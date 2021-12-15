Ферстаппен установил новый рекорд по подиумам за год, у Мазепина худший сезон для россиян

Макс Ферстаппен стал 34-м победителем чемпионатов мира «Формулы 1» и первым представителем Нидерландов среди них.

«Мерседес» выиграл Кубок конструкторов в восьмой раз подряд. По общему числу командных трофеев немецкая команда сравнялась с «Маклареном». «Уильямс» выигрывал Кубок конструкторов девять раз, а «Феррари» 16.

Впервые с 2008 года чемпионата мира и Кубок конструкторов выиграли представители разных коллектив. Макс Ферстаппен из «Ред Булла» выиграл личный зачет, а «Мерседес» первенствовал в командном. В 2008-м в чемпионате мира победил Льюис Хэмилтон из «Макларена», а Кубок конструкторов достался «Феррари».

Машина с двигателем «Хонда» выиграла чемпионский титул в «Формуле 1» впервые с 1991 года, когда первенствовал Айртон Сенна.

Победитель сезона в личном зачете в четвертый раз определился в Абу-Даби. До этого здесь завоевали титулы Себастьян Феттель в 2010-м, Льюис Хэмилтон в 2014-м и Нико Росберг в 2016-м.

Ферстаппен выиграл 20-ю гонку в карьере. По этому показателю он сравнялся с Микой Хаккиненом. В последних семи гонках в Абу-Даби побеждали пилоты, стартовавшие с поула.

Ферстаппен опередил Хэмилтона в гонке в борьбе за лидерство на последнем круге. В прошлый раз такой обгон в сражении за победу был в 2016-м, когда Льюис опередил Нико Росберга в Шпильберге.

Подиум в Абу-Даби стал для Макса 18-м за сезон. Это абсолютный рекорд «Формулы 1». Ранее по 17 раз за год в топ-3 попадали Михаэль Шумахер (2002-й), Себастьян Феттель (2011-й) и Льюис Хэмилтон (2015-й, 2016-й, 2018-й, 2019-й), впрочем во всех этих случаях гонок в сезоне было меньше. Также Ферстаппен в Абу-Даби добыл уже 60-й подиум в карьере. Он обогнал по их числу Найджела Мэнселла и сравнялся с Нельсоном Пике.

Льюис Хэмилтон в 182-й раз поднялся на подиум и в 48-й раз на вторую его ступень.

Карлос Сайнс в шестой раз в карьере и в четвертый в нынешнем сезоне финишировал в топ-3. Испанец пока ни разу не выигрывал гонки «Формулы 1»: на его счету два вторых и четыре третьих места.

Ферстаппен второй год подряд выиграл квалификацию в Абу-Даби, завоевав 10-й поул в сезоне и 13-й в карьере.

Нидерландец стартовал с первого ряда на решетке в 29-й раз, а Хэмилтон — в 173-й, причем для «Мерседеса» это был 250-й старт с первого ряда в истории.

Макс в 16-й раз в карьере поставил лучший круг гонки. По этому показателю он сравнялся с Даниэлем Риккардо и опередил Джеки Стюарта и Клея Регаццони.

Ферстаппен сделал хет-трик (победа, поул, лучший круг) в третий раз в карьере.

396 очков, которые Макс набрал в сезоне-2021 — это четвертый результат в истории серии. Больше набирал Льюис Хэмилтон в 2019-м (413) и 2018-м (408), а также Себастьян Фетель в 2013-м (397).

Хэмилтон лидировал в 177-й гонке в карьере, Ферстаппен — в 40-й, а Серхио Перес в 12-й. Мексиканец сравнялся по этому показателю с Шарлем Леклером.

Валттери Боттас в 101-й раз подряд завершил квалификацию в топ-10 (без учета штрафов на решетке). Серия длится пять полных сезонов.

Валттери набрал очки в 132-й гонке в карьере и теперь делит 10-е место в истории по этому показателю с Серхио Пересом.

Хэмилтон и Боттас приняли участие в 100-м совместном Гран-при в составе «Мерседеса». Это вторая самая стабильная пара пилотов в истории «Формулы 1» после Михаэля Шумахера и Рубенса Баррикелло в «Феррари» (104 совместных гонки). Они опередили представитеей «Макларена» Мику Хаккинена и Дэвида Култхарда, проведших вместе 99 этапов.

Кими Райкконен на своем последнем Гран-при довел свой рекорд по числу стартов в Ф1 до 350. В следующем году его должен опередить Фернандо Алонсо, который на данный момент провел 334 гонки.

Даниэль Риккардо принял участие в своем 210-м Гран-при и теперь делит с Герхардом Бергером 15-е место в истории серии по числу стартов.

Лэнс Стролл в 100-й раз стартовал в гонке «Формулы 1». Он является 74-м гонщиком в истории, достигшим этой отметки. По этому показателю канадец опередил Джеки Стюарта и Роберта Кубицу с 99 гонками.

Шарль Леклер набрал очки в 56-й раз в карьере, а Эстебан Окон в 52-й. Монегаск сравнялся по этому показателю с Деймоном Хиллом и Хайнц-Харальдом Френтценом, а француз — с Клеем Регаццони.

Команда «Макларен» оказалась единственной, сделавшей дубль в сезоне-2021. Даниэль Риккардо и Ландо Норрис финишировали первым и вторым на Гран-при Италии.

Антонио Джовинацци покинет Ф1 после 62-го старта в карьере. Столько же было у Джей Джей Лехто.

«Феррари» не выиграла ни одной гонки за сезон второй год подряд. Такое случалось только один раз в истории — в 1992-1993 годах.

Карлос Сайнс финишировал в 29-й раз подряд. Он оказался единственным пилотом, закончившим все гонки в сезоне-2021. Испанец также попал в топ-10 в последних 15 гонках.

Юки Цунода показал в гонке в Абу-Даби лучший результат в карьере — четвертое место. Его напарник Пьер Гасли стал пятым. 22 очка — лучший результат в сезоне для «Альфа Таури». Также Цунода в ОАЭ впервые в сезоне опередил напарника Гасли в квалификации.

Не считая дебютантов, Макс Ферстаппен (1-й), Карлос Сайнс (5-й), Ландо Норрис (6-й), Джордж Расселл (15-й) и Николас Латифи (17-й) показали лучшие результаты в карьере по итогам сезона. Серхио Перес (4-й) повторил его.

Никита Мазепин из «Хааса» занял последнее 21-е место в чемпионате мира, не набрав ни одного очка. Это худший результат в одном сезоне в истории выступлений россиян в «Формуле 1». Высшим для Мазепина было 14-е место в гонке. В 2012 году ни одного очка в составе «Кейтерема» не набрал Виталий Петров, но в чемпионате мира он занял 19-ю строчку, опередив шестерых пилотов. По ходу сезона его лучшим результатом было 11-е место в Гран-при. Сергей Сироткин в 2018-м занял в чемпионате последнее 20-е место, но на его счету было одно набранное очко за 10-ю позицию в гонке (тот сезон остается единственным в истории «Формулы 1», когда все участники набрали зачетные баллы).