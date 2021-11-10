Боттас обогнал Райкконена по поулам, «Мерседес» побил рекорд «Феррари»

· Валттери Боттас в 19-й раз в карьере стартовал с поула. Он обошел по этому показателю соотечественника Кими Райкконена, а также Рене Арну и Марио Андретти.

Боттас вышел на чистое 15-е место в истории по числу стартов с первой позиции в гонке и на второе среди финнов после Мики Хаккинена (26 поулов). При этом все 14 гонщиков, расположившихся выше Валттери, становились чемпионами мира.

· Также Боттас в 44-й раз стартовал с первого ряда. Он сравнялся по этому показателю с Райкконеном и Нельсоном Пике.

· Усилиями Боттаса и Льюиса Хэмилтона пилоты «Мерседеса» в 81-й раз в истории заняли первую и вторую позицию на старте. Немецкая марка вышла на абсолютное первое место по этому показателю, опередив «Феррари», которая занимала два первых места на решетке 80 раз.

· Валттери Боттас в 19-й раз в карьере поставил лучший круг гонки. Он сравнялся по этому показателю со Стирлингом Моссом, Айртоном Сенной, Деймоном Хиллом и Марком Уэббером.

После первого дополнительного для финна пит-стопа в конце гонки ему пытался помешать Макс Ферстаппен, который в тот момент был обладателем лучшего времени. А после второго Боттас специально пропустил Джорджа Расселла, чтобы воспользоваться слипстримом от машины британца на прямой.

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· Из-за лишних заездов в боксы Валттери стал в итоговом протоколе 15-м. Худший результат финна на финише за все время выступлений в «Мерседесе».

· Макс Ферстаппен одержал 19-ю победу в карьере и девятую в сезоне-2021. Только раз гонщик с восемью и более выигрышами в году упускал титул. В 2016-м Льюис Хэмилтон проиграл в чемпионате Нико Росбергу, несмотря на 10 выигрышей против девяти у немца.

· Ферстаппен первый гонщик, который одержал три победы в Мехико. Также он больше всех лидировал на автодроме братьев Родригес — 203 круга. Ранее рекордсменом был Джим Кларк со 191 кругом лидирования.

· Серхио Перес стал первым мексиканцем, лидировавшим в своем домашнем Гран-при, и первым, кто поднялся на подиум.

· Перес в 15-й раз в карьере закончил гонку в топ-3. Он сравнялся по числу попаданий на подиум с аргентинцем Хосе-Фройлан Гонсалесом и бельгийцем Тьерри Бутсеном. Мексиканец впервые попал в тройку в трех гонках подряд.

Ферстаппен в Мехико поднялся на подиум в 56-й раз в карьере, Льюис Хэмилтон в 178-й.

· В третьей гонке кряду два гонщика «Ред Булл» попали в первую тройку. В прошлый раз такое было в конце сезона-2013, когда трижды подряд поднимались на подиум Себастьян Феттель и Марк Уэббер (Гран-при Абу-Даби, США и Бразилии).

Видео с лучшими моментами гонки.

· Кими Райкконен довел число своих стартов в Гран-при до 346, а Фернандо Алонсо до 330. Серхио Перес стартовал в гонке в 209-й раз. Он обошел по этому показателю Андреа де Чезариса и вышел на 15-е место в истории Формулы 1. На счету Даниэля Риккардо в Мехико был 206-й старт, и он сравнялся по этому числу с чемпионом мира-2016 Нико Росбергом.

· Первый Гран-при Мехико стал 48-м разным названием этапа в истории Формулы 1.

· В последних 10 гонках на автодроме братьев Родригес было 10 разных обладателей поулов: Айртон Сенна (1989), Герхард Бергер (1990), Риккардо Патрезе (1991), Найджел Мэнселл (1992), Нико Росберг (2015), Льюис Хэмилтон (2016), Себастьян Феттель (2017), Даниэль Риккардо (2018), Шарль Леклер (2019), Валттери Боттас (2021). Но это не рекорд. На трассе в Зандворте была серия из 11 разных обладателей поула подряд, а на автодроме Оскара и Хуана Гальвесов в Буэнос-Айресе — 14.

· Пилоты «Альпин» Эстебан Окон и Фернандо Алонсо квалифицировались 15-м и 16-м. Это худший результат в истории команды. Если учесть и историю «Рено», то в прошлый раз такая плохая квалификация была на Гран-при Японии 2019 (Нико Хюлькенберг стартовал 15-м, Даниэль Риккардо 16-м).

В гонке Алонсо смог набрать очки, а вот Окон поучаствовал в аварии на старте и стал только 13-м.

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· Пьер Гасли сезоне набрал уже 86 очков за сезон. Это абсолютный рекорд не только для команды «Альфа Таури», но и для ее предшественниц «Торо Россо» и «Минарди». Впрочем, если пересчитать очки, набранные пилотами в прошлом, по нынешней системе, то рекорд пока остается у Себастьяна Феттеля — 93 очка в сезоне-2008 (35 по схеме на тот момент).

· Даниэль Риккардо, не смотря на столкновение с Боттасом в начале гонки, финишировал в 34-м Гран-при подряд. Эта вторая по длительности серия за всю историю Формулы 1. Рекордсменом явлется Льюис Хэмилтон. Британец финишировал в 48 этапах подряд с Гран-при Великобритании 2018 по Гран-при Бахрейна 2020. А если учитывать только те гонки, в которых Льюис принимал участие (Гран-при Сахира 2020 он пропустил из-за коронавируса), то его результат составляет 62 Гран-при.

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· Также длинная серия финишей продолжается у Карлоса Сайнса — 25 гонок подряд. Причем в последних 11 он неизменно набирает очки.

· Кими Райкконен финишировал восьмым и повторил свой лучший результат в сезоне. До этого он также был восьмым в Сочи. По ходу гонки в Мехико финн отметился красивой борьбой с Джорджем Расселлом.