«Когда появляется малейший просвет — он атакует». Какие качества Ферстаппена привели его к титулу

В сезоне-2021 обладателем титула в «Формуле-1» стал нидерландец Макс Ферстаппен, который выиграл напряженное сражение с Льюисом Хэмилтоном на последнем круге последней гонки – Гран-при Абу-Даби.

А в 2015-м Ферстаппен был самым молодым гонщиком в истории «Формулы-1». Ему понадобилось семь сезонов, чтобы завоевать звание чемпиона мира. Сейчас нидерландцу только 24 года, и у него впереди еще долгая карьера.

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер, оценивая победу своего подопечного, отметил, что Макс вел команду за собой в самые сложные моменты сезона.

«Макс великолепно пилотировал в течение чемпионата, — приводит RacingNews365.com слова Хорнера. — Хочу отметить, как он проявил себя в сложные моменты: он просто упорно работал, верил, атаковал, вел команду вперед. Мы знали, что каждый раз, когда он садится в машину, он выкладывается на 110 процентов. И это вдохновляло всех вокруг. Особенно во второй половине сезона, когда наш болид не был самым быстрым. Он продолжал сражаться и благодаря этому удерживал нашу команду в чемпионской гонке. Это был просто невероятный год. Мы невероятно гордимся всем, что он сделал в этом сезоне, и полностью заслужил эту победу в чемпионате мира».

Вице-чемпион мира 2001 года, бывший пилот «Уильямса», «Макларена» и «Ред Булла» Дэвид Култхард отметил, что Ферстаппен сумел выработать подход, который оказал влияние на психику его соперника Льюиса Хэмилтона.

«Он исключительный человек, исключительный спортсмен, – приводит f1i.com со ссылкой на телеканал Channel 4 слова Култхарда о Ферстаппене. – Он блестяще выступает и вызывает споры.

Кого еще мы знаем из тех, кто бы так хорошо выступал и вызывал такие разногласия? Можно назвать Айртона Сенну и Михаэля Шумахера, и это лишь немногие, кому это удавалось. А Льюис сумел выиграть свои чемпионские звания достаточно чисто, редко оказывался в спорных ситуациях.

мощи «Мерседеса» и Льюиса, Макс должен был найти подход. И этот подход был таков: всякий раз, когда появляется малейшая возможность, он идет в атаку. Льюис вынужден был оставлять ему место, потому что знал, что будет атаковать, и это действовало на психику Льюиса».

Култхард заметил, что Йос Ферстаппен, отец Макса, воспитывал сына так, чтобы тот никого не боялся. Благодаря этому нидерландский гонщик сумел быстро прорваться через молодежные чемпионаты – между картингом и «Формулой-1» он всего лишь один год провел в других сериях.

«Макс должен был сражаться, все время быть победителем, и пропустил некоторые уровни «формул» перед попаданием в «Ф1», – сказал Култхард. – Он никого не боится. Это не в его психике. Больше всего меня впечатляет то, что если появляется малейший просвет – он атакует. Действует без колебаний. Когда я выступал, то обычно взвешивал: стоит мне рисковать сейчас или нет? А он просто атакует, и это удивительно».

Советник «Ред Булла» по автоспорту Хельмут Марко вспомнил, как Макс удивил его своей зрелостью в юном возрасте.

«Я уверен, что Макс еще не находится на пределе своих возможностей, – приводит слова Марко BBC. – Чем больше он выигрывает, тем более расслабленным становится.

Помню первый серьезный разговор с Максом, когда ему было 15. Я наблюдал за ним в гонке «Формулы-3», в которой он был гораздо лучше всех остальных. Я разговаривал с ним порядка двух часов, хотя обычно говорил с молодыми людьми примерно 20 минут. Удивился тому, насколько зрелым он был. Макс уже тогда был решительным, и демонстрировал волю к победе. Он знал, что хочет делать. Мы тогда говорили о будущем, а через две или три недели сообщили: забудьте о других молодежных сериях, мы идем прямо в «Формулу-1».

Он очень быстро учился. Макс очень эмоциональный, но со временем все лучше себя контролировал. Он может быть довольно упрямым, но он повзрослел, не растеряв своих лучших характеристик. Макс идет своим путем и не смотрит по сторонам. Он не обращает внимания на прессу и все остальное. Приятно видеть, что такой молодой парень настолько сосредоточен на своей работе».

Гоночный инженер Ферстаппена в «Торо Россо» в 2014-2016 годах Хеви Пухолар заметил, что в те годы нидерландец работал над развитием своего таланта.

«Когда я работал с ним, у него был потрясающий уровень психологической устойчивости, хотя за последние годы он стал даже лучше в этом, – сказал Пухолар La Gazzetta dello Sport. – Это его сильные стороны: умение преодолевать себя, решительность, стремление бороться до конца и много работать, чтобы стать номером один. Макс хотел только одного: доказать, что он лучший. Он никогда не сдавался и развивал свой талант».

Пухолар работал со многими гонщиками, в том числе с Ральфом Шумахером, Марком Уэббером и Пастором Мальдонадо. Но, по его словам, с Ферстаппеном работать было интереснее всего.

«У Макса было то, чего не было у других, – заметил Пухолар. – Я работал с очень талантливыми гонщиками. Но у них не было такой же способности трудиться и мотивировать окружающих. Я уверен, что его отец Йос и тот факт, что Макс в детстве жил в автоспортивной среде, внесли в этой свой вклад».