Путешествие в Катар. Формула 1 приехала на место финала футбольного ЧМ-2022

Первый в истории Гран-при Катара пройдет на трассе «Лосаил». Она находится в Лусаиле — северном пригороде столицы страны Дохи, расположенном на морском побережье. Это место стало активно застраиваться в начале XXI века, и стало одним из первых в стране, где иностранцы получили право владеть недвижимостью.

Здесь часто проходят спортивные события. Вместе с Дохой Лусаил проводил чемпионат мира по гандболу среди мужчин в 2015 году. А на следующий день после окончания Гран-при Катара, 22 ноября, здесь откроют стадион, который примет финал Кубка мира по футболу 2022 года.

Гоночный трек «Лосаил» был открыт в 2004-м к этапу MotoGP. С тех пор соревнования чемпионата мира по мотогонкам проводятся тут ежегодно. Также сюда приезжали Мировой супербайк (WSBK), Мировой туринг (WTCC) и однажды GP2-Азия в 2009 году.

Примечательно, что в GP2-Азия выступал нынешний пилот «Ред Булла» Серхио Перес, выигравший тогда одну из гонок. А еще опыт на этой трассе есть у россиянина Никиты Мазепина. Он выступал здесь в 2014 году в серии MRF Challenge Формула 2000. Впрочем, с тех пор конфигурация трека несколько изменилась.

Вполне возможно, что предстоящая гонка будет единственной на «Лосаиле». Катарцы имеют с Формулой 1 еще один 10-летний контракт на проведение Гран-при, начиная с 2023 года. Но они могут к тому моменту построить новую трассу.

«Лосаил» имеет систему искусственного освещения. Вторая тренировка, квалификация и гонка будут проходить после захода солнца. Во время уикенда осадков не ожидается, днем будет жаркая погода в районе 29-30 градусов Цельсия. К вечерним заездам она начнет снижаться, а еще существеннее будет падать температура асфальта. Организаторы ждут аншлага на трибунах.

Решение о проведении здесь гонки было принято только в сентябре, так что организаторам пришлось потрудиться над приведением трассы к требованиям Формулы 1. Самые серьезные работы были проведены при въезде и выезде с пит-лейна.

Длина круга 5380 м, количество кругов 57, гоночная дистанция 306 660 м (5380×57).

Трасса узкая и скоростная, больше рассчитанная на мотогонки с преобладанием быстрых и среднескоростных поворотов. Считается, что обгонять здесь будет сложно. На треке одна зона DRS.

Особое внимание судьи будут уделять соблюдению границ трассы в 4-м, 12-м, 13-м, 14-м и 16-м поворотах. Выезд там наказывается аннулированием времени.

«Пирелли» ожидает высокого расхода резины, и привезла в Катар три самых жестких типа покрышек C1 («хард»), C2 («медиум») и C3 («софт»).

Решение по протесту «Мерседеса» объявят в пятницу

Если оценивать трассу в Катаре применительно к лидерам Ф1, то по своей конфигурации она больше подходит «Мерседесу», поскольку тут практически нет медленных поворотов, где «Ред Булл» обычно быстрее. Хотя в жаркую погоду лучше выступает австрийская команда.

В четверг главным событием в Формуле 1 было рассмотрение протеста «Мерседеса» по ситуации между Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном на 48-м круге Гран-при Сан-Паулу. ФИА должна была решить, имеются ли у немецкой команды достаточные основания просить о пересмотре дела в связи с публикацией видео с камеры с машины нидерландца. После брифинга в четверг судьи Международной автомобильной федерации заявили, что объявят о решении в пятницу.

Ферстаппену может грозить штраф в виде нескольких мест на стартовой решетке Гран-при Катара или добавление секунд ко времени на финише в Сан-Паулу. В последнем случае нидерландец может потерять второе место в той гонке и несколько очков. Тогда его преимущество над Льюисом Хэмилтоном в чемпионате мира еще сократится. На данный момент оно составляет 14 очков.

Расписание Гран-при Катара (по московскому времени)

19 ноября. 13:30. Первая практика

19 ноября. 17:00. Вторая практика

20 ноября. 14:00. Третья практика

20 ноября. 17:00. Квалификация

21 ноября. 17:00. Гонка