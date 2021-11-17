ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Формула новичка. Китайский гонщик впервые пробился в «Ф1»

Лучший новичок. В «Ф1» закрыли последнюю вакансию на сезон-2022
Формула новичка. Китайский гонщик впервые пробился в «Ф1»
17 ноября 2021 06:00
автор: Дмитрий Афонин
автор фото: Formula 1

Гуаньюй Чжоу станет первым гонщиком из Китая в «Формуле-1» и единственным новичком серии в сезоне-2022.

ДЕНЬГИ ДИКТУЮТ ПРАВИЛА

«Альфа Ромео», как и ожидалось, после Гран-при Сан-Паулу назвала имя своего второго пилота на следующий год. Команда полностью обновляет состав: напарником Валттери Боттаса, который перейдет из «Мерседеса», будет Гуаньюй Чжоу. В течение нескольких месяцев китайского гонщика называли главным кандидатом на это место.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от FORMULA 1® (@f1)

Вместе с 22-летним Чжоу швейцарско-итальянская команда получит значительную спонсорскую поддержку. По слухам, она может составить аж 30-35 миллионов евро, едва ли не треть бюджета этого гоночного коллектива. Срок контракта «Альфа Ромео» с гонщиком не называется. Так что можно считать, что новичок подписан на год, а дальнейшее решение по нему будет принято в 2022-м.

Чжоу занял место Антонио Джовинацци, который покидает «Ф1» вместе с Кими Райкконеном. Итальянец конфликтовал с «Альфа Ромео» в течение нескольких последних этапов, уже понимая, что не добился продления контракта. Он не упустил возможности еще раз проявить недовольство, хотя ему еще предстоит провести в «Ф1» три гонки.

«Формула-1» — это талант, машина, риск, скорость. Но она также может быть безжалостной, когда правила диктуют деньги. Я же верю в маленькие и большие победы, которых мне удалось добиться самостоятельно», – написал Джовинацци в твиттере.

Впрочем, позже итальянец поблагодарил «Альфа Ромео» за совместную работу и поддержку. В данный момент он занимает в чемпионате мира 18 место. На его счету 1 очко.

ЛУЧШИЙ НОВИЧОК

К несчастью для Чжоу, в следующем году он не сможет проявить себя на домашней трассе. Из-за пандемии этапа в Китае не будет в чемпионате мира третий сезон подряд.

А ведь когда новобранец «Альфа Ромео» был еще совсем маленьким, он посещал гонку в Шанхае. В 2005-м он побывал на Гран-при, где махал флагом с изображением машины Фернандо Алонсо. В следующем году они будут сражаться в гонках уже друг против друга.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от FORMULA 1® (@f1)

Та гонка стала отправной точкой для начала карьеры Чжоу. Спустя некоторое время он начал заниматься картингом в Китае. А в 12 лет переехал из Шанхая в Шеффилд, чтобы попытаться осуществить свою мечту и оказаться в «Формуле-1».

Еще в картинге Чжоу попал в гоночную академию «Феррари». В 2015 году он дебютировал в итальянской «Формуле-4», где сразу стал вице-чемпионом и лучшим новичком. Дальше карьера китайского гонщика продвигалась довольно неспешно. Он провел три года в Европейском чемпионате «Формулы-3», но не боролся за титул и только на третий сезон выступлений одержал две победы в гонках.

На тот момент его шансы попасть в «Ф1» оценивались не очень высоко. Чжоу перешел в «Формулу-2» и одновременно сменил академию «Феррари» на академию «Рено». В сезоне-2019 китайский гонщик неплохо проявил себя. В дебютном для него чемпионате «Ф2» он пять раз поднимался на подиум и стал лучшим новичком, заняв седьмое место.

В 2020-м от Чжоу ждали борьбы за титул, но не сложилось. Китайский гонщик выступал стабильно и без особого блеска. Шесть подиумов, включая первую победу в спринте в Сочи, и шестое место по итогам сезона.

В 2021 году Чжоу, наконец, включился в борьбу за первую позицию в «Формуле-2». На его счету, на данный момент, три выигранных гонки и вторая строчка в чемпионате. Однако отставание китайца от лидера Оскара Пиастри за два этапа до финиша достаточно велико по очкам, а близко позади плотная группа преследователей.

Вообще за время выступлений в «Ф2» Чжоу был не самым ярким пилотом, но при этом у него есть неплохой темп, на трассе он старается сработать чисто и действовать наверняка. В следующем сезоне он будет одним из девяти пилотов «Формулы-1», участвовавших ранее в главной молодежной серии, вместе с Шарлем Леклером, Джорджем Расселлом, Ландо Норрисом, Александром Албоном, Миком Шумахером, Николя Латифи, Юки Цунодой и Никитой Мазепиным.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Formula 2 (@formula2)

Кстати Чжоу и в следующем году будет лучшим новичком, уже в «Формуле-1». Просто потому что он станет единственным новобранцем в серии: остальные 19 пилотов уже стартовали в гонках.

