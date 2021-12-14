Борьба продолжается. Выдающийся сезон «Формулы-1» закончится в кабинетах

Страсти по поводу развязки чемпионата мира 2021 года будут кипеть еще долгое время, а ее отголоски надолго останутся вместе с «Формулой-1».

Напомним, что за несколько кругов до завершения гонки в Абу-Даби на трассе появилась машина безопасности из-за аварии Николаса Латифи. В этот момент Макс Ферстаппен, преследовавший Льюиса Хэмилтона в сражении за победу в гонке и во всем чемпионате, успел съездить на пит-лейн, чтобы поменять шины на свежий «софт», в то время как его соперник продолжал ехать на старом «харде».

Гоночная дирекция после нескольких спорных указаний решила дать рестарт на последнем круге. В результате нидерландец легко обогнал британского пилота и первым пересек финишную черту под клетчатым флагом, отпраздновав завоевание титула чемпиона мира.

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Сразу после этого команда «Мерседес» подала два протеста на результаты Гран-при Абу-Даби. Во-первых, по ее мнению, Ферстаппен перед рестартом обогнал Хэмилтона перед линией автомобиля безопасности, чем нарушил параграф 48.8 спортивного регламента. И действительно, нидерландец незадолго до рестарта выехал чуть вперед соперника, когда британец сильно замедлился. Но Макс тут же вернулся обратно.

Второй протест касался пункта 48.12 регламента, связанного с отставшими на круг гонщиками. Между Хэмилтоном и Ферстаппеном в момент, когда пелотон собрался за машиной безопасности, находились сразу пять человек: Ландо Норрис, Фернандо Алонсо, Эстебан Окон, Шарль Леклер и Себастьян Феттель. Дирекция гонки сначала выпустила сообщение, что отставшие на круг не смогут опередить лидеров, и они физически останутся на трассе в том порядке, в котором ехали. Таким образом, Ферстаппену пришлось бы опередить сначала пять круговых, прежде чем он смог бы атаковать лидера.

Но на предпоследнем круге гоночная дирекция все же разрешила круговым обогнать Хэмилтона. Причем касалось это только упомянутой пятерки. Те же, кто ехал позади Ферстаппена в пелотоне - Даниэль Риккардо, Лэнс Стролл и Мик Шумахер, должны были остаться на своих местах. Таким образом, претенденты на титул оказались рядом на трассе. Но в регламенте нет пункта, который позволял бы возвращать в круг только некоторых пилотов, к чему и апеллировал «Мерседес». По мнению команды, дирекция гонки не выполнила требования правил.

К тому же вернувшаяся в круг пятерка никак не успевала догнать пелотон. Разрешение на обгон Хэмилтона было дано отстающим на 57-м круге, а значит, гонка могла возобновиться только в конце 58-го, то есть уже заключительного круга.

Международная автомобильная федерация отклонила оба протеста. В первом случае ФИА признала, что хотя Ферстаппен на какой-то короткий момент и опередил своего соперника, но потом вернулся назад и был позади Хэмилтона на рестарте.

Во втором случае судьи после долгих обсуждений выпустили следующее заявление: «статья 15.3 позволяет гоночному директору контролировать применение машины безопасности, что, как мы считаем, включает его появление на трассе и уход с нее.

Хотя, возможно, статья 48.12 была применена не в полном объеме по отношению к моменту возвращения машина безопасности на пит-лейн в конце следующего круга, статья 48.13 над ней превалирует, и когда появляется сообщение «Машина безопасности уходит на этом круге», сейфти-кар обязательно должен покинуть трассу в конце круга».

После подтверждения итогов гонки Макс Ферстаппен был объявлен чемпионом мира-2021.

Спустя некоторое время к стюардам пришел спортивный директор «Мерседеса» Рон Мидоус, который заявил о несогласии с их решением и заявил о намерении подать апелляцию. Согласно регламенту команда из Брэкли должна документально оформить претензии в течение 96 часов.

По данным The Times, руководство «Мерседеса» по-прежнему разозлено произошедшим в Абу-Даби, однако команда близка к тому, чтобы поставить репутацию «Формулы-1» выше своей и отказаться от апелляции.

Но если «Мерседес» все же будет протестовать, то итоговое решение останется за Международной автомобильной федерацией. Она должна его принять до церемонии награждения ФИА, намеченной на 16 декабря.