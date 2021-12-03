Ближе к Мекке. Гонка «Формула 1» впервые пройдет в Саудовской Аравии

Еще несколько лет назад попасть в Саудовскую Аравию было очень непросто. Страна принимала паломников и бизнесменов, но въехать в нее с туристическими целями удавалось не многим. Да и развлечений тут особо не было: первый кинотеатр после 40-летнего запрета открылся в столице Рияде только в апреле 2018 года.

Ситуация быстро изменилась благодаря автоспорту. В декабре 2018-го Саудовская Аравия впервые приняла «Формулу E». С тех пор серия приезжает на трассу в Диръия (пригород Рияда) ежегодно. В 2020-м страна стала постоянным местом дислокации ралли-рейда «Дакар». Теперь она впервые примет «Формулу 1», и это уже большая веха в развитии туризма в Саудовской Аравии.

Трасса для Ф1 проложена по улицам города Джидда, расположенного на западе страны, на берегу Красного моря. Он удален почти на 850 км от столицы. Джидда является главным деловым центром Саудовской Аравии и «воротами» в Мекку, которая находится всего в 65 км от нее.

Район набережной Джидда Корниш, где сооружен одноименный трек, — это главное место вечернего отдыха горожан с современной инфраструктурой и развлечениями. Трасса здесь была построена чуть более чем за полгода архитектурным бюро Германа Тильке. Для искусственного освещения установлено более 600 световых опор, проводить заезды можно и после наступления темноты. При этом не все запланированные элементы инфраструктуры успели сделать в срок, но на проведение Гран-при это не повлияет.

Для команд новый гоночный трек остается загадкой, которую им предстоит решить по ходу уикенда. «Джидда Корниш» — это временная трасса. Ее протяженность вторая в чемпионате мира после автодрома в Спа, и потому в гонке запланировано всего 50 кругов. Здесь размечено 27 поворотов — больше, чем на любом другом треке современной Ф1. Средняя скорость очень высока. Ожидается, что она достигнет 252 км/ч. Быстрее только трасса в Монце, но стены там явно не так близко, как в Саудовской Аравии. Некоторые пилоты уже назвали «Джидду Корниш» экстремальной трассой. Интересно, сможет ли она стать своеобразной Меккой для «Формулы 1», особенно с учетом интриги в чемпионате мира.

Гонщики столкнутся с проблемами пыли и песка на асфальте, а также частой сменой направления ветра. Трасса в Джидде подойдет машинам с мощными моторами, болиды будут настроены на небольшой уровень прижимной силы.

Днем по ходу уикенда температура в городе составит чуть больше 30 градусов Цельсия. Небо будет безоблачным, а ветер слабым. После наступления сумерек температура будет довольно быстро снижаться на несколько градусов.

Длина круга 6174 м, количество кругов 50, расстояние между линиями старта и финиша 250 м, гоночная дистанция 308 450 м (6174×50−250).

На «Джидде Корниш» три независимых зоны DRS. «Пирелли» привезла сюда среднюю тройку составов — C2 («хард»), C3 («медиум»), C4 («софт»).

СПОКОЙСТВИЕ ПРЕТЕНДЕНТОВ

Макс Ферстаппен лидирует в чемпионате мира с преимуществом всего в 8 очков, но говорит, что не испытывает волнения по этому поводу.

«Я чувствую себя спокойно и знаю, что сделаю всё возможное, — приводит слова нидерландца официальный сайт команды «Ред Булл». — Посмотрим, что в итоге получится. Еще ничего не решено, мы готовы принять вызов. Впереди еще две гонки, в которых мы полностью выложимся. Концовка сезона будет захватывающей».

По словам преследователя Ферстаппена семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона нынешнее сражение за титул является в некотором роде особенным. При этом он также не испытывает напряжения.

«В каком-то смысле всё по-другому, потому что две команды невероятно близки, — приводит слова британца Motorsport. — К тому же никому еще не удавалось выиграть восемь титулов — ни команде, ни гонщику. При этом я более расслаблен, чем когда-либо, потому что уже не первый год участвую в подобной борьбе. Я вспоминаю свой первый чемпионат, и даже второй, третий: были бессонные ночи и всё такое. Сейчас я уверен в себе, и просто стараюсь работать лучше, чем когда-либо раньше».

Городские трассы порой дают возможность проявить себя командам-аутсайдерам Ф1. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин небезосновательно считает, что предстоящий уикенд в Саудовской Аравии может сложиться неплохо для американского коллектива.

«Кажется, что это очень сложная трасса, — приводит официальный сайт «Хааса» слова Мазепина. — Но думаю, мышцы шеи отлично натренированы под конец долгого сезона. Я чувствую, что мое тело хорошо адаптировалось к этой машине и с нетерпением жду того, что будет на трассе.

Выбор шин будет зависеть от того, каким окажется асфальт. Трасса очень техничная, и время круга будет разным у разных машин. Думаю, этот уикенд может получиться у нас неплохим».

Расписание Гран-при Саудовской Аравии (по московскому времени)

3 декабря. 16:30. Первая практика

3 декабря. 20:00. Вторая практика

4 декабря. 17:00. Третья практика

4 декабря. 20:00. Квалификация

5 декабря. 20:30. Гонка