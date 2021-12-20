Шварцман в неопределенности: выступление в сезоне-2022 под вопросом

Еще в конце 2019 года после завоевания звания чемпиона «Формулы-3» будущее Роберта Шварцмана выглядело почти безоблачным. Ему выдавали большие авансы: в рейтинге пилотов молодежных серий он был первым и у Motorsport и у Formula Scout.

Казалось, что приход Роберта в «Формулу-1» дело ближайшего времени. Но двухлетняя кампания в «Формуле-2» сложилась не так, как хотелось бы его болельщикам. В обоих сезонах он проиграл в чемпионате напарникам по команде «Према», взявшим титул: сначала Мику Шумахеру, а затем Оскару Пиастри.

Четвертое место в дебютном сезоне-2020 было неплохим результатом. Но нет ничего удивительного, что «Феррари», в гоночную академию которой входит Шварцман, продвинула в «Ф1» своего лучшего подопечного в том чемпионате Шумахера.

В этом году Роберт выступал лучше, прибавил на стартах гонок и при совершении обгонов, стал вице-чемпионом. Но оказавшийся выше напарник Пиастри — дебютант «Формулы-2». Австралиец досрочно выиграл чемпионат, создав отрыв по ходу сезона, а россиянин только на последних этапах выиграл сражение за второе место.

В гонках темп Шварцмана достаточно хорош, но в квалификациях у россиянина очень часто что-то не складывалось. И эти неудачи нельзя списать только на невезение. За два года у Шварцмана не было ни одного поула в основной гонке уикенда. Сам Роберт не понимает, почему ему не удается найти правильный подход к машине «Ф2».

«Сложнее всего добиться высоких скоростей в квалификации за рулем машины «Формулы-2», — приводит f1news слова Шварцмана со ссылкой на пресс-службу «Према». — Не знаю, почему, но это мне не удается. Не хочу, чтобы это звучало как попытка оправдаться, но у меня по каким-то причинам не получается найти правильный подход к машине «Ф2», чтобы в полной мере продемонстрировать мой талант, умение пилотировать по-настоящему быстро.

Мне очень хочется как можно лучше справиться со своими задачами, но я часто допускаю какие-то мелкие ошибки, из-за которых теряю на круге много времени, и в результате мне достается далеко не лучшая стартовая позиция. После чего приходится пробиваться через весь пелотон – думаю, наибольшие сложности связаны с квалификацией.

Я делаю все, что в моих силах, но так и не могу полностью разобраться в причинах этого. Но команда пытается мне помочь, чтобы я наконец-то нашел подход к машине и мог нормально выступать в квалификациях».

В этом году для новичков освобождалось совсем немного боевых мест в «Формуле-1». Из «Ф2» туда попал только Гуаньюй Чжоу со своими спонсорами. Не нашлось места даже Пиастри. Но австралиец из гоночной академии «Альпин» по крайней мере проведет 2022 год в роли резервиста французской команды с прицелом на приход в «Ф1» спустя сезон.

А вот будущее Шварцмана остается неопределенным. Ясно только, что он не останется в «Формуле-2» на третий сезон. Россиянин, вероятно, рассчитывает, как и Пиастри, провести 2022 год в качестве резервиста или тест-пилота.

На прошлой неделе он принимал активное участие в совмещенных тестах молодых пилотов и новых шин «Ф1» в Абу-Даби. Первый день Роберт отработал за «Феррари». Он проехал 73 круга.

«Я работал пилотировал машину всю вторую половину дня, мне очень понравилось, — приводит слова Шварцмана официальный сайт «Феррари». — Нам удалось выполнить с командной весь намеченные план, несмотря на несколько красных флагов. Я также узнал много нового по сравнению с прошлыми тестами, например, о процедуре старта, что очень позитивно.

В целом, я был достаточно стабилен в гоночном темпе, это была одна из главных целей. Благодарю Скудерию за эту возможность, с нетерпением жду продолжения нашей работу, и рассчитываю получить больше шансов сесть за руль машины в будущем».

Во второй день Шварцман работал с машиной команды «Хаас» и показал первое время на слабейшем болиде прошлого сезона. Объясняется это очень просто: россиянин был единственным, кто ездил на автомобиле 2021 года. Он проехал 130 кругов. Остальные участники второго дня тестов пилотировали болиды специально адаптированные для новых 18-дюймовых шин. Тем не менее Шварцману удалось порадовать себя и своих болельщиков.

«Все прошло неплохо, — приводит слова гонщика официальный сайт «Хааса». — Я очень доволен, поскольку многому научился, что позитивно. Я постоянно прибавлял и прогрессировал, а это очень важно. Для меня было большим удовольствием пилотировать «Хаас». Другая команда, новые для меня условия, но я быстро освоился. Люди здесь очень приветливые, и они довольны проделанной мной работой, мы многое протестировали, что хорошо. Заезды получились очень позитивными, и я этому рад. А когда покидаешь трассу с лучшим временем — это вишенка на торте».

Место продолжения карьеры 22-летнего россиянина пока неизвестно. Тот же «Хаас» уже объявил о продлении сотрудничества с Пьетро Фиттипальди в роли основного резервиста, а значит Шварцман не претендует на эту позицию. В «Альфа Ромео» запасным остается Роберт Кубица.

Россиянин, пожалуй, мог бы стать тест-пилотом в «Феррари», поскольку выполнявший эту работу в 2021 году Каллум Айлотт отправится в «Индикар». Но если будет так, то это совсем не значит, что в случае необходимости замены Шварцман окажется за рулем красного болида. Вероятнее всего в «Феррари» в такой ситуации переведут Шумахера, а Роберт будет конкурировать за место напарника Никиты Мазепина с тем же Фиттипальди.

Не факт, что даже позиция запасного пилота в сезоне-2022 «Ф1» для Шварцман найдется, хотя участие в тестах — хороший знак. Тем более нет никаких гарантий на 2023-й. Очередь из претендентов на места в «Ф1», в которой помимо него находятся, например Пиастри или чемпион «Формулы-E» Ник де Врис, увеличится за счет лучших представителей «». Так что пока карьера талантливого российского гонщика находится в подвешенном состоянии. Теперь он вынужден ждать, что у него появятся какие-то возможности сделать шаг вперед. Будут ли они? Узнаем в следующем году.