Спринты в «Ф1» под угрозой отмены из-за финансовых разногласий

Спринтерские гонки впервые появились в «Формуле-1» в прошлом сезоне и прошли на этапах в Сильверстоуне, Монце и Сан-Паулу. Ради их введения серия согласилась на дополнительные выплаты для команд. Каждая из них получила по 100 тысяч долларов за один спринт, и возможность дополнительно потратить до 450 тысяч долларов свыше потолка расходов в сумме за три спринта. А в случае серьезных повреждений машины в результате аварии в спринте, «Ф1» выплачивала пострадавшей стороне еще 100 тысяч долларов.

В 2022 году серия не хочет делать какие-либо выплаты из-за аварий. «Формула-1» готова заплатить командам по 500 тысяч долларов за участие в пяти спринтах и еще по 150 тысяч за каждый дополнительный спринт. С учетом того, что в сезоне планируется шесть таких гонок, команды получат по 2,65 миллиона долларов.

Но с этим предложением не согласились самые богатые команды, пишет Motorsport. Из-за ограничения расходов в «Формуле-1» они опасаются превысить свой лимит трат. А участие в спринтах и возможные аварии в них могут привести к дополнительным издержкам. Они опасаются, что вследствие этого потребуется перераспределение ограниченного потолком расходов бюджета, и им не хватит денег на развитие болидов, что отразится на общей производительности.

Другие команды считают, что богатые просто всеми силами пытаются добиться поднятия потолка бюджетов, дабы расходовать больше денег в попытках добавить темпа своим машинам. А опасения, связанные со спринтами, являются лишь прикрытием.

По словам исполнительного директора «Макларена» Зака Брауна, который поддерживает предложения «Ф1», одна из богатых команд уже выдвинула идею вместо упомянутых выплат поднять лимит разрешенных трат на 5 миллионов долларов.

«Это было просто нелепо, и не имело под собой никаких рациональных фактов, – сказал он. – Когда споришь с этим, они говорят: «нужно предусмотреть разные вещи на всякий случай». Но это просто чепуха».

Чтобы утвердить проведение спринтов требуется, чтобы за них проголосовали 28 из 30 членов комиссии «Ф1», в которую входят по 10 человек от серии, Международной автомобильной федерации и команд (по 1 от каждой). И если голоса «Ф1» и ФИА в поддержку спринтов гарантированы, то с остальными ситуация не ясна. Даже если кто-то из тройки «Мерседес», «Ред Булл», «Феррари» проголосует за идею, два оставшихся лидера могут вынудить свои клиентские команды высказаться против.

Выйти из сложившегося тупика в данный момент не представляется возможным. Браун считает, что небогатым командам лучше было бы выбрать стратегию отказа от спринтов в 2022 году, поскольку в 2023-м для утверждения решения потребуется уже не восемь, а шесть голосов от команд.

«Я бы не хотел, чтобы мы голосовали по 2022 году, где нам потребуется восемь голосов, потому что сроки уже прошли, – сказал Браун. – Нам нужно быть твердыми, идти вперед и сейчас зафиксировать, что в 2023 году не будет вообще никакого роста потолка расходов.

И тогда, может быть, мы сможем достигнуть компромисса и немного поднять его на 2022-й. В противном случае паре команд придется объяснять болельщикам, почему в этом сезоне нет спринтерских гонок».