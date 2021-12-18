Новый президент ФИА обещал поработать над правилами Ф1

По результатам голосования на Генеральной ассамблее ФИА победу одержал 60-летний эмиратец Мохаммед бен Сулайем. За него было отдано 61,62% голосов. Его единственный соперник британец Грэм Стокер, который до сих пор был заместителем президента ФИА по спорту, получил 36,62% при 1,76% воздержавшихся.

Полномочия предыдущего президента француза Жана Тодта истекли после максимально возможных трех сроков. Всего он провел на посту главы ФИА 12 лет и решил не задерживаться дольше положенного, отказавшись поменять устав организации в прошлом году.

Сулайем, как и Тодт, имел длинную спортивную карьеру в ралли, но в отличие от француза был не штурманом, а пилотом. Эмиратец 14 раз становился чемпионом Среднего Востока, 18 раз принимал участие в этапах чемпионата мира WRC.

По завершении спортивной карьеры, Сулайем стал первым арабом, избранным во Всемирный совет по автоспорту, а ранее он занимал должность вице-президента ФИА по спорту. Эмиратец также заведовал проведением Гран-при Абу-Даби и его включением в календарь чемпионата мира «Формулы 1» с 2009 года.

Его предвыборная кампания «ФИА для членов организации» была поддержана руководящим органом британского автоспорта Motorsport UK. Под членами организации имеются в виду национальные автомобильные федерации. Причем, в отличие от других видов спорта, в некоторых странах допускается параллельное существование двух или нескольких федераций или автоспортивных клубов, которые одновременно входят в ФИА. Сейчас в организации 245 членов из 146 стран. Сулайем стал первым неевропейцем во главе ФИА.

«Для меня большая честь быть избранным президентом ФИА, — сказал Бен Сулайем после избрания. — Я польщен доверием, которое оказали мне и моей команде. Мы обязуемся действовать в интересах всех членов ФИА.

Я также хотел бы отдать должное Жану Тодту за его управление в течение последних 12 лет и поблагодарить Грэма Стокера за его кампанию. Мы с нетерпением ждем возможности работать со всеми, кто стремится к улучшению этой федерации, которую все мы любим».

Сулайем избран на четырехлетний срок. Он уже произвел первые назначения. Испанец Карлос Санс де Баррос стал президентом Сената (этот орган отвечает за менеджмент и финансы ФИА), британец Роберт Рид стал новым вице-президентом ФИА по спорту, а канадец Тим Шерман вице-прездинтом ФИА по вопросам мобильности.

Бывший президент Жан Тодт отметил, что удовлетворен проделанной им работой.

«Эта глава подошла к концу, — сказал француз. — Мы все вместе можем быть удовлетворены нашими достижениями в автоспорте, в повышении уровня безопасности и заботы об окружающей среде применительно к мобильности за последние 12 лет. Я хотел бы тепло поблагодарить мою команду, нашу администрацию и всех членов ФИА за их непоколебимую приверженность, энтузиазм и стойкость. Поздравляю Мохаммеда с избранием на пост президента ФИА и желаю ему, его команде и федерации успехов».

Перед уходом со своего поста Тодт также оценил ситуацию с критикой команд «Формулы 1» в адрес дирекции гонок по ходу сезона. Француз выразил мнение, что ФИА относилась к этому слишком снисходительно. Он привел пример из футбола, где президент «Лиона» Жан-Мишель Олас получил 10-матчевую дисквалификацию за угрозы судье.

«Я прочитал в LÉquipe, что президента футбольного клуба «Лион», одной из самых важных команд, отстранили на 10 матчей, потому что он плохо высказался в адрес рефери, — приводит Motorsport слова Тодта. — Так что возможно мы были слишком снисходительны, знаете ли.

Я чувствую, что важно наличие диалога между федерацией, командами, гонщиками и владельцами коммерческих прав. Но это не должно быть против нас.

Я смотрел гонку , и после того, как Льюис обогнал Макса справа в первом повороте, Макс заявил, что его притесняют. Конечно, никто этого не делал, но таково восприятие. В пылу борьбы любой может поддаться эмоциям. С другой стороны, есть гоночная дирекция, стюарды, работающая организация. Можно ли сказать, что мы идеальны? Нет».

Новый президент ФИА Мохаммед бен Сулайем уже пообещал изменения, чтобы предотвратить скандал, подобный случившемуся на последнем этапе сезона Ф1 в Абу-Даби.

«Мы внимательно посмотрим на текущие правила, и уверен, что если подобная ситуация возникнет в будущем, у нас будет готово мгновенное решение, — приводит Motorsport слова Сулайема. — Или мы даже избегнем его.

Есть много вещей, которые мы можем улучшить. Нельзя просто сидеть и говорить, что у нас все хорошо. Этого недостаточно в сколь трудном, и я бы сказал, столь и важном спорте ».

Сулайем также подчеркнул, что отказался от всех своих постов за пределами ФИА, и сосредоточен только на своей работе в качестве президента федерации. «Я не собираюсь заниматься больше ничем другим. И я не собираюсь быть обузой для ФИА», — отметил новый глава организации.

Также Сулайем высказался по поводу пропуска Льюисом Хэмилтоном церемонии награждения FIA Gala, посещение которой обязательно для первой тройки по итогам сезона Ф1. ФИА не собирается прощать семикратного чемпиона мира.

«В конце концов, правила есть правила, — приводит Motorsport слова Сулайема. — Мы изучим ситуацию на предмет того, как именно технически должны соблюдаться правила и были ли они нарушены.

Конечно, правилам нужно следовать. Но в то же время это не должно мешать нам делать так, чтобы чемпион имел хорошие чувства об Ф1. На самом деле, быть милыми с людьми просто, и не дорого, а также и мотивировать людей. Но определенно, если какое-либо нарушение правил было, прощения этому быть не может».

Хэмилтону за пропуск церемонии грозит только штраф, но не спортивные наказания.