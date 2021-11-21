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Дипломатия закончилась. Развяжут ли «Мерседес» и «Ред Булл» войну на трассе из-за быстрых кругов?

Начисление дополнительного очка за лучший круг в гонке может привести к скандалу на финише сезона «Формулы-1».
Дипломатия закончилась. Развяжут ли «Мерседес» и «Ред Булл» войну на трассе из-за быстрых кругов?
21 ноября 2021 06:36
автор: Дмитрий Афонин
автор фото: Твиттер "Формулы-1"

Спорное правило

Концовка чемпионата мира-2021 проходит под градом взаимных обвинений двух ведущих команд. «Ред Булл» и «Мерседес» не упускают случая поддеть друг друга, устроив своеобразный трэш-ток. Вполне возможно, что нервная обстановка приведет к скандальным решениям на трассе. Потому стоит обратить особое внимание на начисление одного очка за лучший круг в гонке.

ФИА вернула это правило перед стартом сезона-2019, а до этого оно использовалось в серии в 1950-х годах. По одному баллу пилот и его команда получают, если он показал быстрейшее время и закончил заезд в первой десятке. Если же обладатель лучшего круга остался вне топ-10 или не финишировал, то никто не зарабатывает дополнительного очка.

Правило оживило концовки гонок. Часто к концу заезда лидеры пелотона сильно отрываются от середняков. И тогда пилот, замыкающий эту группу, заезжает на «бесплатный» пит-стоп. Он не теряет позиции, меняет шины и пробует проехать лучший круг, заработав бонусное очко.

Такая практика считается вполне нормальной, тем более что сражение за лучший круг никогда не заходило слишком далеко. Просто потому, что в прошлые два сезона «Мерседес» имел уверенное преимущество в чемпионате. И немецкая команда и ее соперники сильно не переживали из-за лишнего балла.

Но не все согласны с этим правилом. Например, его часто критикует в твиттере бывший технический директор «Джордана» и «Ягуара» Гэри Андерсон. Он считает, что поздние остановки в боксах ради свежих шин и последующего быстрого круга — это неспортивно.

Лучший круг определяет чемпиона

Розыгрыш дополнительных очков за лучший круг в гонке существует во многих сериях. В финале сезона-2015/16 Формулы E он решил судьбу чемпионского титула.

Перед заключительной гонкой в Лондоне Лукас ди Грасси набрал столько же очков, сколько и Себастьен Буэми, но имел преимущество по дополнительным показателям. Они столкнулись уже на первом круге, однако сумели добраться до боксов несмотря на серьезные повреждения машин.

По правилам в тот момент за лучший круг начислялось два очка, и не имело значения, финишировал гонщик или нет и на каком месте. К тому же тогда в Формуле E машинам еще не хватало энергии на всю гонку, и пилоты по ходу заезда делали пит-стоп, пересаживаясь из одного болида в другой. Этими вторыми болидами в концовке заезда и воспользовались претенденты. Они устроили гонку за лучшим кругом, которую выиграл Буэми и стал чемпионом.

Теоретические битвы

Сейчас ясно, что судьба титулов сезона-2021 в Ф1 решится не раньше чем в предпоследней гонке в Саудовской Аравии, а скорее всего в Абу-Даби. Дополнительный балл может определить итоговые позиции соперников, как в личном зачете, так и в Кубке конструкторов.

Сразу отметим, что при равенстве очков у Макса Ферстаппена будет преимущество над Льюисом Хэмилтоном за счет большего количества побед. У нидерландца перед Гран-при Катара их девять, а у британца шесть. Конечно, Льюис еще может выиграть три оставшихся гонки. Но в таком случае он точно станет чемпионом по очкам, и фактор побед вообще не придется принимать в расчет.

Пока Ферстаппен опережает Хэмилтона на 14 очков. И если в двух гонках британец станет первым, а нидерландец вторым, а еще в одной наоборот, то между ними будет равенство. Такое вполне может быть, ведь эта пара финишировала первым-вторым уже 11 раз в этом году. Но это расклад без учета очков за быстрые круги, которые в таком случае все и решат.

Огромное значение будут иметь действия напарников претендентов Валттери Боттаса и Серхио Переса. Мы уже видели в конце гонки в Мехико, как финн, в тот момент почти не имевший шансов набрать очки, боролся за то, чтобы отобрать лучший круг у Ферстаппена и «Ред Булла». Он заехал на пит-стоп за свежими шинами, и при этом оказался на треке прямо позади нидерландца. А Макс, который лидировал в гонке, старался ему мешать. В итоге Боттас, проигрывавший в тот момент уже два круга, обогнал гонщика «Ред Булла». Правда Валттери уже несколько износил шины, и еще раз поехал в боксы, чтобы поставить лучшее время на своем финальном круге. И ему это удалось.

Финн и «Мерседес» ничего не получили, так как Боттас откатился аж на 15-е место. А вот нидерландец и «Ред Булл» недосчитались дополнительного балла. Кстати, по итогам той гонки две команды разделяло в Кубке конструкторов как раз одно очко. И если бы Боттас не справился с задачей, то в лидеры при равном счете вышел бы «Ред Булл». А так первенство осталось за «Мерседесом», и к настоящему моменту немецкая команда нарастила отрыв до 11 очков.

В принципе ситуацию в Мехико еще можно считать относительно спортивной. По крайней мере, конкуренты не предъявили друг к другу серьезных претензий.

Рассмотрим и последнюю гонку в Сан-Паулу. Там лучший круг установил Серхио Перес, отобрав его в конце заезда у Хэмилтона. Мексиканец ехал четвертым, отстав от Боттаса, который занимал третью позицию, с большим отрывом от Шарля Леклера на пятой строчке. Гонщик «Ред Булла» заехал на пит-лейн, чтобы сменить покрышки и поставить лучшее время на последнем круге — обычная практика.

«Мерседес» мог попытаться этому помешать. Например, попросить Боттаса сильно замедлиться, чтобы подождать мексиканца. А затем финн мог бы блокировать соперника, заставив его ехать в «грязном» воздухе позади. Наверное, в этом случае был риск отдать конкуренту третье место в случае какой-то ошибки. Но в Формуле 1 всегда много рисков.

«Мерседес» не стал так делать. Возможно, в команде подумали, что это слишком, или сочли, что лучше Боттасу оказывать давление на Ферстаппена, или даже просто не успели принять решение. Однако эта ситуация вполне может повториться в ближайших гонках. Или все окажется еще интереснее.

Представьте, что гонка Формулы 1 в Абу-Даби подходит к концу, и «виртуальный» расклад таков, что в личном зачете ситуация пограничная. Например, у Хэмилтона на счету быстрый круг и в сумме на одно очко больше, чем у Ферстаппена. Или быстрый круг у Ферстаппена, при этом по очкам равенство, в случае которого чемпионат останется за нидерландцем. И не похоже, что до финиша позиции лидеров команд в гонке изменятся.

Тогда одна команда может отправить второго гонщика на пит-стоп в попытках отобрать быстрый круг, а другая в ответ начать замедлять своего второго гонщика, чтобы тот блокировал и мешал ему. И это еще без учета расклада в Кубке конструкторов. Интересно кстати, способны ли команды и Перес с Боттасом пожертвовать этим титулом ради чемпионского звания у первого пилота?

Концовка чемпионата получается очень напряженной. И не исключена развязка, подобной которой в Ф1 еще никогда не было.

источник: «Советский спорт»
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