«Ферстаппен и Хэмилтон вышли на новый уровень». Брандл, Хаккинен и Хилл о сражении за титул в сезоне

После победы на Гран-при Катара Льюис Хэмилтон сократил свое отставание от Макса Ферстаппена до 8 очков. Однако нидерландец имеет шанс досрочно завоевать чемпионское звание на предпоследнем этапе сезона-2021 Гран-при Саудовской Аравии, который пройдет на новой трассе в Джидде.

Экс-пилот восьми команд «Формулы-1» и комментатор Мартин Брандл в своей колонке на Sky Sports отметил, что претенденты на титул ведут борьбу на ином уровне относительно других гонщиков:

«Чемпионат мира становится очень напряженным, эмоциональным, в какие-то моменты личным. И Гран-при Катара это только подчеркнул.

Я не припомню такого напряжения. Сезон проходит на фоне противоположных мнений, ракурсов с камер, фотографий, данных, информации, дезинформации, постов в социальных сетях, а еще немалой толики злобы и недоверия. В воскресенье было ощущение, что это фильм, а не гонка.

Я не раз говорил, что два главных героя обычно выходят на новый уровень в сражении друг с другом. Они находят ускорение, с помощью которого могут извлечь максимум из каждого нажатия на педаль и поворота руля в каждом повороте каждого круга.

Под светом прожекторов в Катаре Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен словно выступали в другой лиге. Так высока была их скорость в погоне за важными очками в чемпионате мира. Примечательно, что временами они часто оказываются самыми спокойными членами своих команд.

Без сомнения в решающей части чемпионата Хэмилтон и «Мерседес» прибавили. Льюис вновь обрел доверие к симулятору на базе и работает на трассе до поздней ночи. Он нашел мотивацию для сражения за свой восьмой титул, несмотря на возраст, склад трофеев и значительные средства на банковском счету.

У «Мерседеса» есть несколько мощных инструментов для настройки машины и свежая силовая установка на остаток сезона, что обеспечит им высокую скорость. Несомненно, соперники будут следить друг за другом как ястребы в части интерпретации правил, особенно по аэродинамике. В Катаре чувствовалось: обе команды вели себя наилучшим образом в том, что касается заднего антикрыла.

Математически, Макс может выиграть титул уже в Саудовской Аравии, но, учитывая скоростную трассу и потрясающие результаты «Мерседеса» в последнее время, это произойдет, только если у Льюиса возникнут проблемы.

Макс сказал нам в эфире Sky F1, что он не зацикливается на рассуждениях в духе «а что если», например, на взрыве шины в Азербайджане, на аварии в первом повороте в Венгрии или на возможной потере титула, несмотря на минимум девять побед. Так что он более сильный человек, чем я».

СПОРТИВНАЯ ВОЙНА

Чемпион мира 1998 и 1999 годов Мика Хаккинен в своей колонке на Unibet обратил внимание на то, как судьи Международной автомобильной федерации пытаются соблюсти баланс в битве «Мерседеса» и «Ред Булла»:

«Если бы Формула 1 была теннисным матчем, я бы сказал, что у Хэмилтона «больше» после побед в Бразилии и Катаре. Хотя Макс Ферстаппен лидирует в чемпионате мира с восемью очками преимущества, «Мерседес» предоставил Льюису машину, на которой он сможет бороться за титул.

По-моему, мы видим настоящую спортивную войну. Это битва между Льюисом и Максом, боссами команд Тото Вольфом и Кристианом Хорнером и 2000 человек, которые работают на них. Мы уже видели напряженные моменты, и я уверен, что увидим еще.

Между соперниками находится ФИА, и у нее невероятно трудная работа. Они приняли сложные решения в Бразилии, а потом в Катаре. Официальные лица изо всех сил стремятся к сбалансированному подходу. Позволяют пилотом гоняться, а также напоминают, что правила должны соблюдаться. В противном случае будет хаос.

Трассе в Джидде кажется больше подходят машины с хорошей скоростью на прямых. Здесь «Мерседес» планирует поставить «бразильский двигатель» на автомобиль Льюиса, и действующий чемпион будет рассчитывать только на победу.

Если Льюис выиграет в Саудовской Аравии и оставит за собой лучший круг, а Макс финиширует вторым, то они приедут на финальный этап чемпионата с одинаковым количеством очков. Это стало бы необыкновенным завершением удивительно плотного сезона».

ЛЬЮИС НА ОХОТЕ

Чемпион мира-1996 Деймон Хилл в подкасте F1 Nation на официальном сайте «Формулы-1» отметил, что Хэмилтон и Ферстаппен в Катаре сдерживали свои эмоции.

«Чем ближе финиш, тем больше нарастает напряжение. И никто не знает, что произойдет. Льюис выиграл гонку, но праздновал сдержанно. Он, как и Макс, старался сохранять эмоции под контролем. Ферстаппен не думал после гонки, что все пропало и что он упускает титул. Он думал, что хорошо выполнил свою работу. Но преимущество в скорости действительно у «Мерседеса».

Льюису нравится быть охотником, не так ли? Он рад тому, где находится — на охоте. Но на него оказывается давление, потому что остается мало возможностей, чтобы отыграть отставание. В соответствии с раскладами он может проиграть титул Максу уже на следующем этапе в Саудовской Аравии. Впервые можно сказать: «Если что-то случится с одним из протагонистов, другой станет чемпионом мира», хотя на самом деле титул там может выиграть Макс, но не Льюис.

У «Мерседеса» остается две силовых установки для Хэмилтона. Та, на которой он выиграл в Катаре, уступает в мощности, а «ракету» из Бразилии они приберегли для Джидды. Если посмотреть на конфигурацию, то трасса там выглядит очень быстрой».