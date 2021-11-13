Хэмилтон выиграл квалификацию за явным преимуществом. Мазепин стал последним и едва сдерживал слезы

Главной новостью пятницы до квалификации стало объявление о замене двигателя внутреннего сгорания на машине Льюиса Хэмилтона. Британец получит пять позиций штрафа на старте гонки в воскресенье. Но это не помешает ему быть первым на решетке в спринте в субботу.

Кажется, замена двигателя дала его болиду дополнительной мощности. Хэмилтон доминировал в пятничной тренировке и затем уверенно выиграл квалификацию. Его преимущество над Максом Ферстаппеном составило сразу 0,438 секунды.

Впрочем, нидерландец тоже может быть доволен, так как опередил другой «Мерседес» Валттери Боттаса и будет находиться на старте в субботу рядом с Льюисом. Напарник Ферстаппена по «Ред Буллу» Серхио Перес остался четвертым.

Пьер Гасли подтвердил отличную форму «Альфа Таури» и вновь стал лучшим из остальных. Две «Феррари» вновь опередили два «Макларена».

В нижней части пелотона самым заметным событием стал результат Николаса Латифи, который впервые за два года совместных выступлений опередил в квалификации напарника по «Уильямсу» Джорджа Расселла.

У ХЭМИЛТОНА ДВА ДВИГАТЕЛЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ

По словам руководителя команды «Мерседес» Тото Вольфа смена двигателя на машине Хэмилтона вызвана ухудшением его характеристик. В прошлый раз этот компонент силовой установки меняли на болиде британца всего три гонки назад в Турции. При этом у Хэмилтона остается возможность при необходимости ставить на машину этот старый двигатель без штрафа.

«Двигатель до конца сезона будет продолжать снижать мощность, — объяснил Вольф в интервью Sky Sports F1. — Мы еще не разобрались, почему так происходит, но мы просто видим, что у него постепенно падает эффективность.

В последние годы мы наблюдали, что после пробега в более чем 1000 км двигатель теряет определенное количество киловатт. Но в этом году снижение мощности наших моторов намного превышает средние показатели предыдущих лет. Если оставлять прежний двигатель, то в Саудовской Аравии и Абу-Даби мы однозначно будем недостаточно конкурентоспособны».

МАЗЕПИН НЕДОВОЛЕН СОБОЙ

Никита Мазепин занял в квалификации последнее 20-е место, уступив своему напарнику по «Хаасу» Мику Шумахеру 0,260 секунды. После финального быстрого круга в первом сегменте россиянин в радиоэфире ругал себя за ошибку. Мазепин впервые в карьере выступал в Бразилии. Перед началом этапа он рассказывал, что не ездил по этой трассе даже на симуляторе и ему пришлось изучать трек по видео на YouTube.

Во время интервью в эфире Sky Sports было видно, что Никита очень расстроен. В конце он еще раз обругал себя.

Видео можно посмотреть тут.

«У меня был хороший круг, но я допустил ошибку, — сказал российский гонщик. — Были хорошее ощущение от машины. Думаю, у нас была возможность быть близко к «Уильямсу», и квалификация складывалась неплохо, но я просто перестарался. Команда хорошо подготовила машину, а я никогда не ездил по этой трассе... ».