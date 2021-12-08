«Формула 1» превращается в UFC

Этап в Джидде был богат на события, а самым обсуждаемым стал эпизод столкновения двух претендентов на звание чемпиона мира Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона на 37-м круге. После финиша судьи признали нидерландца виновным в этой аварии и добавили к результату 10 секунд, которые не повлияли на его вторую позицию позади британца в итоговом протоколе гонки. Ферстаппен и Хэмилтон имеют равное количество очков в личном зачете перед финальным этапом в Абу-Даби, но пилот «Ред Булла» удерживает лидерство за счет большего количества побед.

ПРОКАТНЫЙ КАРТИНГ

Чемпиона мира-1997 Жак Вильнёв считает, что происходящее в Саудовской Аравии было больше похоже на голливудское шоу и насмешило его.

«Это была не Ф1, а прокатный картинг, — приводит Motorsport слова канадца. — Всё было неправильно. Я даже не знаю, что сказать. Сложно каждый раз комментировать происходящее и выглядеть при этом нейтральным. Вас всегда будут воспринимать как сторонника той или другой позиции, и этого становится слишком много.

Мы хотим быть спортом? Или мы хотим увидеть голливудское шоу? Если второе, то всё было здорово. Но Ф1 ли это? Не знаю. Если бы Фрэнк Уильямс увидел такую гонку, то перевернулся бы в гробу.

Когда видишь руководителей команд, которые кричат ​​и оказывают давление даже на маршалов и так далее, — это выглядит смешно. Это действительно было смешно.

Да, это нравится фанатам и вероятно увеличивает зрительскую аудиторию, что неплохо для Ф1. Но мы отдаляемся от спорта. В конечно счете всё зависит от того, пурист вы или нет».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FORMULA 1® (@f1)

Вильнёв считает, что причиной столкновения Ферстаппена с Хэмилтоном послужила их «игра» на линии детекции DRS.

«Кто-то замедляется перед тобой, и ты обгоняешь, — сказал канадец. — Проблема в этих глупых линиях DRS. Льюис не хотел пересекать отсечку впереди Макса.

Он знал, что соперник пропускает. Но не хотел, чтобы у Макса была возможность активировать DRS на следующей прямой, потому что Макс бы обогнал его. Поэтому они оба валяли дурака».

Вильнёв также удивился переговорам между гоночным директором Майклом Маси, «Мерседесом» и «Ред Буллом» о позициях на втором рестарте: «Заключается сделка? Никогда о таком не слышал. Такого нет в правилах. Я просто этого не понял».

Жак выразил надежду, что на последнем этапе в Абу-Даби борьба между лидерами сезона будет чистой.

«Это трасса «Ред Булла», — сказал он. — Но с двигателем, который есть у Льюиса, каждая трасса теперь стала трассой Льюиса. Я просто надеюсь, что у нас будет хорошая чистая гонка. И пусть победит сильнейший, а не то, что было в Джидде, не Голливуд, по крайней мере, не в последней гонке. В этом году мы уже получили достаточно голливудских хитов».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FORMULA 1® (@f1)

ПРОБЛЕМЫ СО СТИЛЕМ

Бывший пилот восьми команд «Формулы 1» и комментатор Мартин Брандл в своей колонке на Sky Sports выразил мнение, что ФИА вынуждена давать штрафы из-за стиля, который Макс Ферстаппен применяет в гонках.

«У «Формулы 1» есть проблема в том смысле, что конфигурация трасс, особенно это касается зон вылета, и действующий спортивный регламент просто не могут сдерживать тот стиль, который выбирает в гонках Макс Ферстаппен, — считает Брандл. — Единственный способ для ФИА контролировать это — бесконечные проверки и периодические штрафы.

Он боролся с учетом преимущества в очках, которое у него было, понимая, что Хэмилтон просто не мог позволить себе попасть в аварию и упустить возможность сократить отставание. И даже сейчас, этот подход останется в силе, ведь в случае обоюдного схода он будет впереди по числу побед.

Макс хитер и так контролирует машину, что иногда может делать смелые маневры, которые вызывают: имела место тяжелая борьба или же тактическое нарушение правил. И именно такие моменты, как в четвертом повороте в Бразилии, порождают путаницу, споры и непоследовательность.

Я в восторге от навыков пилотирования и гоночного мышления Ферстаппена, и защищал его с Гран-при Китая-2015, когда он выступал в «Торо Россо». Его чувство и контроль рулевого управления впечатляют, но мне грустно, что он прибегает к такой тактике. Он лучше всего этого. И при всем его внешне беззаботном отношении будет очень обидно, если его станут считать нечестным пилотом.

