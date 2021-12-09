Боттас 100 раз подряд закончил квалификацию в топ-10

Саудовская Аравия стала 34-й страной, принимавшей гонки чемпионата мира «Формулы-1», Гран-при Саудовской Аравии — 51-м разным названием этапа, «Джидда Корниш» — 75-й трассой, на которой проводились заезды серии.

Две гонки подряд прошли на треках «Лосаил» и «Джидда Корниш», которые раньше никогда не принимали «Формулу-1». В прошлый раз два подряд новых автодрома были в календаре в 1970 году — «Хоккенхаймринг» (Германия) и «Остеррайхринг» (Австрия). Если не считать первого сезона чемпионата мира в 1950-м, такое случалось еще только один раз в 1959-м, когда этапы прошли на новых треках АФУС (Германия) и «Монсанто» (Португалия).

Льюис Хэмилтон выиграл 103-ю гонку в карьере. На его счету есть первые места на 31 разном Гран-при и 31 трассе. Также он в 16-й раз выиграл ночную гонку.

На счету Льюиса 181-й подиум. Он оказался в топ-3 на 36-м разном Гран-при и на 35-й трассе в своей карьере.

Пара Хэмилтон — Валттери Боттас выиграла свою 60-ю гонку за время совместных выступлений в «Мерседесе».

Подиум в Джидде стал для Макса Ферстаппена 59-м. Он сравнялся по этому показателю с Найджелом Мэнселлом. Нидерландец оказался в топ-3 уже на 31-м разном Гран-при. Именно вторым в гонке Макс стал в 25-й раз. Столько же раз финишировал вторым в своей карьере Нико Росберг.

В 2021 году Ферстаппен поднялся на подиум уже в 17-й раз. Он стал сорекордсменом в истории «Формулы-1» по числу финишей в топ-3 за сезон. В 17 гонках в году приезжали на подиум Михаэль Шумахер (2002), Себастьян Феттель (2011) и Льюис Хэмилтон (2015, 2016, 2018, 2019). Максу нужно финишировать в тройке в Абу-Даби, чтобы стать абсолютным рекордсменом.

Валттери Боттас поднялся на подиум в 67-й раз в карьере. Финн делали это уже на 30 разных Гран-при. Именно третьим он стал в 28-й раз в истории и сравнялся по этому показателю с Рубенсом Барррикелло.

Валттери, Льюис и Макс стояли на подиуме вместе уже в 20-й раз. Это абсолютный рекорд Ф1. Именно в таком порядке: Хэмилтон (1-й), Ферстаппен (2-й), Боттас (3-й) они расположились в седьмой раз. Чаще в «Формуле-1» в одном и том же порядке финишировали лишь Хэмилтон (1-й), Росберг (2-й) и Феттель (3-й) — это случалось восемь раз.

Хэмилтон выиграл 103-й поул в карьере. Теперь на счету Льюиса есть первые места на решетке на 30 разных Гран-при и на 32-х трассах. Это 290-й поул для британцев в Ф1. Впервые в сезоне он стартовал первым в двух гонках подряд.

Льюис оказался на первом ряду решетки в 172-й раз в карьере, Боттас в 46-й. Пилоты «Мерседеса» в 82-й раз стартовал первым и вторым.

Валттери Боттас в 100-й раз подряд завершил квалификацию в топ-10 (без учета штрафов на решетке). Такое в истории «Формулы-1» удавалось только двоим: Айртону Сенне — 137 квалификаций подряд в топ-10 (от Гран-при Нидерландов-1985 до Гран-при Сан-Марино-1994) и Алену Просту — 109 раз подряд (от Гран-при Канады-1983 до Гран-при Италии-1989).

Хэмилтон лидировал в 176-й гонке в карьере. Ферстаппен — в 39-й. По этому показателю нидерландец единолично вышел на 20-е место в истории Ф1, обогнав Валттери Боттаса и Хуана-Мануэля Фанхио (лидировали в 38 гонках). Эстебан Окон в Саудовской Аравии лидировал во второй раз в карьере. Из действующих пилотов такой же показатель у Ландо Норриса.

Льюис поставил лучший круг гонки в 59-й раз. У рекордсмена Михаэля Шумахера этот показатель равен 77.

Кими Райкконен увеличил количество своих стартов в Гран-при до 349, у Фернандо Алонсо их стало 333.

Даниэль Риккардо обогнал Андреа де Чезариса и теперь единолично занимает 16-е место в истории по числу стартов в гонках. Их у него 209.

Валттери Боттас провел 100-ю гонку в составе «Мерседеса». Он стал 19 гонщиком в истории, на счету которого 100 стартов в одной команде. Рекордсменом является Михаэль Шумахер со 180 гонками за «Феррари». С учетом выступлений в «Уильямсе» Боттас стартовал в Ф1 уже в 177-й раз и занял по этому показателю 28-е место, обогнав Жака Лаффита.

Лэнс Стролл провел 99-ю гонку в «Формуле-1». Канадец сравнялся с Джеки Стюартом и Робертом Кубицей. Также он опередил Брюса Макларена и Педро Диница, в активе которых по 98 гонок.

Карлос Сайнс финишировал в 28-й раз подряд. Испанец набирает очки в последних 14 гонках. Всего Карлос набрал очки в 84-й раз в карьере. По этому показателю он обогнал Мику Хаккинена.

При этом Сайнс установил рекорд по количеству очков в Ф1 среди пилотов ни разу не выигрывавших гонки. На счету испанца стало 521,5 балла за карьеру. У предыдущего рекордсмена Нико Хюлькенберга было 521 очко.

Эстебан Окон впервые в карьере пересек финишную черту четвертым. Он набрал очки в 51-й гонке в карьере и обогнал по этому показателю Брюса Макларена и Эдди Ирвайна.

Антонио Джовинацци показал лучший результат в сезоне, заняв девятое место. Он всего второй раз в 2021 году набрал очки. При этом итальянец добрался до финиша в 24-й гонке подряд.

Пьер Гасли в 16-й раз в сезоне закончил квалификацию в шестерке лучших.

Впервые в сезоне ни один из пилотов команды «Астон Мартин» не вышел из первого сегмента квалификации. С ее предшественницей «Рейсинг Пойнт» такое в последний раз случалось на Гран-при Венгрии-2019.

Гонка в Саудовской Аравии стала всего пятой в истории, которая дважды прерывалась красным флагом. До этого подобная ситуация возникала на Гран-при Бельгии-1981, Гран-при Японии-2014, Гран-при Бразилии-2016 и Гран-при Тосканы-2020. Любопытно, что в Бельгии в 1981-м победил Карлос Ройтемен, а все остальные такие гонки выиграл Льюис Хэмилтон.

Второй раз в истории два претендента на титул Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон приедут на финальный этап сезона с одинаковым количеством очков. В прошлый раз такая ситуация была в 1974 году между бразильцем Эмерсоном Фиттипальди и швейцарцем Клеем Регаццони. Титул в итоге достался южноамериканцу.

Впервые с 2008 года победители обоих зачетов: и личного и Кубка конструкторов не определились досрочно. С тех пор обладатель командного трофея всегда был известен заранее. А вот личное первенство определялось в последней гонке в 2010, в 2012, 2014 и 2016 годах. Но теперь впервые с сезона-2012 на победу претендуют пилоты разных команд.