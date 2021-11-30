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Гибкий подход. В «Формуле-1» могут ввести новые правила проверки аэродинамики и отказаться от DRS

Недавние подозрения «Ред Булла» в отношении «Мерседеса» вынудили Международную автомобильную федерацию искать новые методы проверки гибких деталей машин.
Гибкий подход. В «Формуле-1» могут ввести новые правила проверки аэродинамики и отказаться от DRS
30 ноября 2021 22:57
автор: Дмитрий Афонин
автор фото: Formula 1

ТЕСТ С ГРУЗАМИ

В 2022 году проверка гибкости частей болидов «Формулы-1» может стать важной составляющей работы судей. По данным издания Auto Motor und Sport, ФИА уже движется в этом направлении.

После Гран-при Бразилии «Ред Булл» заподозрил «Мерседес» в нечестной игре и предоставил судьям документы, которые могли бы подтвердить их подозрения. В австрийской команде считали, что плоскости заднего антикрыла на машинах немецкого коллектива изгибаются особым образом.

На следующем этапе в Катаре ФИА провела проверку этой детали на нескольких автомобилях. К двум точкам основной плоскости заднего антикрыла подвешивались грузы весом 35 кг. Проверяющие хотели понять, как сгибается эта деталь, чтобы позднее решить, какие показатели считать допустимыми.

Тесты носили неофициальный характер, поскольку они не предусмотрены техническими директивами. Однако ни на одном из проверенных болидов, включая «Мерседесы», судьи не выявили существенных отклонений.

В «Ред Булле» хотели, чтобы этот тест проводился и на двух оставшихся этапах сезона. Однако ФИА отклонила предложение австрийской команды из-за несогласия других участников чемпионата. Если бы проверка выявила нестандартный изгиб детали на какой-то машине, то на модификацию заднего антикрыла в соответствии с новыми техническими предписаниями могло просто не хватить времени. Например, представитель «Альпин» напомнил, что в прошлый раз на приведение определенных частей к новым требованиям давалось два месяца.

ПРОВЕРКИ ЛАЗЕРОМ И 3D-МОДЕЛИ

Но в 2022 году вероятность введения дополнительных проверок довольно высока. Они могут коснуться не только уровня гибкости задних антикрыльев, но и передних, а также деталей под днищем и других элементов аэродинамического обвеса болидов.

Технический директор «Ф1» Пэт Симондс опасается, что правила 2022 года сильно ограничат инженеров и им придется искать эффективные решения как раз за счет гибкости определенных деталей.

«Мы должны уделять особое внимание таким областям, как профили крыльев, элементы под машиной и диффузор, – сказал он. С помощью определенных трюков там можно извлечь достаточно много для времени на круге».

Также Симмондс опасается, что в зоне диффузора увеличится количество повреждений на машинах. В 2022 года под днищем болидов не будет «ступеньки», все его части должны находиться на одинаковом расстоянии от асфальта. И это может увеличить число поломок о бордюры.

Особую тревогу в этой связи вызывают вертикальные перегородки-дефлекторы, которые разделяют днище и диффузор на разные каналы. «Мы хотели, перенести эти перегородки немного выше, чтобы защитить их от повреждений, но команды отказались», констатировал Симондс.

Также ФИА готовится к переходу на новые методы проверки машин на соответствие регламенту. Из прежних инструментов у судей останется только платформа для взвешивания автомобилей.

Болиды теперь условно разделят на несколько зон, и команды должны будут предоставить федерации 3D-модели каждой зоны. Затем технические инспекторы просканируют автомобиль с помощью лазерных технологий и проверят, насколько он соответствует имеющейся 3D-модели.

КОГДА ОТМЕНЯТ DRS?

Если цели изменения технического регламента на 2022 год будут достигнуты, и совершать обгоны станет легче, то «Формула-1» отменит использование подвижного заднего антикрыла. Это может случиться уже в 2024 году. «Было бы идеально, если бы нам больше не была нужна DRS», признает Симондс.

В любом случае DRS не понадобится «Формуле-1», если в 2026 году машины перейдут на «активную» аэродинамику. Она поможет автомобилям оставаться более сбалансированными при торможении и изменениях нагрузок.

«Если мы хотим достичь наших амбициозных целей по расходу топлива, то мы должны резко снизить сопротивление воздуха на прямых, добавил Симондс. Также снизится трение качения шин. Предпосылкой для этого является возможность активно влиять на аэродинамику».

ИЗМЕНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА НА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

По данным Auto Motor und Sport, также будут пересмотрены правила, определяющие порядок замены трансмиссий.

Сейчас одна коробка передач должна использоваться в течение шести Гран-при подряд, хотя во время практик можно ставить на машины специальные «пятничные КПП», которые не учитываются в общем подсчете. Если же одна из основных коробок передач вышла из строя раньше времени, гонщик получает пять позиций штрафа на решетке.

В 2022 году правила будут похожи на те, что существуют в отношении силовых установок. Трансмиссию разделят на две части: корпус коробки передач и внутренние компоненты. Команды договорились, что в сезоне можно использовать четыре корпуса КПП и четыре блока внутренних компонентов. В случае превышения этого числа, пилот получает штраф в пять позиций.

Также команды решили, что если в будущем число этапов в сезоне увеличится до 24-х, то внутренние элементы трансмиссий можно будет менять пять раз. Регламент должен быть утвержден ФИА зимой.

источник: «Советский спорт»
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