У Айртона Сенны и Михаэля Шумахера тоже были свои недостатки, иногда мне доставалось на трассе от них обоих. И это тоже оставило негативный след, несмотря на их невероятную репутацию».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FORMULA 1® (@f1)

По мнению Брандла, претендентам на титул повезло, что они не выбыли из гонки после столкновения.

«После очередного вылета с трассы в первом повороте на 37-м круге Макс через свою команду получил указание дирекции гонки отдать позицию, а значит и лидерство, Льюису, — напомнил Брандл. — Команда попросила его сделать это «стратегически» — перед зоной DRS.

Макс замедлился и сначала оставил место перед шпилькой 27-го поворота. Льюиса об этом еще не проинформировали. Но он, вероятно, ждал чего-то подобного, поскольку в его рассказе «я не знал, что происходит, поэтому не проехал вперед» что-то не сходится. Если бы у Макса возникли технические проблемы, из-за которых он начал терять места, Льюис просто проехал бы мимо. Но он инстинктивно прочувствовал тактику и опасность.

Я считаю, что Макс сначала искренне пытался пропустить Льюиса, но потом понял, что они оба планируют быть вторыми перед приближающейся точкой детекции DRS, чтобы получить преимущество на прямой. И когда соперник остался позади, он со злости ударил по тормозам с давлением 69 бар, создав перегрузку в 2,4G – почти половину от той, что обычно возникает при подходе на высокой скорости в зоне серьезного торможения перед шпилькой, а затем снова нажал газ.

Хэмилтон врезался в него сзади, повредив свое переднее антикрыло и заднюю часть машины «Ред Булл». Им повезло, что оба не выбыли из гонки, что очень бы устроило Макса».

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ ПИЛОТАЖ

Вице-чемпион мира 2001 года Дэвид Култхард в подкасте F1 Nation на официальном сайте «Формулы 1» сравнил гоночную серию с турнирами организации UFC по смешанным единоборствам.

«В UFC, насколько я знаю, есть только два правила: об ударах ниже пояса, и по глазам, а все остальное можно, — сказал он. — Теперь кажется, что «Формулу 1», можно назвать Ф1 UFC. Почти всё можно, а затем вмешиваются стюарды».

Комментируя столкновение Ферстаппена с Хэмилтоном, Култхард вспомнил эпизод из Гран-при Бельгии-1998. Тогда он столкнулся с Михаэлем Шумахером, когда пилот «Феррари» пытался обогнать его на круг. В том сезоне немец вел борьбу за чемпионский титул с напарником Култхарда по «Макларену» Микой Хаккиненом.

«Я вспоминаю свой опыт 1998 года, когда Михаэль врезался в меня сзади в Спа, — сказал Култхард. — Мне сказали пропустить Михаэля. Я замедлился, чтобы он обгонял, но он врезался в меня сзади.

В тот момент меня много критиковали. Говорили, что я сделал все специально, чтобы помочь Мике в чемпионате. Но, нет. Я всего лишь следовал инструкциям команды и пытался пропустить его.

Максу тоже сказали пропустить Льюиса. Он замедлился стратегически, выбрав специальное место. Льюис сначала тоже замедлился, и никакого контакта между ними не было. Потом у него возник момент неопределенности. Думаю, Льюис был немного сбит с толку и предположил, что вновь ввели режим виртуальной машины безопасности.

Он не получил никакой информации. Именно в этот момент и получилось так, что он налетел на машину Макса».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FORMULA 1® (@f1)

По мнению победителя 13 гонок Ф1, Ферстаппен показал отличный пилотаж и заслуживал большего на прошедшем Гран-при.

«Хотел бы я дать просто черно-белый ответ, — сказал Култхард, когда его спросили, считает ли он правильными итоговые результаты гонки. — Но я не могу. Я думаю, что маневр Макса, позволивший ему проехать по внутренней траектории мимо Хэмилтона и Окона, был блестящим.

Момент, когда он позволил Льюису выйти вперед непосредственно перед точкой детекции DRS, а затем обогнал того с использование DRS, тоже был блестящим. Думаю, есть много вещей, по которым можно сказать, что Макс заслужил победу в Гран-при».

Также Дэвид Култхард впечатлен и действиями Хэмилтона, особенно во время непосредственных сражений на трассе.

«Он по-прежнему демонстрирует впечатляющий пилотаж, когда речь идет о борьбе колесо в колесо, — сказал экс-пилот «Уильямса», «Макларена» и «Ред Булла». — У него был контакт с Оконом, но машина не сильно пострадала. Льюис врезался в Макса сзади, и хотя повредил переднее антикрыло, у любого другого оно могло бы отлететь полностью. Он невероятен в борьбе на близком расстоянии и в конечном итоге выиграл гонку».