назад.

По итогам гонки преимущество Ферстаппена над Хэмилтоном в борьбе за победу в чемпионате мира выросло уже до 19 очков. Британский гонщик после финиша заметил, что его напарник оставил пространство для пилота «Ред Булла», чем тот и воспользовался.

«Я представлял себе все совершенно иначе, приводит Motorsport слова Хэмилтона о старте гонки. Думал, что если Валттери стартует лучше меня, то я смогу воспользоваться слипстримом позади. Но я ехал рядом, и прикрывал свою часть трассы, чтобы никто не мог проехать внутри. Пытался оставить «Ред Булл» позади и думал, что Валттери делает то же самое.

Но он определенно оставил много места для Макса, который оказался на основной траектории и отлично отработал на торможении в первом повороте. Я был на грязном радиусе внутри, и у меня просто не было шансов».

«ВЫИГРЫВАЕМ И ПРОИГРЫВАЕМ ВМЕСТЕ»

Ферстаппен тоже отметил, что старт был определяющим моментом гонки. Выйдя вперед, он смог сосредоточиться на своей работе.

«Было интересно, когда три машины ехали в ряд, сказал нидерландский пилот «Ред Булла». Нужно было пытаться, как можно позже затормозить перед первым поворотом. Мне удалось удержаться на трассе, я прорвался с третьей позиции на первую, что и предрешило исход гонки. Я мог полностью сосредоточиться на своей работе, а машина позволяла держать отличный темп».

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф считает, что Боттасу на старте оказалось сложно что-то разглядеть в зеркалах заднего вида. Тем не менее, бороться с Ферстаппеном было возможно.

«В этих машинах очень сложно судить по виду в зеркалах о том, что на самом деле происходит позади, сказал руководитель «Мерседеса» Тото Вольф. – Но думаю, что если бы они ехали немного левее, Макс бы не прошел и был заблокирован».

Позже Льюис Хэмилтон признал, что никто в одиночку не несет ответственность за результат и предложил Боттасу двигаться дальше.

«У всех бывают неудачные дни, – написал британец в сторис в своем инстаграме. – Мы постоянно учимся. Вчера я сказал, что Валттери Боттас оставил слишком много места для Макса, и естественно, это вызвало критику. Мы одна команда, мы выигрываем и проигрываем вместе. Никто в одиночку не несет ответственность за победу или поражение – мы все делаем вместе, неважно добиваемся ли мы успеха или нет. Нас можно обогнать, но не сломать! Валттери, давай двигаться дальше. Продолжим атаковать, брат!»

ИНЦИДЕНТ С ПЕРЕСОМ

В заключительном отрезке гонки Хэмилтону пришлось отстаивать второе место в борьбе с другим пилотом «Ред Булла» Серхио Пересом. Мексиканец вплотную приблизился к британцу, но серьезных атак с его стороны не последовало.

«Ред Буллы» невероятно быстры, и я ничего не мог им противопоставить, сказал Хэмилтон в эфире Sky Sports F1 после гонки. А когда на хвосте Серхио Перес, становится понятно, что у них действительно быстрая машина».

В социальных сетях многие болельщики сочли, что Льюис неуважительно отнесся к гоночным навыкам своего соперника. Хэмилтон отверг эти нападки и поблагодарил Переса за честную борьбу.

«Просто хочу убедиться, чтобы люди правильно поняли то, что я вчера сказал, написал британец в сторис инстаграма. Я глубоко уважаю Серхио Переса и думаю, что он отлично справляется с работой в своей новой команде. Он добился большого прогресса в этом году. А я знаю, насколько сложно прогрессировать с новой командой, это требует времени.

В своих комментариях я только имел в виду то, что следовать за машиной соперника в Мексике очень трудно из-за низкого лобового сопротивления, с которым сталкивается каждый. Поэтому здесь очень мало обгонов. Но он смог удерживаться позади на очень близком расстоянии. Это подчеркивает, какую прижимную силу имеют их машины. Я хочу поблагодарить Серхио за то, что все было по-честному!»

Любопытно, что вся эта ситуация возникла между Хэмилтоном и гонщиками, которые способные оказать самое серьезное влияние на борьбу за титул. Возможно, это просто совпадение. Но не исключено, что это часть игры, которую ведет семикратный чемпион мира.

источник: «Советский спорт»
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