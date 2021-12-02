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«Ред Булл» отложил замену двигателя на машине Ферстаппена

По словам Хельмута Марко, замена двигателя на болиде лидера сезона-2021 на Гран-при Саудовской Аравии пока не планируется.
«Ред Булл» отложил замену двигателя на машине Ферстаппена
02 декабря 2021 19:20
автор: Дмитрий Афонин
автор фото: Twitter Red Bull Racing Honda

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Макс Ферстаппен подходит к предпоследнему этапу чемпионата мира с преимуществом в 8 очков над Льюисом Хэмилтоном. Однако британский гонщик собирается использовать на новой трассе в Джидде двигатель с этапа в Сан-Паулу, который давал ему в Бразилии серьезное преимущество.

Поэтому в «Ред Булле» также задумались о замене мотора «Хонда», что могло бы дать Ферстаппену возможность атаковать в полную силу в оставшихся гонках. Нидерландец получил бы штраф на стартовой решетке, но мог бы не особо обращать внимание на расходование ресурса двигателя.

Однако советник «Ред Булла» по автоспорту Хельмут Марко отверг такую возможность во время ближайшего уикенда.

«Замена двигателя в Саудовской Аравии в данный момент не планируется, — приводит F1 Insider слова Марко. — Если это случится, то в Абу-Даби».

Ферстаппен имеет шансы выиграть звание чемпиона мира уже в ближайшей гонке. Однако Марко не хочет рассуждать в подобном ключе.

«Отстаньте от меня с расчетами! — заявил советник «Ред Булла» по автоспорту. — Иначе я напомню, что Макс уже потерял более 50 очков не по своей вине». Марко имеет в виду столкновения нидерландца с Льюисом Хэмилтоном в Великобритании и Валттери Боттасом в Венгрии.

«Ред Булл» в последних гонках также столкнулся с проблемой надежности задних антикрыльев, особенно в тех случаях, когда команда использовала аэродинамический пакет со средней прижимной силой. Механикам часто приходилось чинить их и менять настройки, а плотный график гонок только усугублял ситуацию.

На Гран-при Катара у «Ред Булла» возникли трудности с приводом DRS, из-за чего при его активации возникали нежелательные колебания. Они не давали машинам преимущества, но с учетом напряженной борьбы в чемпионате могли стать поводом для протестов со стороны «Мерседеса» и других команд. Но в австрийском коллективе были уверены, что разберутся с этими проблемами во время двухнедельной паузы перед этапом в Джидде.

«РЕД БУЛЛ» НАЧНЕТ ДЕЛАТЬ ДВИГАТЕЛИ

По данным Auto Motor und Sport, «Ред Булл» в данный момент увеличивает число сотрудников, которые занимаются моторами. В подразделение RB Powertrains уже принято 170 человек, 45 из них раньше сотрудничали с «Мерседесом». Для большинства новобранцев временный запрет на работу после перехода из другой команды истечет к середине 2022 года, так что на текущую борьбу в чемпионате это не повлияет. Сотрудники будут заниматься разработкой двигателя с прицелом на 2026-й.

Напомним, что нынешний поставщик силовых установок для команды «Хонда» уходит из Ф1 после 2021 года. Потому «Ред Булл» настоял на замораживании регламента серии на моторы со старта сезона-2022 и создал собственное подразделение по двигателям.

С вводом новых правил в 2026-м оно должно быть готово, как самостоятельно делать силовые установки, так и сотрудничать с потенциальными новыми производителями, например с «Порше». При этом RB Powertrains может взять на себя только конструкцию определенных элементов, например двигателя внутреннего сгорания, а турбокомпрессоры и батареи получать от партнеров.

В «Ред Булле» хотят, чтобы к 2026 году их считали производителем-новичком. В этом случае предполагается иной лимит расходов, и они получили бы возможность потратить больше денег на разработку, чем соперники, а также больше разрешенных часов испытаний на стенде. Но если RB Powertrains станет сотрудничать с «Порше», то это вызовет протест у «Мерседеса», «Феррари» и «Рено». Им не понравится, что два производителя работают параллельно, а затем объединяют свои результаты.

В ближайшее время двигателями «Ред Булла» и «Альфа Таури» по-прежнему будут заниматься сотрудники «Хонды», но уже за отдельную плату. Австрийская компания получила право на использование интеллектуальной собственности японцев, но не выкупила ее. Отчасти это связано с тем, что часть прав принадлежит партнерам «Хонды» компании «Илмор».

И пока не понятно, как долго продлится сотрудничество «Ред Булла» с японской компанией, контракты с которой пересматриваются ежегодно. «Хонда» покидает «Формулу 1», но заинтересована в том, чтобы ее наследие работало надежно, особенно в связи с переходом на топливо E10. По мнению некоторых экспертов, японская марка хочет сохранить связь с Ф1, поскольку не исключает своего возвращения в будущем.

источник: «Советский спорт»
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