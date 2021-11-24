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Алонсо ждал подиума 2674 дня, Хэмилтон и Боттас - самые успешные напарники по числу побед в Ф1

Занимательная статистика Гран-при Катара
Алонсо ждал подиума 2674 дня, Хэмилтон и Боттас - самые успешные напарники по числу побед в Ф1
24 ноября 2021 09:32
автор: Дмитрий Афонин
автор фото: Твиттер "Формулы-1"

Катар стал 33-й страной, принимавшей гонки чемпионата мира «Формулы-1», Гран-при Катара - 50-м разным названием этапа, «Лосаил» - 75-й трассой, на которой проводились заезды серии.

Льюис Хэмилтон выиграл 102-ю гонку в карьере. У него больше побед, чем у всех бразильских гонщиков вместе взятых (101). Теперь у британца есть первые места на 30 разных Гран-при и 30 трассах.

Хэмилтон впервые в сезоне и в 23-й раз в карьере победил, лидируя от старта до финиша. Также британец в 15-й раз выиграл ночную гонку Ф1.

На счету Льюиса 180-й подиум. Он оказался в топ-3 на 35-м разном Гран-при и на 34-й трассе в своей карьере.

Хэмилтон и Валттери Боттас принесли «Мерседесу» в сумме 59-ю победу в гонке с 2017 года. Это абсолютный рекорд для напарников по команде. Михаэль Шумахер с Рубенсом Баррикелло за шесть лет совместных выступлений (2000-2005) выиграли 58 раз.

Подиум в Катаре стал для Макса Ферстаппена 58-м в карьере. Он обогнал по их числу Нико Росберга. Нидерландец оказался в топ-3 уже на 30-м разном Гран-при — этот показатель больше только у Хэмилтона. Именно вторым в гонке Макс приехал в 24-й раз в карьере.

В 2021 году Ферстаппен поднялся на подиум уже в 16-й гонке. Если он повторит это на оставшихся двух этапах чемпионата, то будет единоличным рекордсменом «Формулы-1» по числу финишей в топ-3 за сезон.

Фернандо Алонсо впервые поднялся на подиум в состав «Альпин» и в 98-й раз в карьере. Он приехал на финиш в тройке сильнейших в возрасте 40 лет 3 месяцев и 23 дней. За последние 35 лет только два гонщика были старше, чем Алонсо, когда оказывались на подиуме: Михаэль Шумахер на Гран-при Европы 2012 и Найджел Мэнселл на Гран-при Австралии 1994.

В прошлый раз испанец финишировал в топ-3 на Гран-при Венгрии 2014. Пауза между двумя подиумами в карьере Фернандо составила 2674 дня (7 лет, 3 месяца, 25 дней). В истории Формулы 1 более длительная пауза была только у Александра Вурца. Австриец ждал 2842 дня (7 лет, 9 месяцев, 11 дней) от Гран-при Великобритании 1997 до Гран-при Сан-Марино 2005.

Между двумя гонками с подиумами Алонсо в «Формуле-1» прошло 146 Гран-при. Сам он стартовал в этот период 104 раза (плюс еще выступал в двух Гран-при, где сходил до старта). Это абсолютные рекорды в истории серии. Между подиумами Вурца прошло 128 Гран-при, и австриец стартовал только в 49 из них. Рекордная же пауза по числу гонок без подиума, в которых пилот принимал участие, ранее была у Ника Хайдфельда — 66 (от Гран-при Бразилии 2001 до Гран-при Малайзии 2005).

Период между первым (Гран-при Малайзии 2003) и последним подиумом Алонсо составляет 18 лет, 7 месяцев и 29 дней. Дольше он был только у Михаэля Шумахера (20 лет, 3 месяца и 2 дня между Гран-при Мексики 1992 и Гран-при Европы 2012). А вот по количеству гонок, прошедших в Ф1 между первым и последним подиумом для пилота, Фернандо стал рекордсменом: 355 у испанца против 347 у Шумахера.

Алонсо в 29-й раз в карьере занял третье место в гонке и опередил по этому показателю Рубенса Баррикелло. Чаще испанца третьими финишировали только Кими Райкконен, Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон.

Хэмилтон выиграл 102-й поул в карьере. Теперь на счету британца есть первые места на решетке на 29 разных Гран-при и на 31 трассе. Он стартовал с первого ряда в 171-й раз.

Алонсо начал гонку в Катаре с третьей позиции. В прошлый раз он был так высоко на решетке на Гран-при Бразилии 2013.

Макс Ферстаппен в 15-й раз в карьере поставил лучший круг. По этому показателю он опередил Жаки Икса и сравнялся с Джеки Стюартом, Клеем Регаццони и Фелипе Массой.

Кими Райкконен увеличил количество своих стартов в Гран-при до 348, у Алонсо их стало 332.

Серхио Перес обогнал Герхарда Бергера и теперь единолично занимает 14-е место в истории по числу стартов в гонках. Их у него 211. Даниэль Риккардо сравнялся по этому показателю с Андреа де Чезарисом - по 208. Валттери Боттас обогнал по количеству стартов Грэма Хилла и сравнялся с Жаком Лаффитом — по 176.

Карлос Сайнс финишировал в гонке в 27-й раз подряд. В 13-м Гран-при кряду он набрал очки. Всего испанец набрал очки в 83-й раз в карьере. По этому показателю он опередил Найджела Мэнселла и сравнялся с Микой Хаккиненом.

Его напарник Шарль Леклер набрал очки в 54-й раз в карьере. По этому показателю он обогнал Жака Вильнёва, Джека Брэбема и Джоди Шектера.

Эстебан Окон финишировал в очках в юбилейный для себя 50-й раз. По количеству гонок, в которых он набирал зачетные баллы, француз сравнялся с Брюсом Маклареном и Эдди Ирвайном.

Шестое место стало лучшим результатом для Лэнса Стролла в нынешнем сезоне.

Пьер Гасли впервые в карьере начинал гонку с первого ряда стартового поля. Он стал 156-м пилотом в истории, которому покорилось это достижение. Из действующих гонщиков пока по 1 старту с первого ряда имеют также Серхио Перес и Карлос Сайнс.

Старт Гасли с первого ряда стал 200-м в истории для французских гонщиков и всего вторым для представителей этой страны в XXI веке. В прошлый раз на второй позиции на решетке был Ромен Грожан на Гран-при Венгрии 2012.

Команда «Макларен» провела 900-ю гонку в «Формуле-1».

источник: «Советский спорт»
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