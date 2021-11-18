«Мерседес» протестует. В ФИА отвергают обвинения в фаворитизме

ПРОБЛЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
Борьба за победу в чемпионате мира между Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном становится все острее. Каждый момент их противостояния рассматривается под микроскопом журналистами и болельщиками, а команды не стесняются резких заявлений.
Важное место в этой борьбе занимают и судьи, решения которых могут оказать значительное влияние на развитие событий. На Гран-при Сан-Паулу Льюис Хэмилтон лишился первого места в квалификации. Судьи после жалобы «Ред Булла» проверили подвижную часть заднего антикрыла его машины. Оказалось, что в одном месте она раскрывалась на 85,2 мм, вместо положенных 85. Из-за этого судьи дисквалифицировали британца, и ему пришлось начинать спринт-квалификацию последним.
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф назвал это решение суровым. Он отметил, что командам в прошлом разрешали ремонтировать сломанные компоненты машин в режиме закрытого парка, если возникшая проблема могла повлечь за собой расследование. Например, «Ред Буллу» разрешали ремонт заднего антикрыла в США и Мексике. По мнению рассерженного Вольфа, решениям стюардов недоставало здравого смысла.
Гоночный директор ФИА Майкл Маси в ответ отверг предположения о том, что по отношению к «Ред Буллу» имеются какие-то преференции. Он предложил обратиться к правилам, в которых расписаны правила доступа к машинам в условиях закрытого парка.
«Перед гонкой Джо (Бауэр, технический делегат ФИА — прим. ред.) рассылает всем командам инструкции, в которых четко объясняется, какого рода ремонты или замены могут производиться в условиях закрытого парка, — приводит Motorsport слова Маси. — Там всё ясно написано, и каждый может с ними ознакомиться. Мы получаем множество подобных запросов от команд, а во время уикендов со спринт-квалификацией их даже больше. Мы одинаково относимся ко всем запросам, действуем последовательно, рассматриваем каждый из них.
Если же видим, что какая-то команда несколько уикендов обращается с одной и той же просьбой, мы предлагаем им внести постоянные изменения в конструкцию данной детали. Я не думаю, что тут есть какая-то непоследовательность».
Также Маси отметил, что оштрафованные всегда считают, что с ними обошлись неверно: «У нас одинаковое и справедливое отношение ко всем участникам. Разумеется, те, кого штрафуют, считают, что их наказывают несправедливо».
СУДЬИ БЕЗ НУЖНЫХ ВИДЕОЗАПИСЕЙ
Самый спорный эпизод противостояния «Мерседеса» и «Ред Булла» в Сан-Паулу произошел на 48-м круге гонки в воскресенье. На спуске к четвертому повороту Хэмилтон попытался обогнать Ферстаппена по внешней траектории в борьбе за победу. Пилот «Ред Булла» поздно затормозил и выехал за пределы трассы, вынудив соперника поворачивать еще шире, чтобы избежать контакта.
Судьи взяли эпизод на заметку, но вскоре решили, что никакого специального рассмотрения инцидента не требуется. Позднее гоночный директор Ф1 Майкл Маси признал: стюарды Международной автомобильной федерации не смотрели записи с болида нидерландца, прежде чем прекратить расследование.
«В распоряжении стюардов были записи с камер телевещателя, и это те камеры, к которым у нас есть доступ на протяжении всего уик-энда», — приводит Motorsport слова Маси.
В данный момент количество прямых трансляций с каждой машины ограничено одной камерой. Во время гонки с «Ред Булла» Ферстаппена «вживую» работала та, что снимала заднюю часть болида. Доступа же к камере переднего вида и 360-градусным камерам, у судей не было.
По словам Маси, доступ к этим съемкам ФИА получает на неделе, когда их предоставляет владелец коммерческих прав: «Есть множество съемочных ракурсов, которые мы не можем видеть вживую. Но записи с этих камер могут быть загружены, чтобы мы посмотрели их после гонки».
Австралиец также считает, что судьи в этом эпизоде руководствовались принципом «дайте им гоняться» и не нашел непоследовательности при сравнении этого эпизода с другими решениями.
«Я бы не согласился с тем, что тут была какая-то непоследовательность, — сказал Маси. — Как я уже говорил ранее, инцидент смотрят и судят по существу, рассматривают его целиком. И давайте не забывать, что у нас есть общий принцип «дайте им гоняться». И здесь, после рассмотрения ситуации под всеми доступными нам углами, именно эта философия была взята на вооружение».
Конкретизируя, почему в данном эпизоде стюардами был применен этот принцип, Маси перечислил сразу несколько аспектов: «Посмотрите на близость машин, попадание на апекс, его расположение и характер поворота. Обе машины оказались за пределами трассы, ни одна из них не потеряла позиций или что-то подобное. Таков был общий взгляд на это».
В ответ на предположение журналистов о том, что Хэмилтон вписался бы в поворот, если бы Ферстаппен не вынудил его ехать широко, гоночный директор ФИА заметил: «Они продолжают борьбу в момент, когда едут бок о бок. Думаю, для всеобщего блага стоило дать им продолжить гоняться».
Тем не менее, по словам Маси, у него возникла мысль о том, чтобы дать Ферстаппену предупреждение в виде черно-белого флага за этот маневр. Но в итоге эпизод не был оценен как неспортивное поведение со стороны нидерландца.
«Определенно, у меня была такая мысль, — признал австралийский функционер. — Затем, я посмотрел на ситуацию еще несколько раз. Если честно, Макс был близок к черно-белому флагу».
Позже пилоту «Ред Булла» все же показали черно-белый флаг, но за другой эпизод. Ферстаппен несколько раз менял траекторию, когда защищался от атаки Хэмилтона на 59-м круге. Но британец все равно вышел вперед.
«Здесь все ясно, — сказал Маси. — Это то, что мы обсуждали в прошлом году по запросу гонщиков. Имею в виду, смену траектории на прямой. Мы говорили, что будем бороться с этим. Это решение было очень простым».
ПРОТЕСТ «МЕРСЕДЕСА»
Во вторник «Формула-1» опубликовала подборку видео эпизода на 48-м круге с разных ракурсов, включая те, которых изначально не было у судей.
Спустя несколько часов «Мерседес» заявил, что подает протест. Команда собирается воспользоваться пунктом регламента, который позволяет пересмотреть эпизод на основании данных, недоступных ей в момент принятия решения.
ФИА уже назначила слушания на 17:00 четверга. В них с помощью видеосвязи поучаствует представитель «Мерседеса», которому нужно доказать, что в новых данных есть значимый и относящийся к делу элемент. Слушания должны определить имеет ли немецкая команда право на пересмотр дела.
Если в ФИА решат вернуться к эпизоду, то Ферстаппену грозит прибавление штрафного времени по итогам Гран-при Сан-Паулу или штраф в виде позиций на решетке на Гран-при Катара.
Упорной борьбы за титулы в чемпионате мира на такой поздней стадии сезона между двумя командами не было уже много лет. Из-за этого участники и судьи обращают внимание на многие моменты, на которые могли закрывать глаза раньше. В такой острой борьбе найдутся недовольные любым решением. Так что давление на стюардов будет только увеличиваться.