Формула новичка. Китайский гонщик впервые пробился в «Ф1»

Гуаньюй Чжоу станет первым гонщиком из Китая в «Формуле-1» и единственным новичком серии в сезоне-2022.

ДЕНЬГИ ДИКТУЮТ ПРАВИЛА

«Альфа Ромео», как и ожидалось, после Гран-при Сан-Паулу назвала имя своего второго пилота на следующий год. Команда полностью обновляет состав: напарником Валттери Боттаса, который перейдет из «Мерседеса», будет Гуаньюй Чжоу. В течение нескольких месяцев китайского гонщика называли главным кандидатом на это место.

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Вместе с 22-летним Чжоу швейцарско-итальянская команда получит значительную спонсорскую поддержку. По слухам, она может составить аж 30-35 миллионов евро, едва ли не треть бюджета этого гоночного коллектива. Срок контракта «Альфа Ромео» с гонщиком не называется. Так что можно считать, что новичок подписан на год, а дальнейшее решение по нему будет принято в 2022-м.

Чжоу занял место Антонио Джовинацци, который покидает «Ф1» вместе с Кими Райкконеном. Итальянец конфликтовал с «Альфа Ромео» в течение нескольких последних этапов, уже понимая, что не добился продления контракта. Он не упустил возможности еще раз проявить недовольство, хотя ему еще предстоит провести в «Ф1» три гонки.

«Формула-1» — это талант, машина, риск, скорость. Но она также может быть безжалостной, когда правила диктуют деньги. Я же верю в маленькие и большие победы, которых мне удалось добиться самостоятельно», – написал Джовинацци в твиттере.

Впрочем, позже итальянец поблагодарил «Альфа Ромео» за совместную работу и поддержку. В данный момент он занимает в чемпионате мира 18 место. На его счету 1 очко.

ЛУЧШИЙ НОВИЧОК

К несчастью для Чжоу, в следующем году он не сможет проявить себя на домашней трассе. Из-за пандемии этапа в Китае не будет в чемпионате мира третий сезон подряд.

А ведь когда новобранец «Альфа Ромео» был еще совсем маленьким, он посещал гонку в Шанхае. В 2005-м он побывал на Гран-при, где махал флагом с изображением машины Фернандо Алонсо. В следующем году они будут сражаться в гонках уже друг против друга.

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Та гонка стала отправной точкой для начала карьеры Чжоу. Спустя некоторое время он начал заниматься картингом в Китае. А в 12 лет переехал из Шанхая в Шеффилд, чтобы попытаться осуществить свою мечту и оказаться в «Формуле-1».

Еще в картинге Чжоу попал в гоночную академию «Феррари». В 2015 году он дебютировал в итальянской «Формуле-4», где сразу стал вице-чемпионом и лучшим новичком. Дальше карьера китайского гонщика продвигалась довольно неспешно. Он провел три года в Европейском чемпионате «Формулы-3», но не боролся за титул и только на третий сезон выступлений одержал две победы в гонках.

На тот момент его шансы попасть в «Ф1» оценивались не очень высоко. Чжоу перешел в «Формулу-2» и одновременно сменил академию «Феррари» на академию «Рено». В сезоне-2019 китайский гонщик неплохо проявил себя. В дебютном для него чемпионате «Ф2» он пять раз поднимался на подиум и стал лучшим новичком, заняв седьмое место.

В 2020-м от Чжоу ждали борьбы за титул, но не сложилось. Китайский гонщик выступал стабильно и без особого блеска. Шесть подиумов, включая первую победу в спринте в Сочи, и шестое место по итогам сезона.

В 2021 году Чжоу, наконец, включился в борьбу за первую позицию в «Формуле-2». На его счету, на данный момент, три выигранных гонки и вторая строчка в чемпионате. Однако отставание китайца от лидера Оскара Пиастри за два этапа до финиша достаточно велико по очкам, а близко позади плотная группа преследователей.

Вообще за время выступлений в «Ф2» Чжоу был не самым ярким пилотом, но при этом у него есть неплохой темп, на трассе он старается сработать чисто и действовать наверняка. В следующем сезоне он будет одним из девяти пилотов «Формулы-1», участвовавших ранее в главной молодежной серии, вместе с Шарлем Леклером, Джорджем Расселлом, Ландо Норрисом, Александром Албоном, Миком Шумахером, Николя Латифи, Юки Цунодой и Никитой Мазепиным.

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Кстати Чжоу и в следующем году будет лучшим новичком, уже в «Формуле-1». Просто потому что он станет единственным новобранцем в серии: остальные 19 пилотов уже стартовали в гонках.

Во время пребывания в академии «Рено», Чжоу несколько раз тестировал машины «Формулы-1» разных лет. А в этом сезоне, после переименования команды и академии в «Альпин», впервые принял участие в гоночном уикенде «Ф1». На Гран-при Австрии он подменил в тренировке в пятницу Алонсо, за которого когда-то болел в гонке в Шанхае. При этом, по словам руководителя команды «Альфа Ромео» Фредерика Вассёра, Чжоу в данный момент уже не связан с «Альпин».

Китаец станет самым известным представителем своей страны в автоспорте. Ранее это неофициальное звание носил Ма Циньхуа, который выступал во многих известных гоночных чемпионатах. В 2012 и 2013 годах он даже принимал в участие в практиках «Формулы-1» в нескольких уикендах Гран-при в составах команд аутсайдеров ХРТ и «Кейтерем». Но до полноценного дебюта тогда дело не дошло.

КВЯТ ПОТЕРЯЕТ СВОЕ МЕСТО

Вместе с известием о подписании «Альфа Ромео» контракта с Чжоу во вторник появились и другие новости, косвенно связанные с россиянином Даниилом Квятом.

Лидер «Ф2» Пиастри, который входит в гоночную академию «Альпин», получит повышение и в следующем году будет резервным пилотом в команде «Ф1». То есть австралиец получит то место, которое сейчас занимает Квят. В заявлении «Альпин» говорится, что Пиастри ждет обширная тестовая программа, в рамках которой он продолжит подготовку к выступлениям в «Формуле-1».

Также Антонио Джовинацци назвал место продолжения карьеры. Он подписал контракт с «Драгон-Пенске» в «Формуле E», где станет напарником бразильца Сержиу Сетте Камара. Кандидатом на место в американской команде также считался Квят, но теперь очевидно россиянин продолжит карьеру в какой-то другой серии. Вероятно, приоритетом для него является чемпионат мира по гонкам на выносливость (WEC).