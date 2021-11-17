Хэмилтон сравнялся с Бразилией по победам, Ферстаппен с Росбергом по подиумам

- Льюис Хэмилтон одержал 101-ю победу в карьере и шестую в сезоне. Если бы он был отдельной страной, то уже делил бы третье место по общему количеству первых мест в истории «Формулы-1» среди государств. 101 победу одержали все бразильские гонщики вместе взятые. Больше только у представителей Германии (179) и Великобритании (305 вместе с Хэмилтоном).
- Хэмилтон выиграл гонку, будучи 10-м на решетке. С 2007 года все победители на автодроме Жозе Карлуса Пасе стартовали с первого ряда. А самой низкой позицией на решетке у будущего обладателя первого места была восьмая у Джанкарло Физикеллы в 2003-м. Для самого Хэмилтона рекордом остается победа после старта с 14-го места на Гран-при Германии 2018.
- Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас принесли «Мерседесу» в сумме 58-ю победу в гонке с 2017 года. Столько же раз выигрывали в «Феррари» за время совместных выступлений Михаэль Шумахер с Рубенсом Баррикелло.
- Макс Ферстаппен в 57-й раз занял позицию в топ-3 по итогам гонки. Теперь он делит с Нико Росбергом 13-е место по числу подиумов в истории «Формулы-1». Хэмилтон оказался в топ-3 в 179-й раз, Валттери Боттас в 66-й.
- Именно в таком порядке: Хэмилтон 1-й, Ферстаппен 2-й, Боттас 3-й — эти гонщики финишировали в шестой раз в истории. Всего же эта троица довела общее количество совместных подиумов уже до 19 — абсолютный рекорд в «Формуле-1».
- Ферстаппен в 23-й раз в карьере занял второе место. По числу вторых мест в гонках он сравнялся с Айртоном Сенной.
- Валттери Боттас завоевал 20-й поуле в карьере. По их количеству он сравнялся с Деймоном Хиллом. Также финн в 45-й раз стартовал с первого ряда и обогнал по этому показателю Нельсона Пике и Кими Райкконена. У Боттаса больше всего поулов и стартов с первого ряда среди всех гонщиков, которые не выигрывали чемпионских титулов.
- Ферстаппен в 28-й раз стартовал с первого ряда. Он обогнал по этому показателю Джузеппе Фарину и Фелипе Массу, сравнявшись с Риккардо Патрезе.
- Пьер Гасли в 8-й раз в сезоне попал в топ-5 по итогам квалификации.
- Николас Латифи впервые обогнал в квалификации напарника по «Уильямсу» Джорджа Расселла. До этого британец опережал канадца 34 раза подряд. Также Латифи второй раз подряд оказался выше Расселла по итогам спринта.
- Боттас выиграл две спринт-квалификации из трех в нынешнем сезоне. Еще одна победа у Ферстаппена. Финн и нидерландец набрали по семь очков в спринтах, два очка на счету Льюиса Хэмилтона, по одному у Даниэля Риккардо и Карлоса Сайнса.
- По сумме трех спринтов больше всего мест в них отыграл Льюис Хэмилтон — 11. При этом в Бразилии он выиграл 15 позиций, а ранее только терял их. 5 мест за три спринта отыграл Эстебан Окон, 4 — Лэнс Стролл. Больше всего потеряли Пьер Гасли (18) и Серхио Перес (16).
ВИДЕО ЛУЧШИХ МОМЕНТОВ СПРИНТ-КВАЛИФИКАЦИИ
- Серхио Перес в шестой раз в карьере поставил лучший круг. В прошлый раз ему это тоже удалось на этапе со спринтом в Сильверстоуне.
- Даниэль Риккардо сошел с дистанции и прервал серию из 34 гонок подряд, в которых он финишировал. Это была вторая по продолжительности серия в истории. В прошлый раз австралиец не добирался до клетчатого флага на первой гонке сезона-2020 Гран-при Австрии.
- Рекордсменом остается Льюис Хэмилтон. Британец финишировал в 48 этапах подряд с Гран-при Великобритании 2018 по Гран-при Бахрейна 2020. Если же учитывать только те гонки, в которых Льюис стартовал (Гран-при Сахира 2020 он пропустил из-за коронавируса), то его результат составляет 62 Гран-при.
- При этом в Сан-Паулу Риккардо вышел на второе место в истории и по другому показателю: количество стартов в «Формуле-1» подряд, без пропусков гонок. Их у австралийца стало 207. Он не пропустил ни одной гонки Ф1 с момента начала карьеры на Гран-при Великобритании 2011. У Нико Росберга была серия из 206 гонок. Рекорд же и тут принадлежит Хэмилтону: 265 стартов — от начала карьеры и до пропуска Гран-при Сахира 2020.
- Кими Райкконен довел суммарное число своих стартов в Гран-при до 347, у Фернандо Алонсо их стало 331.
- Серхио Перес сравнялся по общему числу стартов с Герхардом Бергером — по 210, а Валттери Боттас с Грэмом Хиллом — по 175.
- Карлос Сайнс продлил серию финишей до 26 гонок кряду. В 12 подряд он набирает очки. Всего испанец набрал очки в 82-й гонке за карьеру и сравнялся по этому показателю с Найджелом Мэнселлом.
- Шарль Леклер закончил в топ-5 уже десятую гонку в этом сезоне. Монегаск набрал очки в 53-й раз в карьере. Столько же раз набирали очки три чемпиона мира Джек Брэбем, Джоди Шектер и Жак Вильнёв.
- Никита Мазепин всего в третий раз в сезоне оказался в гонке выше своего напарника по «Хаасу» Мика Шумахера, в тех случаях, когда оба добирались до финиша. В прошлый раз такое было также на этапе со спринт-квалификацией в Сильверстоуне, а до этого в Монако. Россиянину удалось обогнать Мика по ходу гонки в Сан-Паулу.Посмотреть эту публикацию в Instagram
- Первый Гран-при Сан-Паулу стал 49-м разным названием этапа в истории «Формулы-1».
источник: «Советский спорт»