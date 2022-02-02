В ФИА хотят продолжать работу с Маси, но гоночный директор на новый сезон Ф1 еще не утвержден

Решения Маси после аварии Николаса Латифи за несколько кругов до финиша Гран-при Абу-Даби-2021 оказали прямое влияние на исход чемпионата мира, победа в котором на последнем круге досталась Максу Ферстаппену. Команда «Мерседес» подала протест на результаты заезда, так как считала действия гоночного директора не соответствующими правилам, из-за чего Льюис Хэмилтон стал только вторым. Она отозвала его после обещания ФИА провести тщательное расследование, которым занимается генеральный секретарь федерации Петер Байер.

ФИА признала, что события в ОАЭ нанесли ущерб имиджу соревнований. Недавно организация заявила, что впервые представит результаты расследования Комиссии Ф1 14 февраля. Они также могут повлиять на решение Хэмилтона о продолжении карьеры.

Генеральный секретарь ФИА Петер Байер, отвечая на вопрос о продолжении Майклом Маси работы на посту гоночного директора Ф1, сказал в интервью Speedweek: «Это еще не решено. Майкл проделал суперработу во многих отношениях. Мы определенно не хотим его потерять. Мы сообщили ему об этом, но также и о том, что есть вероятность появления нового гоночного директора. Я могу только внести предложения Всемирному совету по автоспорту, и они обязательно будут включать Майкла».

По словам Байера, Маси поразила враждебность, которую проявили к нему пользователи социальных сетей.

«Он разработал относительно толстую кожу против нападок отдельных команд, — заметил генеральный секретарь Международной автомобильной федерации. — Если вы работаете в ФИА, то должны понимать, что работаете в спортивной полиции. Полицейский редко вызывает сочувствие, как в повседневной жизни. Но невыносимой была реакция в социальных сетях, где ничего не стесняются, что видно из угроз смертью гонщику «Уильямса» Латифи.

У Майкла нет аккаунтов (в социальных сетях), но его поразила враждебность, которую он почувствовал, получая информацию по другим каналам. В наших с ним разговорах я заверил Маси, что федерация его поддерживает и поставил в известность, что мы хотим продолжить с ним работать, но одновременно надо понимать, что мы ведем расследование случившегося».

Также Байер рассказал о возможных изменениях в правилах управления гонками в предстоящем сезоне: «Первое — это пересмотр задач директора гонки, который также является спортивным директором, делегатом по безопасности и треку. Это было просто слишком, роли должны быть разделены между несколькими людьми, чтобы снизить нагрузку на директора гонки.

Второй момент — это сомнения в действующих правилах, особенно в отношении машины безопасности. Серия NASCAR, например, останавливает подсчет кругов, если возникает авария или проблема в конце гонки, и добавляет круги после завершения периода машины безопасности. Однако это может вызвать проблемы с топливом в «Формуле 1», поэтому вопрос рассматривается очень внимательно.

Третья тема — это идея создания постоянной связи во время гонки с «контролем управления». Как команды поддерживают связь со своими заводами, так и мы рассматриваем возможность создания своей команды в Женеве, которая могла бы поддерживать дирекцию гонки.

Четвертый момент — радиотрафик. Мы отменим прямую связь с гоночной дирекцией и внесем масштабные изменения: руководители команд больше не смогут участвовать в переговорах. Но менеджеры команд по-прежнему смогут, они должны иметь возможность задавать вопросы. Мы хотим создать буфер через сотрудника, который принимает их запросы. Так что директор гонки сможет сконцентрироваться на своей задаче и больше не будет отвлекаться».

Если решение о снятии Маси с поста гоночного директора все же будет принято, то австралиец мог бы занять позицию инспектора трасс или делегата по безопасности. Но найти человека на его место ФИА будет непросто. Как пишет Motorsport, кандидаты, обладающие необходимой квалификацией, могут отказаться по двум основным причинам. Во-первых, потребуется отработать сразу 23 уикенда за год с большим количеством переездов по всему миру. Во-вторых, эта должность будет «ядовитой» для человека, который ее занимает, больше, чем когда бы то ни было.

Вариант ротации гоночных директоров по ходу сезона вряд ли примут, но возможно в Ф1 появятся гоночные содиректоры. Это позволит снять часть огромной ответственности с плеч одного человека.