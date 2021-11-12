Бразильский спринт. Превью этапа Формулы-1

Логистические трудности

Автодром Жозе Карлуса Пасе более известный под старым названием «Интерлагос» вернулся в календарь чемпионата после годичного отсутствия из-за пандемии. Власти Бразилии не так давно собирались перенести национальный Гран-при в Рио-де-Жанейро. Но в этом году они официально отказались от своих планов.

При этом этап сменил статус на городской. И в эти выходные на любимой многими болельщиками трассе пройдет первый в истории Гран-при Сан-Паулу. Организаторы ранее заключили пятилетний контракт на проведение гонки.

Перед началом Гран-при стало известно о логистических проблемах. По информации De Telegraaf, два чартерных рейса с оборудованием прибыли из Мехико в Сан-Паулу лишь в среду, а на трассу грузы и вовсе довезли только в четверг. Так что до первой тренировки механики команд Формулы 1 работают по очень жесткому графику.

В рамках уикенда состоится третья и последняя в нынешнем сезоне спринт-квалификация. А значит, в розыгрыше будет чуть больше очков, чем обычно.

В пятницу вероятность дождя достаточно велика и составляет 36 процентов. Воздух прогреется всего до 17 градусов Цельсия. А вот в субботу и воскресенья метеорологи пока осадков не прогнозируют. К воскресенью в Сан-Паулу потеплеет до 24 градусов.

Формула-1

Длина круга 4309 м, количество кругов 71, расстояние между линиями старта и финиша 30 м, гоночная дистанция 305 909 м (4309×71−30).

«Интерлагос» известен кочковатым асфальтом, но проблем с этим в последние годы гораздо меньше в сравнении с треком в Остине. Трасса достаточно короткая и извилистая, но на ней есть две длинных прямых, торможения в конце которых являются лучшими местами для обгонов. Инженерам непросто находить компромисс между прижимной силой и скоростью. Обгонять здесь проще, чем в Мехико, но и не так и легко. На треке две независимых зоны DRS. А еще есть заметный перепад высот, и машины едут против часовой стрелки.

«Пирелли» вновь привезла на этап составы шин C2 («хард»), C3 («медиум») и C4 («софт»).

Ферстаппен задумался о первом номере

До конца чемпионата остается четыре гонки, и «Ред Булл» в сражении с «Мерседесом» выглядел гораздо сильнее на последних двух этапах. В Сан-Паулу немецкая команда попытается перехватить инициативу, иначе может не выиграть никаких титулов. В Кубке конструкторов «Мерседес» еще опережает соперников на одно очко, но в личном зачете Макс Ферстаппен впереди Льюиса Хэмилтона на 19 очков.

Перед началом уикенда нидерландский гонщик ответил на вопрос журналистов о том, было бы ему интересно использовать номер 1 на своей машине в случае победы в чемпионате.

«Абсолютно точно, — приводит The Race слова Ферстаппена. — Сколько раз выпадает возможность пилотировать с номером 1?

Кроме того, это хорошо для мерчандайзинга. Так что это разумное решение».

Льюис Хэмилтон намекнул, что часть проблем «Мерседеса» в нынешнем сезоне связана с изменениями технического регламента. Перед началом сезона-2021 была сокращена площадь днища машин перед задними колесами.

«В этом году нам подрезали крылья, — сказал Хэмилтон. — Настраивать машину стало сложнее, нам не всегда удается добиться от нее максимума. Хотя, наверное, с этим есть трудности у всех.

Эти проблемы непросто объяснить, слишком много деталей. В какие-то уикенды машина работает, в какие-то нет. Использовать на трассе решения, найденные на симуляторе, в этом году стало сложнее, чем прежде».

Его напарник Валттери Боттас рассказал в подкасте Beyond The Grid, что принял решение уйти из «Мерседеса» еще в тот момент, когда ему отказали в контракте на два года или больший срок. Он не собирался подписывать однолетнее соглашение, и потому команде было проще принять решение о переходе Джорджа Расселла.

Также финн признал, что на предыдущем этапе в Мехико мог действовать на старте по-другому и попытаться заблокировать Макса Ферстаппена.

«Если быть честным с собой, то сейчас, после случившегося, можно сказать, что я мог поступить иначе, — приводит Motorsport слова Боттаса. — Однако в тот момент я считал, что принял правильные решения. Если бы я мог заново пережить тот момент, то возможно, попробовал бы заблокировать Макса или не дать ему возможности занять внешний радиус. Но тогда у него был бы шанс проехать внутри. Я не знаю. В тот момент я старался изо всех сил и сделал все, что мог. Если бы я вновь оказался в такой ситуации, возможно, я мог бы сработать лучше, но, возможно, и нет».

Запрет на телохранителей

Формула 1 перед Гран-при Сан-Паулу также отреагировала на инцидент, случившийся на стартовой решетке перед началом гонки в Остине. Тогда во время репортажа комментатор SkySports и экс-пилот Ф1 Мартин Брандл обратился к проходившей мимо рэп-исполнительнице Меган Ти Сталлион. Но работе съемочной бригады препятствовал охранник артистки.

Теперь знаменитостям запретили выходить на решетку с телохранителями. Хотя никакой обязанности давать интервью у «селебритиз» по-прежнему нет. Формально Ф1 объяснила это решение ограничениями, вызванными пандемией Covid-19, и никак не связывает его со случившимся в США.

«Во избежание сомнений меня не волнует, кто посещает решетку Ф1, — прояснил ситуацию Мартин Брандл в своем твиттере. — Чем больше людей, тем лучше. Говорите со мной, игнорируйте, толкайтесь, машите, обнимайте, обзывайте — делайте все, что хотите, лишь бы вы остались довольны. Всё, о чем я прошу, — это окунуться в атмосферу, насладиться этой привилегией. И я не просил ни о каких изменениях протокола посещения стартовой решетки».

Расписание Гран-при Сан-Паулу (по московскому времени)

12 ноября. 18:30. Первая практика

12 ноября. 22:00. Квалификация

13 ноября. 18:00. Вторая практика

13 ноября. 22:30. Спринт

14 ноября. 20:00. Гонка