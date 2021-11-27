Мазепину грозят трудности с «толстым» шасси в финале сезона

По ходу нынешнего чемпионата мира российского пилота преследуют проблемы с шасси. На старте сезона Никите досталась не та машина, на которой он ездил на тестах. А его отец Дмитрий Мазепин, который является заместителем председателя совета директоров «Уралкалия» – титульного спонсора «Хааса», сам оплатил постройку нового шасси по ходу сезона.

«Да, это действительно была проблема, но мы ее совместно с командой решили, – рассказал Дмитрий Мазепин в интервью «Матч ТВ». – Так случилось, что одно шасси было разбито в конце года в результате большой аварии, и было построено новое. По регламенту можно было использовать старое, и команда решила новое шасси отдать партнеру Никиты (Мику Шумахеру – прим. ред.), а Никите досталось старое шасси.

В связи с тем, что на тестах в Бахрейне использовалось одно шасси на двоих, они по очереди его использовали. А на первую гонку Никита получил старое шасси, на котором не ездил. Соответственно, он сразу дал обратную связь, что это шасси сильно отличается от того, которое он тестировал.

Мы договорились с командой, что в середине сезона – это было в Монако – команда поменяет шасси (между гонщиками – прим. ред.) и даст возможность сравнить. У Никиты на новом шасси уикенд прошел хорошо, а у Мика была большая авария, когда он его (шасси – прим.ред.) разбил. Мы приняли решение построить новое шасси, и я за собственные деньги полностью оплатил его. Потому что мы считаем, что команда должна выступать, имея все конкурентные элементы для того, чтобы бороться на равных».

Новое более легкое шасси Никита Мазепин получил на этапе в Бельгии. По его словам, оно значительно помогло ему улучшить темп по ходу одного круга. Однако во время первой тренировки Гран-при Катара россиянин повредил это шасси и был вынужден по ходу уикенда вернуться на старое.

«Тяжелое шасси, как я раньше говорил, нормально управляется, но везти с собой дополнительный вес – это не слишком оптимальный расклад для времени на круге, – сказал Мазепин Motorsport по ходу уикенда на трассе «Лосаил». – Вы знаете, есть причины, по которым гонщики не едят картофель фри с сэндвичами… Это шасси немного толстое для меня».

Россиянин рассчитывает, что более легкое шасси починят к последнему этапу чемпионата.

«Остается еще две гонки, и я надеюсь, что оно вернется к Абу-Даби, – сказал Мазепин. – Но я сосредоточен на своей работе, и мне нужно показывать максимум. А если оно не вернется до конца года, то значит, мне повезло, что я познакомился с этим новым шасси, и, как и все, увидел его потенциал в Мексике и Бразилии».

Отвечая на вопрос, о разнице в весе шасси, Мазепин сказал: «Она достаточно большая. Этот вид спорта очень закрытый, и даже если я не знаю, что случится, если все узнают, людям не нравится, когда об этом говорят».

Руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер подтвердил Motorsport, что, несмотря на наличие трещин, шасси, поврежденное в Катаре, можно отремонтировать. Но перед принятием решения необходимо убедиться, что это будет сделано вовремя, иначе работа окажется бессмысленной.

«Мы изучаем это, – сказал Штайнер. – Полагаю, ремонт возможен, хотя оно треснуло довольно сильно. Посмотрим, как и когда его можно вернуть. Ведь в следующем году мы уже не будем использовать это шасси.

Я уже немного запутался с номерами этих шасси. Для меня они все одинаковы, вы знаете мое мнение на этот счет. Есть еще одно свободное шасси, и мы выясняем можно ли его отремонтировать и сделать это вовремя».