Во время пребывания в академии «Рено», Чжоу несколько раз тестировал машины «Формулы-1» разных лет. А в этом сезоне, после переименования команды и академии в «Альпин», впервые принял участие в гоночном уикенде «Ф1». На Гран-при Австрии он подменил в тренировке в пятницу Алонсо, за которого когда-то болел в гонке в Шанхае. При этом, по словам руководителя команды «Альфа Ромео» Фредерика Вассёра, Чжоу в данный момент уже не связан с «Альпин».

Китаец станет самым известным представителем своей страны в автоспорте. Ранее это неофициальное звание носил Ма Циньхуа, который выступал во многих известных гоночных чемпионатах. В 2012 и 2013 годах он даже принимал в участие в практиках «Формулы-1» в нескольких уикендах Гран-при в составах команд аутсайдеров ХРТ и «Кейтерем». Но до полноценного дебюта тогда дело не дошло.

КВЯТ ПОТЕРЯЕТ СВОЕ МЕСТО

Вместе с известием о подписании «Альфа Ромео» контракта с Чжоу во вторник появились и другие новости, косвенно связанные с россиянином Даниилом Квятом.

Лидер «Ф2» Пиастри, который входит в гоночную академию «Альпин», получит повышение и в следующем году будет резервным пилотом в команде «Ф1». То есть австралиец получит то место, которое сейчас занимает Квят. В заявлении «Альпин» говорится, что Пиастри ждет обширная тестовая программа, в рамках которой он продолжит подготовку к выступлениям в «Формуле-1».

Также Антонио Джовинацци назвал место продолжения карьеры. Он подписал контракт с «Драгон-Пенске» в «Формуле E», где станет напарником бразильца Сержиу Сетте Камара. Кандидатом на место в американской команде также считался Квят, но теперь очевидно россиянин продолжит карьеру в какой-то другой серии. Вероятно, приоритетом для него является чемпионат мира по гонкам на выносливость (WEC).

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Александр Овечкин стал первой звездой недели в НХЛРижское "Динамо" выиграло у "Адмирала"В сети опубликованы качественные рендеры флагманского смартфона OnePlus 10 ProТихонов шокировал заявлением после автогола КудряшоваМилевский: в раздевалке Карпин и футболисты кричали про ДзюбуЭто пошлость? Самые откровенные костюмы фигуристок
Украина — тоже в стыках, но России она не попадется… А вот Левандовски может — уже в полуфинале
Отбор на ЧМ-2022 в Европе завершился 16 ноября матчами в группах D, E и G. Эти игры представляли для России повышенный интерес.
Так вот кого забыл позвать в Хорватию Карпин! Как российская молодежка победила грозных испанцев
В очередном матче отборочного турнира к Евро-2023 для игроков не старше 21 года молодежная сборная России в Химках победила испанских сверстников (1:0) благодаря эффектному голу Константина Тюкавина.
Канада в Москве — сигнал о возможном отказе НХЛ от Олимпиады? Ковид в «Оттаве» усиливает эту версию
Сборная Канады в декабре примет участие в Кубке Первого канала. На такой шаг североамериканцев подталкивает вспышка ковида в НХЛ.
Так какой Роналду ориентации? История всех странных похождений Криштиану, который станет 6-кратным отцом
Фото «обнимашек» с чернокожим атлетом на яхте, поездки «в гости к другу в Марокко» и один каминг-аут, который таковым не оказался. «Плеймейкер» ставит точку в слухах о нетрадиционной ориентации Криштиану Роналду, который в следующем году пятый и шестой раз станет отцом.
«Кто не рискует, тот не пьет шампанского!» Число победителей «Джекпота» перевалило за 300
Букмекерская компания «Лига Ставок» продолжает ежедневно определять победителей акции «Джекпот», между которыми за 14 месяцев будет разыграно 400 000 000 рублей.
«Лига Ставок» улучшила условия «Джекпота», «Фонбет» подписал Овечкина, клиент «1хСтавки» выиграл 12 миллионов
Очередная порция новостей букмекерского рынка.
Призовой фонд «Джекпота» от «Лиги Ставок» вырос с 260 до 400 миллионов рублей
Букмекерская компания «Лига Ставок» изменила условия уникальной акции, в рамках которой до декабря 2022 года будут разыграны сотни миллионов рублей.
Первый шаг по стопам Капризова! Как Егор Чинахов открыл лицевой счет в НХЛ (видео)
20-летний воспитанник «Авангарда», которому в дебютном сезоне в НХЛ прочат борьбу за титул лучшего новичка лиги, забил свой первый гол за «Коламбус» в домашнем матче с «Детройтом» (5:3).
Как бы Карпин теперь не сбежал из сборной… После Роналду в стыки к нам отправилась еще и Италия Манчини
Во вторник, 15 ноября, состоялись очередные матчи отбора ЧМ-2022. Прямые путевки в Катар получили Англия и... Швейцария, опередившая в группе чемпионов Европы итальянцев.
«Динамо» поквиталось с финнами за сборную России. Вот так бы с ними и на Олимпиаде
Московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду обыграло «Йокерит» (3:1), а Вадим Шипачев за секунду до сирены набрал 40-е очко по системе «гол+пас», забив в пустые ворота.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика