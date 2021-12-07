Преимущество Ферстаппена и отрыв «Мерседеса». Расклады в «Формуле 1» перед финалом сезона

В таблице приводятся все расклады, при которых «Ред Булл» в Абу-Даби выиграет Кубок конструкторов.

Борьба за звание чемпиона мира

Перед последней гонкой в ОАЭ Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон имеют одинаковое количество очков — по 369,5. Однако нидерландец сохраняет преимущество в личном зачете за счет большего количества выигранных гонок — у него их девять против восьми у британца. Так что Льюису для борьбы за титул нужно набирать хотя бы какие-то очки.

Расклад на Гран-при Абу-Даби прост: тот из двух претендентов, кто финиширует выше — станет чемпионом мира. Но из этого правила есть следующие исключения:

- если Хэмилтон сойдет или финиширует вне топ-10, Ферстаппен автоматически выиграет титул независимо от своего результата — Льюис не заработает очков, а значит останется позади в личном зачете;

- если Хэмилтон станет девятым, а Ферстаппен десятым с лучшим кругом, то титул достанется нидерландцу. В таком случае, пилоты получат по 371,5 очка, а при равенстве баллов преимущество останется за гонщиком «Ред Булла».

Борьба за Кубок конструкторов

По итогам Гран-при Саудовской Аравии «Мерседес» увеличил свое преимущество в Кубке конструкторов до 28 очков. У немецкой команды 587,5 балла, а у «Ред Булла» 559,5. Отметим, что при равенстве очков преимущество будет у австрийского коллектива.

Максимально за гонку команда может набрать 44 балла. Значит «Мерседесу» нужно получить еще 17 очков, чтобы обеспечить себе Кубок конструкторов. При следующих раскладах в Абу-Даби немецкая команда может не обращать внимания на результаты конкурентов и гарантированно выиграет трофей, набрав минимум 604,5 балла:

- один из «Мерседесов» финиширует на 1-м или 2-м месте, позиция другого уже не будет иметь значения;

- лучший «Мерседес» станет 3-м, а другой 9-м или выше;

- лучший «Мерседес» станет 3-м, а другой 10-м и кто-то из них поставит лучший круг;

- лучший «Мерседес» станет 4-м, а другой 7-м или выше;

- лучший «Мерседес» станет 4-м, а другой 8-м и кто-то из них поставит лучший круг;

- лучший «Мерседес» станет 5-м, а другой 6-м;

- лучший «Мерседес» станет 5-м, а другой 7-м и кто-то из них поставит лучший круг.

«Ред Буллу» требуется набирать очки обеими машинами, поскольку одной можно заработать максимум 26 баллов, которых не хватит, чтобы закрыть отставание.

Результаты «Ред Булла» Очки Максимальные результаты «Мерседеса» 1-й, 2-й, ЛК 603,5 3-й, 10-й или 4-й, 8-й или 5-й, 7-й 1-й, 2-й 602,5 3-й без ЛК, 11-й или 4-й, 9-й, ЛК или 5-й, 8-й, ЛК или 6-й, 7-й, ЛК 1-й, 3-й, ЛК 600,5 4-й, 10-й или 5-й, 9-й или 6-й, 8-й 1-й, 3-й 599,5 4-й без ЛК, 11-й или 5-й, 9-й, без ЛК или 6-й, 8-й, без ЛК 1-й, 4-й, ЛК 597,5 5-й, 11-й или 6-й, 9-й или 7-й, 8-й 1-й, 4-й 596,5 6-й с ЛК, 11-й или 6-й, 10-й, без ЛК или 7-й, 9-й, ЛК 1-й, 5-й, ЛК 595,5 6-й, 11-й или 7-й, 9-й 1-й, 5-й 594,5 7-й с ЛК, 11-й или 7-й, 10-й, без ЛК или 8-й, 9-й, ЛК 1-й, 6-й, ЛК или 2-й, 3-й, ЛК 593,5 7-й, 11-й или 8-й, 9-й 1-й, 6-й или 2-й, 3-й 592,5 8-й с ЛК, 11-й или 8-й, 10-й, без ЛК 1-й, 7-й, ЛК 591,5 8-й, 11-й, или 9-й, 10-й 1-й, 7-й или 2-й, 4-й, ЛК 590,5 9-й с ЛК, 11-й или 9-й, 10-й, без ЛК 1-й, 8-й, ЛК или 2-й, 4-й 589,5 9-й без ЛК, 11-й или 10-й с ЛК, 11-й 1-й, 8-й или 2-й, 5-й, ЛК 588,5 10-й без ЛК, 11-й 1-й, 9-й, ЛК или 2-й, 5-й или 3-й, 4-й, ЛК 587,5 11-й, 12-й

