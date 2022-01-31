В «Ред Булле» не уверены, что Ферстаппен не уйдет в «Мерседес», Хэмилтон молчит о будущем в «Ф-1»

Ферстаппену предложат новый контракт

Босс «Ред Булла» по автоспорту Хельмут Марко рассказал о грядущих переговорах по поводу продолжения сотрудничества с Максом Ферстаппеном. В январе они были отложены из-за невозможности участия в них менеджера нидерландца. Нынешний контракт команды с гонщиком рассчитан до конца 2023 года.

«Мы проведем переговоры с Максом в ближайшие несколько недель, — приводит RacingNews365 слова Марко со ссылкой на австрийский журнал Autorevue. — С его менеджером в последнее время было трудно выходить на связь, поскольку его сын был на 24-часовой гонке в Дубае вместе с Йосом ».

Несмотря на то, что зарплаты гонщиков в настоящее время не попадают под бюджетные ограничения, Марко признал, что «Ред Булл» не может серьезно увеличить выплаты Ферстаппену, которые составляют 25 миллионов долларов в год: «С Ферстаппеном мы уже близки к пределу . В какой-то момент мы к нему подойдем».

По словам Марко, команда собирается продлить контракты со всеми ключевыми сотрудниками по крайней мере на ближайшие пять лет, чтобы обеспечить преемственность в работе. Он также уверен, что Ферстаппен не соблазнится на возможное предложение «Мерседеса» после 2023 года, когда также истечет срок контракта немецкой команды с Льюисом Хэмилтоном.

«Я не думаю, что тогда Макс уйдет, — сказал Марко. — Считаю, что после событий в Сильверстоуне он менее склонен переходить на другую сторону».

Марко полагает, что облегчить предстоящие переговоры по контракту должен прямолинейный характер взаимоотношений между командой и Ферстаппеном.

«Несмотря на то, что мы понимали, что не сможем выиграть чемпионат мира с двигателем «Рено», он поддержал команду, — сказал Марко. — Мы всегда открыто говорили ему о наших планах, когда начали работать с «Хондой». Он также был проинформирован о нашем развитии. Вот почему я верю его заявлениям о том, что он чувствует себя очень комфортно с нами».

Хэмилтону пришлось назвать себя Эндрю

Главный соперник Ферстаппена в 2021 году Льюис Хэмилтон по-прежнему поддерживает интригу относительно продолжения карьеры в «Формуле 1». После Гран-при Абу-Даби он не обновляет социальные сети. С тех пор семикратный чемпион мира публично не участвовал ни в каких мероприятиях, не считая его посвящения в рыцари.

Но недавно британские таблоиды опубликовали первые в 2022 году снимки Хэмилтона, сделанные фотоагентством Backgrid, специализирующемся на жизни «селебритиз».

Льюис попался в объектив папарацци в торговом центре Westfield Century City в Лос-Анджелесе. Причем на стакане с напитком, который он нес в руках, было написано имя Эндрю.

https://twitter.com/scotsunsport/status/1487489775602909188

Телеканал NBC также сообщил об инвестициях, сделанных Хэмилтоном. Семикратный чемпион мира вложился в стартап Zapp, который занимается быстрой доставкой продуктов. Точная сумма не называется, но речь идет о миллионах долларов. Ранее он также инвестировал в сеть ресторанов Neat Burger, специализирующуюся на вегетарианской кухне.

Однако, чем дальше, тем меньше верится в то, что Хэмилтон действительно уйдет из «Формулы 1» и займется бизнесом или чем-то еще. Например, аккаунты «Мерседеса» напрямую не говорят о будущем пилота, но вряд ли бы они стали в случае его ухода так часто публиковать фотографии британца, как делают это сейчас.

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Журналист Ральф Бах в своей колонке на F1-Insider написал, что на самом деле вопрос о возможном уходе Хэмилтона никогда не стоял на повестке дня: «Босс команды «Мерседес» Тото Вольф с радостью подогревал слухи о завершении карьеры Хэмилтоном. Хэмилтон с удовольствием смотрел, как рос ажиотаж в СМИ по поводу его ухода. Можно представить себе, как ему нравилось быть в центре внимания несмотря на проигрыш титула»

По сведениям Баха, Хэмилтон, которому в начале января исполнилось 37, усердно тренируется на своем ранчо в штате Колорадо по самой сложной в его карьере фитнес-программе и периодически созванивается с Вольфом.

Вопрос о продолжении карьеры британцем также связан с расследованием Международной автомобильной федерацией событий на Гран-при Абу-Даби, где судьи принимали спорные решения, повлиявшие на ход борьбы за чемпионский титул. ФИА заявила на днях, что пока никаких решений по этому вопросу нет. Результаты расследования будут представлены Комиссии Ф1 14 февраля после обсуждения со всеми гонщиками. А окончательные итоги подведут 18 марта на заседании Всемирного совета по автоспорту в Бахрейне с участием нового президента ФИА Мохаммеда Бен Сулайема.