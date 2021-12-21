Главная новогодняя интрига «Ф1»: Хэмилтон задумался об уходе

Льюис Хэмилтон был близок к завоеванию своего восьмого титула чемпиона мира на Гран-при Абу-Даби пока события последних кругов и спорные решения судей не перевернули ситуацию с ног на голову. В итоге чемпионское звание досталось Максу Ферстаппену.

«Мерседес» опротестовал результаты, но позже отозвал свою апелляцию. Руководитель команды Тото Вольф отметил: с Хэмилтоном советовались при принятии этих решений. Он также добавил, что ни он ни гонщик не хотели обеспечивать себе чемпионский титул в суде.

«Каждый шаг был совместным, — приводит Motorsport слова Вольфа. — Мы вместе с Льюисом решали протестовать, подавать апелляцию и отозвать ее. Как вы понимаете, не только для него, но и для нас, как команды, было ужасно столкнуться с решением, которое повлияло на исход чемпионата мира. Но никто из нас, ни мы ни он, не хотел выигрывать чемпионат в зале суда».

Вольф рассказал, что он и Хэмилтон попытаются преодолеть боль и огорчение, которые они испытывают после гонки в Абу-Даби. Австриец также выразил надежду, что разочарование от потери титула при таких спорных обстоятельствах не подтолкнет британского гонщика к уходу из «Ф1».

«Я очень надеюсь, что Льюис продолжит участвовать в гонках, потому что он величайший гонщик всех времен» — сказал Вольф.

Вслед за окончанием заезда в Абу-Даби Хэмилтон давал интервью только во время трансляции сразу после финиша. Британец проигнорировал пресс-конференцию и церемонию награждения FIA Gala, несмотря на угрозу штрафа.

Он появился на посвящении в рыцари в Виндзорском замке. Но мероприятие было закрытым, и гонщик не давал никаких комментариев. Позже Льюис также побывал на праздновании команды в честь завоевания Кубка конструкторов, совмещенном с проводами Валттери Боттаса из «Мерседеса». Но никаких даже формальных высказываний от Льюиса по итогам мероприятия не было обнародовано.

Слова поддержки Хэмилтону сказал чемпион мира Макс Ферстаппен. Он надеется, что у его соперника будет достаточно драйва и мотивации для возвращения.

Отвечая на вопрос, понимает ли он, что Хэмилтон может быть настолько рассержен, что покинет Ф1, нидерландец сказал: «Конечно, я могу понять, что в первые несколько дней после такой гонки ты несчастлив, — приводит Motorsport слова Ферстаппена. — Но нужно понимать, что это гонки. И такие вещи могут случиться. Я думаю, ему следует просто оглянуться назад на то, чего он уже достиг. Это должно придать ему спокойствия, а также побудить продолжать идти вперед, потому что он все еще пытается бороться за восьмой титул. И, конечно, он может сделать это снова в следующем году. Так что я не вижу причин, почему нужно сдаваться или останавливаться сейчас».

В случае, если Хэмилтон действительно решит завершить выступления в «Формуле-1», у «Мерседеса» будет несколько вариантов на замену. Самый очевидный: вернуть Валттери Боттаса из «Альфа Ромео», которая в свою очередь могла бы дать еще один шанс Антонио Джовинацци. Кандидатами также считают гонщика «Альпин» Эстебана Окона, который был резервистом «Мерседеса» в 2019 году, пилотов немецкой марки в «Формуле-E» Ника де Вриса и Стоффеля Вандорна. Правда во всех этих случаях возникнут дополнительные препятствия, поскольку нужно урегулировать вопросы с другими коллективами. Еще один вариант это Нико Хюлькенберг. Немецкий гонщик провел сезон-2021 в роли резервиста «Астон Мартин» и поучаствовал в тестах в «Индикаре», но переходить в североамериканскую серию вроде бы не захотел.

Как бы то ни было, Хэмилтону уже скоро нужно принимать решение. В январе команды выйдут из отпуска и начнут активно готовиться к сезону. В «Мерседесе» долго ждать не станут: чем дальше, тем сложнее найти замену. Так что ответ на вопрос о продолжении карьеры Льюиса будет дан в ближайшие недели.