ЛК – лучший круг

В левой части перечислены возможные результаты гонщиков «Ред Булла» на финише, при которых они сохраняют шансы побороться за трофей. В центре количество очков, которое будет на счету австрийской команды при соответствующих результатах. В правой колонке указаны самые высокие результаты гонщиков «Мерседеса», которые устроят «Ред Булл» (количество очков у немецкой команды будет равным указанному в центре или меньшим). Если же при соответствующих результатах своих соперников «Мерседес» выступит лучше, чем указано в таблице, то Кубок конструкторов достанется ей.

Кто станет «лучшим из остальных»?

Интрига в борьбе за третье место в чемпионате мира исчезла после схода Серхио Переса в Джидде. Теперь мескиканец гарантированно останется четвертым в личном зачете, а строчкой выше расположится Валттери Боттас.

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А вот сражение за пятое место идет между тремя пилотами. Сейчас его занимает Шарль Леклер, который опережает на 4 очка Ландо Норриса и на 8,5 очка напарника по «Феррари» Карлоса Сайнса.

Монегаск финишировал выше пилота «Макларена» в течение шести Гран-при подряд, но только после гонки в Джидде вышел на четвертое место. При равенстве очков между ними Норрис будет выше Леклера в таблице.

Восьмое место наверняка сохранит Даниэль Риккардо. Его отрыв от Пьера Гасли возрос до 15 очков.

Два локальных сражения ведут между собой гонщики «Альпин» и «Астон Мартина», в которых пока преимущество на стороне экс-чемпионов мира. Во французской команде Фернандо Алонсо (77 очков) опережает Эстебана Окона (72). В британском коллективе Себастьян Феттель (43) впереди Лэнса Стролла (34).

Мазепин против Кубицы

Российский пилот Никита Мазепин по-прежнему занимает 21-е место в чемпионате мира. Он уступает не только всем основным участникам сезона, но и Роберту Кубице, который в двух гонках подменял Кими Райкконена.

Поляк в тех заездах показал 14-й и 15-й результаты. Что же касается Мазепина, то у него в сезоне было одно 14-е место, а больше он ни разу не поднимался выше 17-й строчки. Чтобы обогнать Кубицу в чемпионате Никите нужно в Абу-Даби стать, по крайней мере, 15-м. В таком случае он окажется выше запасного пилота «Альфа Ромео» по третьему лучшему результату.

С учетом формы «Хааса» россиянину остается рассчитывать только на сходы или очень серьезные проблемы у соперников. Маловероятно, что в гонке он будет бороться с кем-то, кроме Мика Шумахера.

«Феррари» почти гарантировано третье место

В Кубке конструкторов не осталось серьезных интриг кроме борьбы за победу.

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«Макларен» сохраняет только математические шансы опередить «Феррари» в сражении за третье место, а «Альпин» по итогам последних гонок существенно оторвалась от «Альфа Таури» в борьбе за пятую строчку. Ближе всего друг к другу находятся «Уильямс» и «Альфа Ромео», но даже разрыв в 10 очков выглядит слишком большим для швейцарско-итальянской команды.