«Мерседес» протестует. В ФИА отвергают обвинения в фаворитизме

ПРОБЛЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

Борьба за победу в чемпионате мира между Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном становится все острее. Каждый момент их противостояния рассматривается под микроскопом журналистами и болельщиками, а команды не стесняются резких заявлений.

Важное место в этой борьбе занимают и судьи, решения которых могут оказать значительное влияние на развитие событий. На Гран-при Сан-Паулу Льюис Хэмилтон лишился первого места в квалификации. Судьи после жалобы «Ред Булла» проверили подвижную часть заднего антикрыла его машины. Оказалось, что в одном месте она раскрывалась на 85,2 мм, вместо положенных 85. Из-за этого судьи дисквалифицировали британца, и ему пришлось начинать спринт-квалификацию последним.

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф назвал это решение суровым. Он отметил, что командам в прошлом разрешали ремонтировать сломанные компоненты машин в режиме закрытого парка, если возникшая проблема могла повлечь за собой расследование. Например, «Ред Буллу» разрешали ремонт заднего антикрыла в США и Мексике. По мнению рассерженного Вольфа, решениям стюардов недоставало здравого смысла.

Гоночный директор ФИА Майкл Маси в ответ отверг предположения о том, что по отношению к «Ред Буллу» имеются какие-то преференции. Он предложил обратиться к правилам, в которых расписаны правила доступа к машинам в условиях закрытого парка.

«Перед гонкой Джо (Бауэр, технический делегат ФИА — прим. ред.) рассылает всем командам инструкции, в которых четко объясняется, какого рода ремонты или замены могут производиться в условиях закрытого парка, — приводит Motorsport слова Маси. — Там всё ясно написано, и каждый может с ними ознакомиться. Мы получаем множество подобных запросов от команд, а во время уикендов со спринт-квалификацией их даже больше. Мы одинаково относимся ко всем запросам, действуем последовательно, рассматриваем каждый из них.

Если же видим, что какая-то команда несколько уикендов обращается с одной и той же просьбой, мы предлагаем им внести постоянные изменения в конструкцию данной детали. Я не думаю, что тут есть какая-то непоследовательность».

Также Маси отметил, что оштрафованные всегда считают, что с ними обошлись неверно: «У нас одинаковое и справедливое отношение ко всем участникам. Разумеется, те, кого штрафуют, считают, что их наказывают несправедливо».

СУДЬИ БЕЗ НУЖНЫХ ВИДЕОЗАПИСЕЙ

Самый спорный эпизод противостояния «Мерседеса» и «Ред Булла» в Сан-Паулу произошел на 48-м круге гонки в воскресенье. На спуске к четвертому повороту Хэмилтон попытался обогнать Ферстаппена по внешней траектории в борьбе за победу. Пилот «Ред Булла» поздно затормозил и выехал за пределы трассы, вынудив соперника поворачивать еще шире, чтобы избежать контакта.

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Судьи взяли эпизод на заметку, но вскоре решили, что никакого специального рассмотрения инцидента не требуется. Позднее гоночный директор Ф1 Майкл Маси признал: стюарды Международной автомобильной федерации не смотрели записи с болида нидерландца, прежде чем прекратить расследование.

«В распоряжении стюардов были записи с камер телевещателя, и это те камеры, к которым у нас есть доступ на протяжении всего уик-энда», — приводит Motorsport слова Маси.

В данный момент количество прямых трансляций с каждой машины ограничено одной камерой. Во время гонки с «Ред Булла» Ферстаппена «вживую» работала та, что снимала заднюю часть болида. Доступа же к камере переднего вида и 360-градусным камерам, у судей не было.

По словам Маси, доступ к этим съемкам ФИА получает на неделе, когда их предоставляет владелец коммерческих прав: «Есть множество съемочных ракурсов, которые мы не можем видеть вживую. Но записи с этих камер могут быть загружены, чтобы мы посмотрели их после гонки».

Австралиец также считает, что судьи в этом эпизоде руководствовались принципом «дайте им гоняться» и не нашел непоследовательности при сравнении этого эпизода с другими решениями.

«Я бы не согласился с тем, что тут была какая-то непоследовательность, — сказал Маси. — Как я уже говорил ранее, инцидент смотрят и судят по существу, рассматривают его целиком. И давайте не забывать, что у нас есть общий принцип «дайте им гоняться». И здесь, после рассмотрения ситуации под всеми доступными нам углами, именно эта философия была взята на вооружение».

Конкретизируя, почему в данном эпизоде стюардами был применен этот принцип, Маси перечислил сразу несколько аспектов: «Посмотрите на близость машин, попадание на апекс, его расположение и характер поворота. Обе машины оказались за пределами трассы, ни одна из них не потеряла позиций или что-то подобное. Таков был общий взгляд на это».

В ответ на предположение журналистов о том, что Хэмилтон вписался бы в поворот, если бы Ферстаппен не вынудил его ехать широко, гоночный директор ФИА заметил: «Они продолжают борьбу в момент, когда едут бок о бок. Думаю, для всеобщего блага стоило дать им продолжить гоняться».

Тем не менее, по словам Маси, у него возникла мысль о том, чтобы дать Ферстаппену предупреждение в виде черно-белого флага за этот маневр. Но в итоге эпизод не был оценен как неспортивное поведение со стороны нидерландца.

«Определенно, у меня была такая мысль, — признал австралийский функционер. — Затем, я посмотрел на ситуацию еще несколько раз. Если честно, Макс был близок к черно-белому флагу».

Позже пилоту «Ред Булла» все же показали черно-белый флаг, но за другой эпизод. Ферстаппен несколько раз менял траекторию, когда защищался от атаки Хэмилтона на 59-м круге. Но британец все равно вышел вперед.

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«Здесь все ясно, — сказал Маси. — Это то, что мы обсуждали в прошлом году по запросу гонщиков. Имею в виду, смену траектории на прямой. Мы говорили, что будем бороться с этим. Это решение было очень простым».

ПРОТЕСТ «МЕРСЕДЕСА»

Во вторник «Формула-1» опубликовала подборку видео эпизода на 48-м круге с разных ракурсов, включая те, которых изначально не было у судей.

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Спустя несколько часов «Мерседес» заявил, что подает протест. Команда собирается воспользоваться пунктом регламента, который позволяет пересмотреть эпизод на основании данных, недоступных ей в момент принятия решения.

ФИА уже назначила слушания на 17:00 четверга. В них с помощью видеосвязи поучаствует представитель «Мерседеса», которому нужно доказать, что в новых данных есть значимый и относящийся к делу элемент. Слушания должны определить имеет ли немецкая команда право на пересмотр дела.

Если в ФИА решат вернуться к эпизоду, то Ферстаппену грозит прибавление штрафного времени по итогам Гран-при Сан-Паулу или штраф в виде позиций на решетке на Гран-при Катара.

Упорной борьбы за титулы в чемпионате мира на такой поздней стадии сезона между двумя командами не было уже много лет. Из-за этого участники и судьи обращают внимание на многие моменты, на которые могли закрывать глаза раньше. В такой острой борьбе найдутся недовольные любым решением. Так что давление на стюардов будет только увеличиваться.