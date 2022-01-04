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«Когда появляется малейший просвет — он атакует». Какие качества Ферстаппена привели его к титулу

Руководители команды «Ред Булл» и эксперты рассказали о главных особенностях и умениях нового чемпиона мира
«Когда появляется малейший просвет — он атакует». Какие качества Ферстаппена привели его к титулу
04 января 2022 21:51
автор: Дмитрий Афонин
автор фото: F1

В сезоне-2021 обладателем титула в «Формуле-1» стал нидерландец Макс Ферстаппен, который выиграл напряженное сражение с Льюисом Хэмилтоном на последнем круге последней гонки Гран-при Абу-Даби.

А в 2015-м Ферстаппен был самым молодым гонщиком в истории «Формулы-1». Ему понадобилось семь сезонов, чтобы завоевать звание чемпиона мира. Сейчас нидерландцу только 24 года, и у него впереди еще долгая карьера.

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер, оценивая победу своего подопечного, отметил, что Макс вел команду за собой в самые сложные моменты сезона.

«Макс великолепно пилотировал в течение чемпионата, — приводит RacingNews365.com слова Хорнера. — Хочу отметить, как он проявил себя в сложные моменты: он просто упорно работал, верил, атаковал, вел команду вперед. Мы знали, что каждый раз, когда он садится в машину, он выкладывается на 110 процентов. И это вдохновляло всех вокруг. Особенно во второй половине сезона, когда наш болид не был самым быстрым. Он продолжал сражаться и благодаря этому удерживал нашу команду в чемпионской гонке. Это был просто невероятный год. Мы невероятно гордимся всем, что он сделал в этом сезоне, и полностью заслужил эту победу в чемпионате мира».

Вице-чемпион мира 2001 года, бывший пилот «Уильямса», «Макларена» и «Ред Булла» Дэвид Култхард отметил, что Ферстаппен сумел выработать подход, который оказал влияние на психику его соперника Льюиса Хэмилтона.

«Он исключительный человек, исключительный спортсмен, приводит f1i.com со ссылкой на телеканал Channel 4 слова Култхарда о Ферстаппене. Он блестяще выступает и вызывает споры.

Кого еще мы знаем из тех, кто бы так хорошо выступал и вызывал такие разногласия? Можно назвать Айртона Сенну и Михаэля Шумахера, и это лишь немногие, кому это удавалось. А Льюис сумел выиграть свои чемпионские звания достаточно чисто, редко оказывался в спорных ситуациях.

мощи «Мерседеса» и Льюиса, Макс должен был найти подход. И этот подход был таков: всякий раз, когда появляется малейшая возможность, он идет в атаку. Льюис вынужден был оставлять ему место, потому что знал, что будет атаковать, и это действовало на психику Льюиса».

Култхард заметил, что Йос Ферстаппен, отец Макса, воспитывал сына так, чтобы тот никого не боялся. Благодаря этому нидерландский гонщик сумел быстро прорваться через молодежные чемпионаты между картингом и «Формулой-1» он всего лишь один год провел в других сериях.

«Макс должен был сражаться, все время быть победителем, и пропустил некоторые уровни «формул» перед попаданием в «Ф1», сказал Култхард. Он никого не боится. Это не в его психике. Больше всего меня впечатляет то, что если появляется малейший просвет он атакует. Действует без колебаний. Когда я выступал, то обычно взвешивал: стоит мне рисковать сейчас или нет? А он просто атакует, и это удивительно».

Советник «Ред Булла» по автоспорту Хельмут Марко вспомнил, как Макс удивил его своей зрелостью в юном возрасте.

«Я уверен, что Макс еще не находится на пределе своих возможностей, – приводит слова Марко BBC. Чем больше он выигрывает, тем более расслабленным становится.

Помню первый серьезный разговор с Максом, когда ему было 15. Я наблюдал за ним в гонке «Формулы-3», в которой он был гораздо лучше всех остальных. Я разговаривал с ним порядка двух часов, хотя обычно говорил с молодыми людьми примерно 20 минут. Удивился тому, насколько зрелым он был. Макс уже тогда был решительным, и демонстрировал волю к победе. Он знал, что хочет делать. Мы тогда говорили о будущем, а через две или три недели сообщили: забудьте о других молодежных сериях, мы идем прямо в «Формулу-1».

Он очень быстро учился. Макс очень эмоциональный, но со временем все лучше себя контролировал. Он может быть довольно упрямым, но он повзрослел, не растеряв своих лучших характеристик. Макс идет своим путем и не смотрит по сторонам. Он не обращает внимания на прессу и все остальное. Приятно видеть, что такой молодой парень настолько сосредоточен на своей работе».

Гоночный инженер Ферстаппена в «Торо Россо» в 2014-2016 годах Хеви Пухолар заметил, что в те годы нидерландец работал над развитием своего таланта.

«Когда я работал с ним, у него был потрясающий уровень психологической устойчивости, хотя за последние годы он стал даже лучше в этом, сказал Пухолар La Gazzetta dello Sport. Это его сильные стороны: умение преодолевать себя, решительность, стремление бороться до конца и много работать, чтобы стать номером один. Макс хотел только одного: доказать, что он лучший. Он никогда не сдавался и развивал свой талант».

Пухолар работал со многими гонщиками, в том числе с Ральфом Шумахером, Марком Уэббером и Пастором Мальдонадо. Но, по его словам, с Ферстаппеном работать было интереснее всего.

«У Макса было то, чего не было у других, заметил Пухолар. Я работал с очень талантливыми гонщиками. Но у них не было такой же способности трудиться и мотивировать окружающих. Я уверен, что его отец Йос и тот факт, что Макс в детстве жил в автоспортивной среде, внесли в этой свой вклад».

источник: «Советский спорт»
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